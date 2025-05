badsteven

G0VEG4N Ist das wirklich Ihr ernst? Die rechten Parteien? Und die sind keineswegs extrem!! Das sind die Einzigen die noch einen Bezug zum Bürger und der Realität haben...

Ich frag mich, auf welchem Planeten Sie leben, sowie ob Sie mit der Realitätswahrnehmung irgendwelche Schwierigkeiten haben?

Wo informieren Sie sich? Sehen Sie was in D abgeht, in Europa abgeht?

Leute wie die Fäser und der kleine Napoleon in F, sowie die Herren in A haben das Gefühl, sie seien der Staat und können nach belieben unliebsame Mitkonkurrenten ausschalten und Bürger drangsalieren. Das finden Sie in Ordnung?

Was tut denn z.B. die AFD? Und die FPÖ... Und bitte nun nicht die Verfassungsgerichtskeule. Die ist lächerlich...