Dessert fehlte – Hochzeit endet in wilder Massenschlägerei

Schlägerei bei Hochzeit – weil das Dessert fehlte Eine Hochzeit in Bodh Gaya im indischen Bundesstaat Bihar ist völlig aus dem Ruder gelaufen: Weil zum Abschluss der Zeremonie das beliebte Dessert Rasgulla fehlte, kam es im Festsaal zu einer massiven Schlägerei. 05.12.2025

In Bodh Gaya eskalierte eine Hochzeitsfeier, weil das traditionelle Dessert Rasgulla nicht serviert wurde. Überwachungskameras zeigen chaotische Szenen, in denen Gäste Stühle werfen und aufeinander losgehen.

Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Hochzeit im indischen Bundesstaat Bihar endete chaotisch, nachdem das traditionelle Dessert Rasgulla fehlte.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Gäste Stühle werfen und aufeinander losgehen.

Die Familie der Braut hat Anzeige gegen die Familie des Bräutigams erstattet – Festnahmen gab es bislang keine. Mehr anzeigen

Eine Hochzeit in Bodh Gaya im indischen Bundesstaat Bihar ist völlig aus dem Ruder gelaufen: Weil zum Abschluss der Zeremonie das beliebte Dessert Rasgulla fehlte, kam es im Festsaal zu einer massiven Schlägerei.

Die Feier am 29. November fand in einem Hotel statt. Als klar wurde, dass das traditionelle Süssgericht nicht serviert werden würde, eskalierte die Stimmung laut einem Bericht von «Leggo». Überwachungskameras filmten, wie Gäste und Familienmitglieder aufeinander einschlugen, Stühle warfen und im Saal Panik ausbrach.

Die Lage geriet so ausser Kontrolle, dass die Veranstaltung schliesslich abgebrochen und die Hochzeit selbst abgesagt wurde.

Familien beschuldigen sich gegenseitig

In den Tagen nach dem Vorfall reichte die Familie der Braut eine Anzeige gegen die Familie des Bräutigams ein. Diese weist die Vorwürfe zurück und spricht von haltlosen Anschuldigungen.

Die Polizei hat bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben; Verhaftungen gab es ebenfalls nicht.

Der skurrile Vorfall sorgt in Indien für breite Diskussionen – auch darüber, wie schnell traditionelle Feiern unter sozialem Druck und hohen Erwartungen eskalieren können.