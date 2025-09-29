  1. Privatkunden
«Läuft etwas grundlegend schief» Einwohner von Amsterdam wollen die Stadt wegen Touristenflut verklagen

Lea Oetiker

29.9.2025

In Amsterdam gibt es so einige Regeln,mit denen man versucht, den Massentourismus einzudämmen.
In Amsterdam gibt es so einige Regeln,mit denen man versucht, den Massentourismus einzudämmen.
picture alliance / dpa

Amsterdam steht immer stärker unter Druck des Massentourismus – nun ziehen Bürgerinitiativen vor Gericht und verlangen von der Stadt konsequentere Massnahmen zum Schutz der Einwohner.

Redaktion blue News

29.09.2025, 14:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Amsterdam kämpft seit Jahren mit den Folgen des Massentourismus, der Geschäfte verdrängt und Wohnraum in Hotels verwandelt.
  • Eine Bürgerinitiative klagt nun gemeinsam mit anderen Gruppen gegen die Stadt und wirft den Behörden Untätigkeit vor.
  • Sie fordert strengere Regeln und zusätzliche Abgaben, um die Lebensqualität der Einheimischen zu sichern und ein Gleichgewicht zwischen Tourismus und Stadtleben herzustellen.
Mehr anzeigen

Amsterdam ächzt seit Jahren unter den Folgen des Massentourismus. Eine Bürgerinitiative hat nun zusammen mit mehreren Organisationen Klage gegen die Stadt eingereicht – und fordert konsequentere Massnahmen, um die Lebensqualität der Einheimischen zu schützen.

«Überall sieht man, was der Massentourismus mit der Stadt macht: Geschäfte für Anwohner weichen Souvenirläden. Häuser und öffentliche Gebäude werden zu Hotels umgebaut, und auf den Trottoirs kann man wegen der langen Schlange vor TikTok-Hotspots kaum noch laufen. So verliert die Stadt Stück für Stück ihre einzigartige Amsterdamer Atmosphäre», so die Initiative «Amsterdam hat eine Wahl» auf ihrer Website.

Die Initiative entstand bereits 2020 als Reaktion auf die wachsende touristische Belastung. Inzwischen hat sie zusammen mit zwölf weiteren Bürgergruppen juristische Schritte eingeleitet, wie «20 Minuten» schreibt. Laut Medienberichten konnten dafür bereits 50'000 Euro an Anwaltskosten gesammelt werden.

Das Anliegen richtet sich nach Aussage der Initiatoren nicht gegen die Besucherinnen und Besucher selbst, sondern gegen die Untätigkeit der Behörden. «Wenn Geschäfte für Anwohner in ganzen Stadtteilen verschwinden und jeder fünfte Amsterdamer die Innenstadt meidet, dann läuft etwas grundlegend schief», heisst es im Statement der Organisation. Gefordert wird ein Gleichgewicht, das sowohl den Tourismus als auch das städtische Leben trägt.

Bereits einige Massnahmen eingeführt

Die Stadt versucht seit Jahren, den Besucherandrang einzudämmen. Schon 2021 hatte der Stadtrat eine Obergrenze von 20 Millionen Übernachtungen pro Jahr beschlossen. Doch die Verordnung blieb wirkungslos: 2024 zählte man 22,9 Millionen Übernachtungen – und für 2025 werden sogar 25 Millionen erwartet.

Neben der Begrenzung der Übernachtungen wurden weitere Massnahmen ergriffen: weniger Kreuzfahrtschiffe, ein Baustopp für neue Hotels sowie eine Tourismussteuer von 12,5 Prozent – der höchsten ihrer Art in Europa. «Es gibt nicht einfach einen einzigen Knopf, den wir drücken können, um alles auf einmal zu lösen», sagte Sofyan Mbarki, Leiter der Amsterdamer Tourismusbehörde, gegenüber «Het Parool».

Doch für viele Anwohnerinnen und Anwohner reicht das nicht aus. Die Bürgerinitiative fordert zusätzliche Steuern auf Übernachtungen und einen klaren Plan, damit die Einnahmen den Einwohnern zugutekommen. Mit der eingereichten Klage wollen die Aktivisten erreichen, dass die Stadt ihre eigenen Regeln endlich konsequent umsetzt – und Amsterdam mehr bleibt als ein Freilichtmuseum für Millionen Besucher.

5 Franken für diese Aussicht: Iseltwald zeigt Venedig, wie es geht

5 Franken für diese Aussicht: Iseltwald zeigt Venedig, wie es geht

Ab nächstem Jahr zahlen Tagestourist*innen in Venedig 5 Euro Eintritt. Schon seit diesem Sommer lenkt Iseltwald am Brienzersee die Besucher mit einem Drehkreuz und einer Gebühr. Ein Augenschein vor Ort.

29.09.2023

