Brutale Rache: Einheimische verprügeln Hai, der einen Bauern angegriffen hat Ein Landwirt aus Honduras kommt bei einem Haiangriff knapp mit dem Leben davon. Einheimische Fischer fangen den vermeintlichen Angreifer mit einer Leine und prügeln das Tier zu Tode. Tierschützer sind entsetzt. 04.11.2024

Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Haiangriff in Honduras hat die Einheimischen dazu veranlasst, Rache an dem Meeresräuber zu üben.

Auslöser für den Racheakt war der Angriff eines Hais auf den Landwirt Roberto Bu, 38, der von dem Raubtier an einem Küstenabschnitt unweit der Küstenstadt Tula in Honduras attackiert wurde.

Obwohl Honduras bestimmte Haiarten explizit unter Schutz gestellt hat, kommt es immer wieder zu gezielten Übergriffen auf Haie, die sich in Küstennähe aufhalten. Mehr anzeigen

Ein dramatisches Video zeigt den Moment, in dem ein Hai von Fischern an einer Leine eingeholt wird. Daraufhin drischt eine Person so lange auf das Tier ein, bis es stirbt. Zugetragen hat sich die Szene an der nördlichen Karibikküste von Honduras nahe der Stadt Tula.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem der 38-jährige Landwirt Roberto Bu am Montag zusammen mit einem anderen Landwirt und dessen Familie einen Ausflug unternommen hatte, um ihre Ernte zu begutachten. Im Anschluss beschloss die Gruppe, am Strand von Tela baden zu gehen.

Bu schwamm gerade in der Nähe eines Stegs, als er plötzlich von einem Hai angegriffen wurde, wie das Nachrichtenfernsehen HNC berichtete.

Obwohl auch Honduras immer mehr Schutzgebiete für bestimmte Haiarten ausweist, kommt es dort immer wieder zu ähnlichen Fällen, in denen Haie gefangen und getötet werden.