Seltener Fall in der Forschung: Eisbärin adoptiert fremdes Jungtier Eine wilde Eisbärin in Kanada sorgt für Freude: Sie wurde mit einem fremden Jungtier gesichtet. Das weist auf eine Adoption hin, das in der Forschung als extrem selten gilt. 19.12.2025

Und plötzlich hatte die Eisbärin ein zweites Jungtier, nebst ihrem eigenen. Kanadische Forscher*innen haben vor wenigen Wochen eine Eisbär-Mutter entdeckt, die ein fremdes Jungtier adoptiert hat.

Die Forschenden kannten bereits die Eisbärin, weil sie sie im Frühjahr 2025 beobachteten, wie sie ihre Wurfhöhle mit einem Jungen verliess.

Doch dann die Überraschung: Ein extrem seltener Fall für die Forschung. Die ganzen Infos dazu findest du im Video.

