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Bericht zu Belfast-Krawallen Elon Musk geht juristisch gegen das ZDF vor

dpa

16.6.2026 - 13:15

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12.06.2026

Nach einem ZDF-Bericht zu den Belfast-Krawallen fordert Elon Musk über einen Anwalt eine Unterlassungserklärung. Das ZDF hat die Formulierung inzwischen als «missverständlich» gekennzeichnet.

DPA

16.06.2026, 13:15

16.06.2026, 13:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elon Musk fordert per Anwalt vom ZDF die Abgabe einer Unterlassungserklärung.
  • Der Sender hat fälschlicherweise behauptet, Musk habe mit Blick auf die Krawalle in Belfast zur «Jagd auf Migranten» aufgerufen.
  • Musk hat allerdings den Post eines Rechtsextremisten geteilt, der zu Protesten aufruft.
Mehr anzeigen

Der Tech-Unternehmer Elon Musk geht juristisch gegen einen Beitrag des ZDF über ihn vor. Er habe den öffentlich-rechtlichen deutschen Sender für seinen Mandanten wegen eines Berichts über Ausschreitungen in Belfast abgemahnt und fordere die Abgabe einer Unterlassungserklärung, bestätigte Anwalt Joachim Steinhöfel der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

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Zuvor hatte die «Welt» über das Schreiben berichtet. Demzufolge sei die Behauptung, Musk habe zu einer «Jagd auf Migranten durch einen rassistischen Mob» aufgerufen, offensichtlich unwahr.

Mitten im Belfast-Irrsinn. Wie ein Länderspiel-Besuch der Frauen-Nati zum Horror-Trip verkommt

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Hintergrund ist eine Folge von «ZDF heute live» vom 12. Juni. Thema der Sendung waren die gewalttätigen Krawalle in Belfast, nachdem ein Flüchtling aus dem Sudan Anfang der Woche für einen Messerangriff wegen versuchten Mordes angeklagt worden war.

Wir präsentieren: Die Helden 🤡 der Meinungsfreiheit.

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— deprecatedCode ⚒️ (@deprecatedcode.bsky.social) 15. Juni 2026 um 23:00

In der Anmoderation heisst es, dass ein rassistischer Mob Jagd auf Migranten mache. «Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk.»

"Musk's amplification has been instrumental," contributing 64 million views, CCDH said in a report. "…our research shows that he used the Belfast tragedy to amplify anti-migrant narratives to millions of users, prompting endless calls for violence."

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— Katharina Nocun (@kattascha.bsky.social) 14. Juni 2026 um 12:51

Das ZDF hat inzwischen einen Disclaimer neben das Video gestellt. Darin heisst es, dass die Formulierung «unpräzise und deshalb missverständlich» sei. Der britische Rechtsextreme Tommy Robinson habe nach dem Messerangriff in Belfast zu Protesten aufgerufen. «Der Post wurde von Elon Musk geteilt.»

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Belfast/London, 10.06.2026: Nach gewaltsamen Ausschreitungen: Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilt die rassistische Krawalle in Belfast aufs Schärfste. Er schreibt in einem X-Beitrag: «Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel (...) Es ist offensichtlich, dass Menschen letzte Nacht aufgrund ihrer Herkunft ins Visier genommen wurden, und das werde ich nicht tolerieren (...) Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.» Hintergrund der Ausschreitungen ist ein brutales Video eines Messerangriffs vom Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Mutmasslicher Täter ist laut Polizei ein 30-jähriger Sudanese. Er wurde wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt. Randalierer zogen teils vermummt durch die Strassen und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand. Auch Wohnhäuser wurden angezündet, aus ihnen mussten Bewohner gerettet werden.

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