Protest-Aktion: Aufblasbare Elon-Musk-Figur auf dem Times Square Eine riesige Elon-Musk-Skulptur auf dem Times Square zieht die Blicke auf sich. Die Aktivist*innen hinter der Aktion kritisieren Grok wegen mutmasslich millionenfach generierter sexualisierter Deepfakes, darunter auch Kinderpornografie. 12.06.2026

Nach einem ZDF-Bericht zu den Belfast-Krawallen fordert Elon Musk über einen Anwalt eine Unterlassungserklärung. Das ZDF hat die Formulierung inzwischen als «missverständlich» gekennzeichnet.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk fordert per Anwalt vom ZDF die Abgabe einer Unterlassungserklärung.

Der Sender hat fälschlicherweise behauptet, Musk habe mit Blick auf die Krawalle in Belfast zur «Jagd auf Migranten» aufgerufen.

Musk hat allerdings den Post eines Rechtsextremisten geteilt, der zu Protesten aufruft. Mehr anzeigen

Der Tech-Unternehmer Elon Musk geht juristisch gegen einen Beitrag des ZDF über ihn vor. Er habe den öffentlich-rechtlichen deutschen Sender für seinen Mandanten wegen eines Berichts über Ausschreitungen in Belfast abgemahnt und fordere die Abgabe einer Unterlassungserklärung, bestätigte Anwalt Joachim Steinhöfel der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zuvor hatte die «Welt» über das Schreiben berichtet. Demzufolge sei die Behauptung, Musk habe zu einer «Jagd auf Migranten durch einen rassistischen Mob» aufgerufen, offensichtlich unwahr.

Hintergrund ist eine Folge von «ZDF heute live» vom 12. Juni. Thema der Sendung waren die gewalttätigen Krawalle in Belfast, nachdem ein Flüchtling aus dem Sudan Anfang der Woche für einen Messerangriff wegen versuchten Mordes angeklagt worden war.

In der Anmoderation heisst es, dass ein rassistischer Mob Jagd auf Migranten mache. «Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk.»

"Musk's amplification has been instrumental," contributing 64 million views, CCDH said in a report. "…our research shows that he used the Belfast tragedy to amplify anti-migrant narratives to millions of users, prompting endless calls for violence."



[image or embed] — Katharina Nocun (@kattascha.bsky.social) 14. Juni 2026 um 12:51

Das ZDF hat inzwischen einen Disclaimer neben das Video gestellt. Darin heisst es, dass die Formulierung «unpräzise und deshalb missverständlich» sei. Der britische Rechtsextreme Tommy Robinson habe nach dem Messerangriff in Belfast zu Protesten aufgerufen. «Der Post wurde von Elon Musk geteilt.»