Tidjane Thiam, der frühere Chef der Credit Suisse, ist Präsident der oppositionellen Demokratischen Partei der Elfenbeinküste (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI) und will bei den Präsidentschaftswahlen in seinem Heimatland antreten. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Legnan Koula

Der ehemalige CEO der Credit Suisse, Tidjane Thiam, darf nicht bei den Präsidentschaftswahlen in der Elfenbeinküste antreten.

Ein Gericht hat am Dienstag entschieden, dass die doppelte Staatsbürgerschaft einer Kandidatur entgegensteht.

In einem Video, das am Dienstagabend in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte Thiam, er wolle gegen die Entscheidung vorgehen. Mehr anzeigen

Ein Gericht hat am Dienstag entschieden, dass die doppelte Staatsbürgerschaft einer Kandidatur entgegensteht, wie ein Anwalt, der den früheren Credit-Suisse-Chef Thiam vertritt, mitteilte. Die Vorsitzende des Gerichts sei der Ansicht gewesen, dass Thiam «seine ivorische Staatsangehörigkeit verloren hat, als er (1987) die französische Staatsangehörigkeit annahm». Thiam sei deshalb aus dem Wählerverzeichnis gestrichen worden, sagte Anwalt Me Ange Rodrigue Dadjé der AP.

In einem Video, das am Dienstagabend in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte Thiam, er wolle gegen die Entscheidung vorgehen. «Ich werde diesen Ausschluss nicht akzeptieren, weil er ungerecht, ungerechtfertigt und unverständlich ist», sagte der ehemalige CS-Chef, der Mitgründer und Chef der Blankoscheck-Gesellschaft Freedom Acquisition Corp. «Ich bin fest entschlossen, dafür zu kämpfen, dass die Ivorer ihren nächsten Präsidenten frei wählen können.»

Thiam hatte die Vorwahlen seiner Partei am Freitag in einer unangefochtenen Abstimmung gewonnen und wurde weithin als wichtigster Herausforderer von Präsident Alassane Ouattara angesehen. Dieser hatte 2020 bei einer umstrittenen Präsidentschaftswahl mit Dutzenden von Toten und einem Wahlboykott der Opposition einen Sieg davongetragen. Die anstehenden Wahlen in der Elfenbeinküste sollen im Oktober stattfinden.