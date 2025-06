Das Heft möchte Kindern die Ausschaffung erklären. Frontex/Screenshot

Eine Kinderbroschüre der EU-Grenzschutzagentur Frontex sorgt für heftige Kritik im Netz. Das Heft erklärt Ausschiebungen in einfacher Sprache.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Frontex hat eine 169-seitige Broschüre veröffentlicht, die Kinder auf ihre Ausschaffung vorbereiten soll.

In kindgerechter Sprache wird erklärt, was bei der Rückreise passiert.

Im Netz sorgt das Heft für heftige Empörung – viele finden es herzlos und zynisch. Mehr anzeigen

Eine Broschüre der EU-Grenzschutzagentur Frontex sorgt derzeit online für heftige Reaktionen. Das Heft mit dem Titel «Mein Leitfaden zur Rückkehr» richtet sich an Kinder, die mit ihren Familien Europa verlassen müssen. Es erklärt in einfacher Sprache, mit Illustrationen und Platz für eigene Notizen, was bei einer Ausschaffung passiert.

Die Broschüre ist Teil eines Gesamtpakets mit 169 Seiten. Neben der Version für Kinder zwischen sechs und elf Jahren gibt es auch eine Ausgabe für Jugendliche sowie ein Beschäftigungsheft zum Ausfüllen. Laut Frontex soll das Material Familien helfen, die Rückkehr ins Herkunftsland zu erklären – und Kindern die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen.

Im Netz kommt das gar nicht gut an. Auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky werfen viele Nutzer Frontex Zynismus und Menschenverachtung vor.

Die Kinder sollen auf einer Seite von ihren Freunden berichten – sehen dürfen sie die aber nach der Abschaffung nicht mehr. Frontex/Screenshot

Eine Userin namens Sabine schreibt: «Meine Abschiebung – das freundliche Frontex-Mitmachbuch für die ganze Familie», begleitet von einem Kotz-Emoji. Andere machen sich über die kindgerechte Aufmachung lustig oder reagieren entsetzt. Ein User namens Basil kommentiert: «Für alle, die immer schon mal ein Kinderbuch zeichnen wollten – aber Kinder hassen.»

Die Broschüre wurde bereits 2023 veröffentlicht, blieb damals aber weitgehend unbeachtet. Erst die Debatte auf sozialen Medien brachte sie in die öffentliche Wahrnehmung.

Inzwischen berichten auch Medienhäuser über das Heft. Auf Netzpolitik.org veröffentlichte ein Redaktor einen scharfen Kommentar: «Wen es da nicht schüttelt vor Abscheu, der hat kein Herz.» Und weiter: «Ekelhafter hat die Europäische Union wohl selten kommuniziert: unmenschlich, herzlos und beschämend.»