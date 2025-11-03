  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Surfer in Sorge Berühmte Eisbachwelle in München ist verschwunden

dpa

3.11.2025 - 15:08

Die Eisbachwelle in München ist aktuell weg. 
Die Eisbachwelle in München ist aktuell weg. 
KEYSTONE

Der Eisbach in München ohne Surfer – ein seltener Anblick. Aber die Eisbachwelle ist keine Welle mehr. Und die Surfer rätseln, was passiert sein könnte.

DPA

03.11.2025, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die überregional bekannte Eisbachwelle in München ist derzeit zusammengebrochen.
  • Nach der jährlichen Reinigung des Bachs («Bachauskehr») fliesst offenbar zu wenig Wasser.
  • Stadt und Surfer suchen gemeinsam nach der Ursache – erst am Freitag war neue Beleuchtung installiert worden.
Mehr anzeigen

Die überregional bekannte Eisbachwelle in München ist verschwunden. Surfen ist momentan nicht möglich.

Was ist passiert? Nach der jährlichen Bachauskehr sollte der Surfbetrieb am Freitagabend wieder starten – zudem mit neuer Beleuchtung. «Die Welle baut sich aber nicht auf», sagt Mathias Schmidt von der Interessengemeinschaft Surfen in München.

Die Ursache sei unklar. Die Bachauskehr könnte damit zu tun haben, möglicherweise liege es auch an der Ausleitung der Isar in den Eisbach. Jedenfalls führe der Eisbach zu wenig Wasser. Die Surfer stünden in Kontakt mit der Stadt, sagt Schmidt. Das Baureferat teilte mit, an der Sache dran zu sein.

Vergangenen Freitag war eine neue Beleuchtung an der Eisbachwelle in Betrieb genommen worden. Diese soll für mehr Sicherheit sorgen. Von 5.30 Uhr bis 22.00 Uhr ist das Surfen erlaubt. Nachts bleibt der Freizeitsport verboten.

Neue Beleuchtung soll für Sicherheit sorgen

Im April war eine 33-jährige Surferin tödlich verunglückt – damals habe die Dunkelheit die Rettungsarbeiten erschwert. Nun könne die Feuerwehr bei Bedarf helleres Licht zuschalten, hiess es von der Stadt. Installiert wurde die Beleuchtung im Zuge der jährlichen Bachauskehr, bei der der Grund des Gewässers gereinigt wird.

Weshalb nun die Welle zusammengebrochen ist, erschliesst sich den Surfern nicht. «Wir sind ratlos», sagt Freizeitsurfer Klaus Rudolf. «Ich stand am Freitagabend mit meinem Board an der Kante und konnte es nicht fassen.»

Nach dem tödlichen Unfall, bei dem sich die Fangleine der Surferin im Untergrund des Eisbachs verhakt hatte, war die Eisbachwelle vorübergehend gesperrt worden. Ermittlungen zur Unfallursache brachten kein eindeutiges Ergebnis. Einige Wochen später wurde das Surfen wieder erlaubt.

Meistgelesen

Mittelalterlicher Torre dei Conti in Rom ist eingestürzt
Diese Flugroute sprengt alle Rekorde
Supreme Court prüft Trumps Zölle – Präsident warnt vor «Hölle»

Videos aus dem Ressort

Kampf gegen invasive Art // Quaggamuschel zwingt Kanton Zürich zu Massnahme für Böötler

Kampf gegen invasive Art // Quaggamuschel zwingt Kanton Zürich zu Massnahme für Böötler

Die Quaggamuschel breitet sich im Zürichsee aus. Nun ergreift der Kanton eine Sofortmassnahme, um weitere Seen vor der invasiven Art zu schützen. Wieso die Muschel eine Gefahr ist, erfährst du im Video.

16.09.2024

Unterschiedliche Spritpreise: Darum ist das Benzin in manchen Orten viel günstiger

Unterschiedliche Spritpreise: Darum ist das Benzin in manchen Orten viel günstiger

Die unterschiedlichen Benzinpreise in der Schweiz sorgen für Verwirrung. Mit dieser Reportage klären wir dich auf, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und beantworten noch mehr Fragen rund um den Benzinpreis.

03.07.2024

Supervulkan Phlegräische Felder: «Ein Ausbruch könnte für zwei Jahre Auswirkungen auf das Klima haben»

Supervulkan Phlegräische Felder: «Ein Ausbruch könnte für zwei Jahre Auswirkungen auf das Klima haben»

Die Phlegräischen Felder bei Neapel sind eine tickende Zeitbombe. Es ist eine Frage der Zeit, wann der Vulkan wieder in einem grösseren Ausmass ausbrechen wird.

15.05.2024

Kampf gegen invasive Art // Quaggamuschel zwingt Kanton Zürich zu Massnahme für Böötler

Kampf gegen invasive Art // Quaggamuschel zwingt Kanton Zürich zu Massnahme für Böötler

Unterschiedliche Spritpreise: Darum ist das Benzin in manchen Orten viel günstiger

Unterschiedliche Spritpreise: Darum ist das Benzin in manchen Orten viel günstiger

Supervulkan Phlegräische Felder: «Ein Ausbruch könnte für zwei Jahre Auswirkungen auf das Klima haben»

Supervulkan Phlegräische Felder: «Ein Ausbruch könnte für zwei Jahre Auswirkungen auf das Klima haben»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweiz – EU. Laut Umfrage genügt dem Souverän ein Volksmehr zum EU-Vertragspaket

Schweiz – EULaut Umfrage genügt dem Souverän ein Volksmehr zum EU-Vertragspaket

Schweiz – EU. EU-Verträge stossen hauptsächlich auf Zustimmung

Schweiz – EUEU-Verträge stossen hauptsächlich auf Zustimmung

Industrie. Nach Treffen mit Trump warnt Xi vor gestörten Lieferketten

IndustrieNach Treffen mit Trump warnt Xi vor gestörten Lieferketten