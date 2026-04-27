Die blutige Geschichte der Präsidenten-Attentate

Das Bild ging um die Welt: Trump nach einem missglücktem Attentat in Butler. (Archivbild) Evan Vucci/AP/dpa

Erneut gab es einen Attentatsversuch auf US-Präsident Donald Trump. Der Vorfall ist Teil einer langen Reihe von Attentaten und Anschlagsversuchen auf US-Präsidenten. 10 ausgewählte Ereignisse im Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein bewaffneter Mann eröffnete bei einem Korrespondenten-Dinner am Samstagabend in Washington D.C. das Feuer und versuchte, zum Saal mit Donald Trump vorzudringen.

Attentate auf US-Präsidenten haben eine lange Geschichte, von gescheiterten Angriffen wie 1835 auf Andrew Jackson bis zu tödlichen wie bei Abraham Lincoln (1865), James A. Garfield (1881), William McKinley (1901) und John F. Kennedy (1963).

Einen klaren «Rekord» für die meisten Attentatsversuche gibt es nicht, da unklar ist, was genau als solcher zählt. Mehr anzeigen

Schon wieder ein Attentatsversuch auf Donald Trump: Bei einem Korrespondenten-Dinner in einem Hotel in Washington D.C. eröffnete ein bewaffneter Mann am Samstagabend das Feuer und versuchte, sich Zugang zum Saal zu verschaffen, in dem sich der Präsident aufhielt.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits in den letzten Jahren gab es mehrere Angriffe und vereitelte Anschläge auf Trump. Attentate auf US-Präsidenten reichen weit zurück in die Geschichte – mehrere endeten tödlich, andere scheiterten nur knapp.

Einen eindeutigen «Rekordhalter» der meisten Attentatsversuche gibt es dabei nicht. Denn was genau als Attentatsversuch gilt, ist nicht klar definiert: Zählt man nur tatsächlich ausgeführte Angriffe – oder auch vereitelte Pläne? Entsprechend fällt auch die Einordnung unterschiedlich aus.

Zwei Waffen, beide versagen

Der erste bekannte Attentatsversuch auf einen US-Präsidenten geht auf das Jahr 1835 zurück: Ein Angreifer feuerte auf den damaligen Präsidenten Andrew Jackson, als dieser an ihm vorbeischritt – doch beide Pistolen klemmten. Jackson griff den Täter daraufhin selbst an und verprügelte ihn mit seinem Gehstock, bevor ein Marineoffizier den Angreifer zu Boden rang.

Das erste tödliche Attentat

Illustration vom Attentat auf den Abraham Lincoln. Der Täter schoss ihm bei einer Theateraufführung in den Hinterkopf. Album / Prisma

Abraham Lincoln war der erste US-Präsident, der im Amt getötet wurde. Der Täter schoss Lincoln bei einer Theateraufführung 1865 in den Hinterkopf. Lincoln wurde in ein Spital gebracht und fiel ins Koma. Neun Stunden später starb er.

Wochenlanger Todeskampf

1881 wurde James A. Garfield nur vier Monate nach Amtsantritt mit zwei Schüssen angeschossen. Der US-Präsident starb erst Monate später an Infektionen, die vermutlich durch die falsche Pflege der Ärzte verursacht worden waren.

Schüsse beim Händeschütteln

1901 erschoss ein Attentäter den Präsidenten William McKinley. Während eines öffentlichen Empfangs in Buffalo versteckte der Täter seine Waffe unter einem Handtuch und näherte sich dem McKinley, als wolle er ihm die Hand schütteln. Aus nächster Nähe feuerte er zwei Schüsse ab. McKinley überlebte den Angriff zunächst, doch seine Wunden entzündeten sich und rund eine Woche später starb er an den Folgen des Attentats.

Kugel stoppte an Manuskript

Theodore Roosevelt überlebte nach seiner offiziellen Amtszeit als Präsident einen Attentatsversuch. 1912 schoss ihm ein Angreifer in die Brust, doch die Kugel wurde durch ein stählernes Brillenetui und ein 50-seitiges Redemanuskript in seiner Brusttasche abgeschwächt, sodass sie in seinem Brustmuskel steckenblieb und nicht seine Lunge erreichte. Roosevelt hielt trotzdem noch seine Rede, mit blutigem Hemd. Weil Ärzte befanden, dass es riskanter wäre, die Kugel zu entfernen, lebte Roosevelt den Rest seines Lebens mit einer Kugel in seiner Brust.

Röntgenbild von Theodore Roosevelts Brust: Der schwarze Fleck links zeigt die Kugel, die bis zu seinem Tod in seinem Körper blieb. IMAGO/UIG

Schusswechsel während dem Mittagsschlaf

Zwei Attentäter versuchten 1950, in das Blair House einzudringen, in dem Präsident Harry S. Truman während Renovationsarbeiten am Weissen Haus lebte. Sie eröffneten das Feuer auf die Sicherheitskräfte, woraufhin es zu einem Schusswechsel kam. Einer der Angreifer wurde getötet, der andere später festgenommen. Auch ein Sicherheitsmann starb an seinen Verletzungen. Truman selbst blieb unverletzt, befand sich während des Angriffs jedoch im Gebäude – er machte gerade einen Mittagsschlaf.

Das wohl berühmteste Präsidenten-Attentat

1963 wurde John F. Kennedy während einer Fahrt in einem offenen Wagen durch Dallas, Texas, von zwei Kugeln getroffen – eine traf ihn in den Hals, eine in den Hinterkopf. Die Bilder des zusammenbrechenden Präsidenten und seiner blutbefleckten Frau Jacqueline gingen um die Welt. Kennedy starb noch auf dem Weg ins Spital.

Minuten vor dem Attentat: John F. Kennedy und seine Frau Jacqueline in der offenen Präsidentenlimousine. IMAGO/Bridgeman Images

Zwei Versuche in 17 Tagen

Innerhalb von nur 17 Tagen kam es 1975 zu zwei Attentatsversuchen auf Gerald Ford – beide in Kalifornien. In beiden Fällen zielten Attentäterinnen mit einer Waffe auf ihn, wurden jedoch im letzten Moment gestoppt oder verfehlten ihr Ziel. Ford blieb unverletzt, die Vorfälle führten jedoch zu einer deutlichen Verschärfung der Sicherheitsmassnahmen: Ab da trug er bei öffentlichen Auftritten einen schusssicheren Trenchcoat.

Knapp dem Tod entkommen

Nach einer Rede von Ronald Reagan im Jahr 1981 vor einem Hilton Hotel in Washington fielen plötzlich Schüsse. Reagan wurde von einer Kugel getroffen, die von seiner gepanzerten Limousine abprallte und ihn traf. Zunächst wirkte er gefasst, doch sein Zustand verschlechterte sich rasch. Im Spital wurde er notoperiert – nur knapp entging er dem Tod. Reagan erholte sich später vollständig.

Granate explodiert nicht

Während einer Rede in der georgischen Hauptstadt Tiflis 2005 wurde eine Handgranate in Richtung Bühne geworfen, auf der George Bush stand. Die Granate landete rund 19 Meter entfernt – explodierte jedoch nicht, weil ein Taschentuch, in das sie eingewickelt war, den Zündmechanismus blockierte. Bush blieb unverletzt, der Vorfall sorgte international für grosse Aufmerksamkeit.

Das hätte eines der letzten Bilder von George Bush sein können: Der ehamlige US-Präsident mit dem georgischen Präsidenten President Mikhail Saakashvili in Tiflis, Georgien im Jahr 2005. Keystone

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