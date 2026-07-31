Das US-Aussenministerium hat bei einer internationalen Aids-Konferenz eine vollständig falsch beschriftete Afrika-Karte gezeigt. Nigeria landete mitten in der Sahara, Mosambik am Horn von Afrika. Laut einer Reuters-Analyse trug die Darstellung ein Wasserzeichen, das auf die Verwendung von OpenAI-Werkzeugen hinweist.

Darum geht's Bei einer US-Präsentation an der Aids-Konferenz in Rio de Janeiro war jedes afrikanische Land falsch beschriftet.

Laut Reuters trug die verwendete Karte ein Wasserzeichen, das auf OpenAI-Werkzeuge hinweist.

Das US-Aussenministerium übernahm die Verantwortung und erklärte, die Präsentation sei kurz vor dem Auftritt hastig verändert worden. Zusammenfassung erstellt mit

Nigeria liegt mitten in der Sahara, Mosambik plötzlich am Horn von Afrika und die Elfenbeinküste auf der falschen Seite des Kontinents: Eine Präsentation des US-Aussenministeriums sorgt mit einer komplett falsch beschrifteten Afrika-Karte für Aufsehen.

Die Darstellung wurde an der internationalen Aids-Konferenz in Rio de Janeiro gezeigt. Sie erschien während eines Referats über neue Gesundheitsabkommen der USA. Anwesende fotografierten die Karte und verbreiteten die Aufnahmen anschliessend im Internet.

Reuters sichtete ein Video der Präsentation und stellte fest: Sämtliche afrikanischen Länder waren falsch bezeichnet.

Karte trägt offenbar KI-Wasserzeichen

Eine Analyse der Nachrichtenagentur ergab zudem, dass die Karte ein Wasserzeichen enthielt, das auf eine Erstellung mit Werkzeugen von OpenAI hinweist. Das Unternehmen teilte mit, es untersuche den Bericht.

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Ob und wie genau künstliche Intelligenz bei der Herstellung der Karte eingesetzt wurde, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Besonders auffällig waren mehrere grobe geografische Fehler. Nigeria wurde als Binnenstaat in der Sahara dargestellt, obwohl das Land am Golf von Guinea liegt. Mosambik wurde aus dem Südosten Afrikas ans Horn von Afrika verschoben. Die Elfenbeinküste landete statt im Westen auf der anderen Seite des Kontinents.

Präsentation kurzfristig geändert

Das US-Aussenministerium übernahm nach dem Vorfall die Verantwortung. Ein Teammitglied habe die Präsentation kurz vor der Veranstaltung in Eile verändert.

«Wir übernehmen die volle Verantwortung für die Verwirrung und die falsche Darstellung, die dadurch bei den Teilnehmenden und insbesondere bei unseren afrikanischen Partnern entstanden ist», erklärte das Ministerium.

Die Präsentation hielt Jeff Graham, der höchste US-Gesundheitsbeauftragte für das als PEPFAR bekannte Aids-Hilfsprogramm. Auf Anfragen von Reuters reagierte er nicht.

Tausende sehen die falsche Karte

Erste Aufnahmen erschienen in einem Beitrag der Aids-Expertin Emily Bass. Danach verbreitete sich die Karte insbesondere auf LinkedIn. Ein Beitrag erreichte laut Reuters rund 40'000 Aufrufe.

Matt Petit, der sich beim Thinktank Atlantic Council mit künstlicher Intelligenz und Geopolitik beschäftigt, kritisierte die fehlende Kontrolle deutlich: «Wer auch immer diese Folie erstellt und genehmigt hat, wusste nicht, wo die Länder Afrikas liegen, und hielt es nicht für nötig, die Arbeit zu überprüfen.»

Das Aussenministerium erklärte, die Gespräche an der Konferenz seien trotz der Panne konstruktiv verlaufen. Die USA seien weiterhin entschlossen, den Kampf gegen Aids mit konkreten Resultaten zu unterstützen.