Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt
Chinesische Maschinen sind im Vormarsch. Der humanoide Roboter Edward Warchocki aus Polen ist Influencer und geht mit einem Wildschwein-Video viral. Währenddessen sprintet sein Bruder 100-Meter in Rekordzeit.
16.04.2026
Chinesische Maschinen sind im Vormarsch. Der humanoide Roboter Edward Warchocki aus Polen ist Influencer und geht mit einem Wildschwein-Video viral. Währenddessen sprintet sein Bruder 100-Meter in Rekordzeit.
Er spricht Passanten an, tritt in TV-Shows auf und hat 156'000 Follower auf Instagram. Der humanoide Roboter Edward Warchocki begeistert zuerst in Polen und wird zum weltweiten Star im Internet, dank einem Video, das zeigt, wie er Wildschweine aus der Stadt Warschau jagt.
Gleichzeitig kratzt ein weiterer Roboter des selben Herstellers aus China am Weltrekord von Jamaikaner Usain Bolt beim Sprint über 100 Meter. Mehr zu den Roboter-Brüdern erfährst du in unserem Video.
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