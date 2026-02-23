  1. Privatkunden
Auch Trump war beteiligt Geheimdienst, Helikopter, Raketenwerfer – so lief die Jagd auf «El Mencho»

Sven Ziegler

23.2.2026

Touristen müssen von Flughafen Guadalajara fliehen.

Touristen müssen von Flughafen Guadalajara fliehen.

Kartellanführer «El Mencho» kommt nach einem Militäreinsatz ums Leben – und in vielen Teilstaaten kommt es zu Unruhen. Flüge werden gestrichen, ausländische Botschaften warnen ihre Bürger in Mexiko.

23.02.2026

Im Hochland von Jalisco spürten mexikanische Spezialkräfte Kartellboss «El Mencho» auf. Unterstützt von US-Geheimdienstinformationen kam es zu einem heftigen Schusswechsel mit tödlichem Ausgang. 

Sven Ziegler

23.02.2026, 11:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mexikanische Spezialkräfte lokalisierten «El Mencho» nahe Tapalpa im Bundesstaat Jalisco.
  • Beim Zugriff kam es zu einem intensiven Feuergefecht, bei dem mehrere Kartellmitglieder starben und der Kartellchef schwer verletzt wurde.
  • Unmittelbar nach der Operation reagierte das Kartell mit koordinierten Gewaltaktionen in mehreren Bundesstaaten.
Mehr anzeigen

In Mexiko herrscht Chaos. Nach dem Tod des Drogen-Barons «El Mencho» eskaliert die Gewalt, zahlreiche Menschen kamen bereits ums Leben.

Nun kommen erste Details zur Geheim-Operation gegen «El Mencho» ans Licht. Die Operation begann im südlichen Teil des Bundesstaates Jalisco, nahe der Gemeinde Tapalpa im Hochland. Dort hatten mexikanische Sicherheitsbehörden Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho» lokalisiert. Er galt als einer der meistgesuchten Drogenbosse Mexikos.

Nach Angaben des Weissen Hauses lieferten die USA entscheidende Geheimdienstinformationen. «Die Vereinigten Staaten lieferten wichtige Hinweise an den mexikanischen Geheimdienst, der zur Militär-Operation führte», erklärte Sprecherin Karoline Leavitt. US-Präsident Donald Trump hatte das CJNG zuvor als ausländische Terrororganisation eingestuft.

Wer war «El Mencho»?. Dieser tote Drogen-Boss stürzt Mexiko ins Chaos

Wer war «El Mencho»?Dieser tote Drogen-Boss stürzt Mexiko ins Chaos

Vor Ort rückten Einheiten der Armee, Spezialkräfte, die Nationalgarde sowie die Luftwaffe an. Ziel war es laut mexikanischen Behörden ursprünglich, den 59-Jährigen lebend festzunehmen.

Feuergefecht beim Zugriff

Als sich die Sicherheitskräfte dem Versteck näherten, eröffneten bewaffnete Kartellmitglieder das Feuer. Es entwickelte sich ein intensiver Schusswechsel im schwer zugänglichen Gelände des Hochlands.

Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Gefecht drei weitere Kartellmitglieder getötet, drei verletzt und zwei festgenommen. Auch auf Seiten der Sicherheitskräfte gab es Verletzte: Drei Soldaten wurden verwundet.

Oseguera Cervantes selbst erlitt schwere Verletzungen. Er wurde per Helikopter aus dem Einsatzgebiet ausgeflogen und in ein Spital gebracht. Dort starb er später an den Folgen seiner Verletzungen.

Am Einsatzort stellten die Behörden ein umfangreiches Waffenarsenal sicher, darunter auch schwere Waffen wie Raketenwerfer, die geeignet sind, Flugzeuge oder gepanzerte Fahrzeuge anzugreifen. 

Mehr internationale News

Ukraine. Tote in Odessa nach russischem Angriff – Schäden in Belgorod

UkraineTote in Odessa nach russischem Angriff – Schäden in Belgorod

Politik. Proteste an iranischen Universitäten dauern an

PolitikProteste an iranischen Universitäten dauern an

Politik. Niederlande: Regierung vereidigt – Jetten ist Regierungschef

PolitikNiederlande: Regierung vereidigt – Jetten ist Regierungschef

