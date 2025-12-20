  1. Privatkunden
Seltener Fall in der Forschung Eisbärin adoptiert fremdes Jungtier

Nicole Agostini

20.12.2025

Seltener Fall in der Forschung: Eisbärin adoptiert fremdes Jungtier

Seltener Fall in der Forschung: Eisbärin adoptiert fremdes Jungtier

Eine wilde Eisbärin in Kanada sorgt für Freude: Sie wurde mit einem fremden Jungtier gesichtet. Das weist auf eine Adoption hin, das in der Forschung als extrem selten gilt.

19.12.2025

Eine wilde Eisbärin in Kanada sorgt für Freude: Sie wurde mit einem fremden Jungtier gesichtet. Das weist auf eine Adoption hin, was in der Forschung als extrem selten gilt.

Nicole Agostini

20.12.2025, 09:56

20.12.2025, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kanadische Forscher*innen entdeckten eine Eisbärin, die ein fremdes Jungtier adoptiert hat. Ein ungewöhnliches Verhalten in der Wildnis.
  • Die Eisbärin war bereits bekannt, da sie im Frühjahr 2025 mit einem eigenen Jungen aus ihrer Wurfhöhle kam.
  • Vor wenigen Wochen wurde sie mit zwei Jungtieren gesehen, was auf eine mögliche Adoption hinweist.
Mehr anzeigen

Und plötzlich hatte die Eisbärin ein zweites Jungtier, nebst ihrem eigenen. Kanadische Forscher*innen haben vor wenigen Wochen eine Eisbär-Mutter entdeckt, die ein fremdes Jungtier adoptiert hat.

Die Forschenden kannten bereits die Eisbärin, weil sie sie im Frühjahr 2025 beobachteten, wie sie ihre Wurfhöhle mit einem Jungen verliess.

Doch dann die Überraschung: Ein extrem seltener Fall für die Forschung. Die ganzen Infos dazu findest du im Video.

