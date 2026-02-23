Dieser tote Drogen-Boss stürzt Mexiko ins Chaos

Der als «El Mencho» bekannte Kartellchef führte das Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) und baute es zu einer der mächtigsten Drogenorganisationen der Welt aus.
Geboren wurde Oseguera 1966 im Bundesstaat Michoacán. Er brach die Schule früh ab und arbeitete in der Landwirtschaft.
In den 1980er-Jahren wanderte er illegal in die USA aus. In Kalifornien wurde er mehrfach wegen Drogenhandels festgenommen und verbrachte mehrere Jahre im Gefängnis. Nach seiner Abschiebung kehrte er nach Mexiko zurück.
Nach einem Zerwürfnis beginnt sein Aufstieg
Dort schloss er sich dem Milenio-Kartell an – der Beginn seines Aufstiegs in der organisierten Kriminalität.
Nach internen Machtkämpfen innerhalb des Milenio-Kartells kam es zum Zerwürfnis. Aus einer Abspaltung entstand das CJNG. Das Kartell hat seinen Hauptsitz im Bundesstaat Jalisco im Westen des Landes. Dort kontrolliert es Behörden, Bürgermeister und auch die Polizei. Aktiv ist das CJNG aber in ganz Mexiko.
Unter seiner Führung expandierte die Organisation rasch und kontrollierte wichtige Schmuggelrouten für Drogen wie Kokain, Heroin, Meth und später auch Fentanyl. Behörden in Mexiko und den USA stuften das CJNG als eine der gewalttätigsten und finanzstärksten Gruppen des Landes ein.
Ermittler gehen davon aus, dass das CJNG über Verbindungen in die USA, nach Südamerika, Europa und Asien verfügte. Neben dem Drogenhandel werden der Organisation auch Geldwäsche, Erpressung, Menschen- und Waffenhandel vorgeworfen.
«Hauptfeind des Staates»
Das Kartell fällt durch besonders aggressive Aktionen auf. So gehören Strassenblockaden mit brennenden Fahrzeugen oder die öffentliche Zurschaustellung von getöteten Polizisten oder Behördenmitgliedern zum festen Repertoire des CJNG. Für Aufsehen sorgte auch der Abschuss eines Militärhelikopters im Jahr 2015.
Die mexikanische Regierung bezeichnete Oseguera als «Hauptfeind des Staates». Die USA setzten eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Hinweise aus, Mexiko bot zusätzlich hohe Summen in Pesos.
«El Mencho» wurde zudem nach dem sogenannten «Kingpin Act» sanktioniert und international strafrechtlich verfolgt. Mehrere Familienmitglieder des Drogenbarons gerieten ebenfalls ins Visier der Justiz, darunter sein Sohn und seine Ehefrau.
«El Mencho» gelang jahrelang die Flucht vor den Behörden. Erst im Februar 2026 wurde er bei einer Operation des mexikanischen Militärs im Bundesstaat Jalisco gestellt. «El Mencho» wurde bei einem Schusswechsel verletzt und starb während des Transports nach Mexiko-Stadt.