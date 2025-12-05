Dessert fehlte – Hochzeit endet in wilder Massenschlägerei

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video zeigt Eskalation Dessert fehlte – Hochzeit endet in wilder Massenschlägerei

ai-scrape

5.12.2025 - 11:03

Schlägerei bei Hochzeit – weil das Dessert fehlte

Schlägerei bei Hochzeit – weil das Dessert fehlte

Eine Hochzeit in Bodh Gaya im indischen Bundesstaat Bihar ist völlig aus dem Ruder gelaufen: Weil zum Abschluss der Zeremonie das beliebte Dessert Rasgulla fehlte, kam es im Festsaal zu einer massiven Schlägerei.

05.12.2025

In Bodh Gaya eskalierte eine Hochzeitsfeier, weil das traditionelle Dessert Rasgulla nicht serviert wurde. Überwachungskameras zeigen chaotische Szenen, in denen Gäste Stühle werfen und aufeinander losgehen.

Sara Matasci

05.12.2025, 11:03

05.12.2025, 12:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Hochzeit im indischen Bundesstaat Bihar endete chaotisch, nachdem das traditionelle Dessert Rasgulla fehlte.
  • Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Gäste Stühle werfen und aufeinander losgehen.
  • Die Familie der Braut hat Anzeige gegen die Familie des Bräutigams erstattet – Festnahmen gab es bislang keine.
Mehr anzeigen

Eine Hochzeit in Bodh Gaya im indischen Bundesstaat Bihar ist völlig aus dem Ruder gelaufen: Weil zum Abschluss der Zeremonie das beliebte Dessert Rasgulla fehlte, kam es im Festsaal zu einer massiven Schlägerei.

Die Feier am 29. November fand in einem Hotel statt. Als klar wurde, dass das traditionelle Süssgericht nicht serviert werden würde, eskalierte die Stimmung laut einem Bericht von «Leggo». Überwachungskameras filmten, wie Gäste und Familienmitglieder aufeinander einschlugen, Stühle warfen und im Saal Panik ausbrach.

Die Lage geriet so ausser Kontrolle, dass die Veranstaltung schliesslich abgebrochen und die Hochzeit selbst abgesagt wurde.

Familien beschuldigen sich gegenseitig

In den Tagen nach dem Vorfall reichte die Familie der Braut eine Anzeige gegen die Familie des Bräutigams ein. Diese weist die Vorwürfe zurück und spricht von haltlosen Anschuldigungen.

Die Polizei hat bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben; Verhaftungen gab es ebenfalls nicht.

Der skurrile Vorfall sorgt in Indien für breite Diskussionen – auch darüber, wie schnell traditionelle Feiern unter sozialem Druck und hohen Erwartungen eskalieren können.

Meistgelesen

Helm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz
US-Strategiepapier warnt vor Europas «Niedergang» und lobt rechte Parteien
Britisches Parlament eröffnet Untersuchung und nimmt Royals unter die Lupe
Dessert fehlte – Hochzeit endet in wilder Massenschlägerei
«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Mehr Nachrichten

Handel. Bundesrat verabschiedet Entwurf für Zoll-Verhandlungsmandat mit USA

HandelBundesrat verabschiedet Entwurf für Zoll-Verhandlungsmandat mit USA

Deutschland. Deutsches Rentengesetz mit «Kanzlermehrheit» beschlossen

DeutschlandDeutsches Rentengesetz mit «Kanzlermehrheit» beschlossen

Ukraine-Ticker. Drohnen-Alarm bei Selenskyj-Abflug in Dublin +++ Russen verspotten Kanzler Merz

Ukraine-TickerDrohnen-Alarm bei Selenskyj-Abflug in Dublin +++ Russen verspotten Kanzler Merz