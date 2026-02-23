Dieser tote Drogen-Boss stürzt Mexiko ins Chaos

Touristen müssen von Flughafen Guadalajara fliehen. Kartellanführer «El Mencho» kommt nach einem Militäreinsatz ums Leben – und in vielen Teilstaaten kommt es zu Unruhen. Flüge werden gestrichen, ausländische Botschaften warnen ihre Bürger in Mexiko. 23.02.2026

Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho» führte das CJNG zur globalen Kartellmacht. Nach seinem Tod kommt es in Mexiko zu Gewalt, Brandanschlägen und Blockaden.

Mit dem Tod von Nemesio Oseguera Cervantes verliert Mexiko einen der meistgesuchten Kriminellen seiner Geschichte – und das Land stürzt ins Chaos. Überall kommt es zu Operationen der Kartelle, Touristen müssen fliehen.

Der als «El Mencho» bekannte Kartellchef führte das Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) und baute es zu einer der mächtigsten Drogenorganisationen der Welt aus.

Grobe Aufteilung der Einflussgebiete von Kartellen in Mexiko im Februar 2026 – das CJNG von «El Mencho» ist dunkelgrau eingezeichnet. r/Tight_Worldliness_63

Geboren wurde Oseguera 1966 im Bundesstaat Michoacán. Er brach die Schule früh ab und arbeitete in der Landwirtschaft.

In den 1980er-Jahren wanderte er illegal in die USA aus. In Kalifornien wurde er mehrfach wegen Drogenhandels festgenommen und verbrachte mehrere Jahre im Gefängnis. Nach seiner Abschiebung kehrte er nach Mexiko zurück.

Nach einem Zerwürfnis beginnt sein Aufstieg

Dort schloss er sich dem Milenio-Kartell an – der Beginn seines Aufstiegs in der organisierten Kriminalität.

Nemesio Oseguera Cervantes – bekannt als «El Mencho» – wurde bei einem Einsatz des mexikanischen Militärs in der Stadt Tapalpa verletzt. Er starb Armeeangaben zufolge auf einem Flug nach Mexiko-Stadt. Bild: Screenshot DEA.gov

Nach internen Machtkämpfen innerhalb des Milenio-Kartells kam es zum Zerwürfnis. Aus einer Abspaltung entstand das CJNG. Das Kartell hat seinen Hauptsitz im Bundesstaat Jalisco im Westen des Landes. Dort kontrolliert es Behörden, Bürgermeister und auch die Polizei. Aktiv ist das CJNG aber in ganz Mexiko.

Unter seiner Führung expandierte die Organisation rasch und kontrollierte wichtige Schmuggelrouten für Drogen wie Kokain, Heroin, Meth und später auch Fentanyl. Behörden in Mexiko und den USA stuften das CJNG als eine der gewalttätigsten und finanzstärksten Gruppen des Landes ein.

Ermittler gehen davon aus, dass das CJNG über Verbindungen in die USA, nach Südamerika, Europa und Asien verfügte. Neben dem Drogenhandel werden der Organisation auch Geldwäsche, Erpressung, Menschen- und Waffenhandel vorgeworfen.

«Hauptfeind des Staates»

Das Kartell fällt durch besonders aggressive Aktionen auf. So gehören Strassenblockaden mit brennenden Fahrzeugen oder die öffentliche Zurschaustellung von getöteten Polizisten oder Behördenmitgliedern zum festen Repertoire des CJNG. Für Aufsehen sorgte auch der Abschuss eines Militärhelikopters im Jahr 2015.

Die mexikanische Regierung bezeichnete Oseguera als «Hauptfeind des Staates». Die USA setzten eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Hinweise aus, Mexiko bot zusätzlich hohe Summen in Pesos.

«El Mencho» wurde zudem nach dem sogenannten «Kingpin Act» sanktioniert und international strafrechtlich verfolgt. Mehrere Familienmitglieder des Drogenbarons gerieten ebenfalls ins Visier der Justiz, darunter sein Sohn und seine Ehefrau.

«El Mencho» gelang jahrelang die Flucht vor den Behörden. Erst im Februar 2026 wurde er bei einer Operation des mexikanischen Militärs im Bundesstaat Jalisco gestellt. «El Mencho» wurde bei einem Schusswechsel verletzt und starb während des Transports nach Mexiko-Stadt.