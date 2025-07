Eklat um Juristin erschüttert Deutschland – jetzt wird sie emotional

Hier wird Brosius-Gersdorf emotional Die SPD‑Juristin Frauke Brosius‑Gersdorf sollte am 11. Juli 2025 zur Richterin am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Stattdessen platzte die Wahl in letzter Minute. 16.07.2025

Die SPD‑Juristin Frauke Brosius‑Gersdorf sollte am 11. Juli zur Richterin am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Stattdessen platzte die Wahl in letzter Minute. Seither tobt ein politischer Streit – nun äussert sich Brosius-Gersdorf erstmals selbst.

Am Freitag, 11. Juli, sollte der Bundestag über drei neue Richterstellen am Bundesverfassungsgericht abstimmen – doch es kam zum Eklat. Kurzfristig strich die Unionsfraktion die Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf von der Tagesordnung, unter Verweis auf plötzlich «aufgetauchte» Plagiatsvorwürfe.

Zuvor hatte es wochenlange kontroverse Debatten um Brosius-Gersdorfs Person gegeben. CDU/CSU-Abgeordnete verweigerten die Unterstützung, obwohl sie im zuständigen Wahlausschuss noch zugestimmt hatten. Damit fehlte die nötige Zweidrittelmehrheit – die Wahl aller drei Verfassungsrichter (zwei Frauen auf SPD-Ticket, ein Mann auf Unionsticket) wurde abgebrochen und vertagt.

Der Vorgang gilt als beispiellos im Bundestag; selbst Oppositionspolitiker nannten ihn ein «Desaster für das Parlament». Die Affäre belastet seither die Berliner Politik und überschattet die Sommerpause der Regierung.

Wer ist Frauke Brosius-Gerstdorf?

Brosius‑Gersdorf, 54, ist eine anerkannte Staatsrechtlerin an der Universität Potsdam. Fachlich geniesst sie hohes Ansehen, unter anderem für ihre Mitarbeit an einer Kommission zur Reform des Abtreibungsrechts. Politisch trat sie bislang nicht in Erscheinung – trotzdem unterstellten ihr Gegner einen «ultralinken Hintergrund».

In konservativen Medien und über Kampagnen fundamentalistischer Gruppen wurde sie als «Lebensfeindin» diffamiert, weil sie eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs für verfassungsrechtlich möglich hält. Parallel kursierten Aufrufe von Organisationen wie CitizenGO, die Abgeordnete in zehntausenden Mails dazu drängten, ihre Wahl zu verhindern.

Wie reagiert die Politik?

Der abrupte Rückzug der Union sorgte auch innerhalb der Koalition für Empörung. SPD‑Fraktionschef Matthias Miersch sprach von einer «Schmutzkampagne». Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der Brosius‑Gersdorf selbst in eine Ethikkommission berufen hatte, warnte, ein Rückzug wäre «für Frauenrechte das falsche Signal».

Grünen‑Fraktionschefin Britta Hasselmann sprach im Bundestag von einem «Desaster für Jens Spahn und Friedrich Merz». Selbst Teile der CDU kritisierten ihre eigene Führung – Sozialflügelchef Dennis Radtke nannte den Vorgang einen «Autounfall in Zeitlupe».

Was sagt Brosius‑Gersdorf?

Der öffentliche Druck traf auch die Kandidatin persönlich. In der ZDF‑Sendung «Markus Lanz» sprach Brosius‑Gersdorf erstmals selbst: Sie berichtete von Morddrohungen, Hassmails und falschen Zitaten, die in sozialen Netzwerken kursierten. «Ich bin Wissenschaftlerin, keine Aktivistin», sagte sie.

Inhaltlich erklärte sie, dass sie den Lebensschutz des Embryos sehr wohl anerkenne, jedoch verfassungsrechtlich zwischen verschiedenen Phasen der Schwangerschaft differenziere. Sollte ihre Kandidatur allerdings zu einer Regierungskrise führen, würde sie verzichten: «Das Wohl des Gerichts und der Regierung geht vor.»

Auch andere Kritikpunkte sprach Lanz an. Ein Video von 2024, als Brosius-Gersdorf schon einmal Gast bei ihm war, kursierte aktuell auf Social Media: Darin hatte sie in einer Debatte um ein mögliches AfD-Verbot den Satz fallen gelassen, ein Verbot würde «nicht das Problem der Anhängerschaft beseitigen».

«Da habe ich eine Formulierung gebracht, die nicht glücklich war, nämlich dass ein Parteiverbot nicht das Problem der Anhängerschaft beseitigen würde.» Frauke Brosius-Gersdorf Juristin

AfD-Chefin Alice Weidel empörte sich daraufhin im Bundestag: «Sie wollen uns eliminieren!» Brosius-Gersdorf entschuldigte sich bei Lanz für die «höchst missverständliche Formulierung», stellte aber klar, dass sie inhaltlich nach wie vor ein Verbotsverfahren für denkbar hält, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorläge.

Wie geht es jetzt weiter?

Politisch markiert der Vorgang einen Tabubruch. Traditionell werden Verfassungsrichter in stillen Absprachen gewählt, um das höchste Gericht von Tagespolitik fernzuhalten. Nun jedoch droht eine Politisierung, wie sie sonst in anderen Ländern zu sehen ist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte bereits, staatstragende Institutionen nicht zum Spielball zu machen. Rechtsexperten warnen vor einem Vertrauensverlust in das Gericht.

Ob Brosius‑Gersdorf weiterhin kandidiert, ist offen. Für die Koalition gilt es, die Sommerpause zu nutzen, um verhärtete Fronten zu lösen. Die kommenden Wochen dürften genutzt werden, um verhärtete Fronten aufzuweichen. Der «grössten Polit-Affäre dieses Sommers» (O-Ton Lanz) steht ein heisser Herbst bevor.