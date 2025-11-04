  1. Privatkunden
7,5 Jahre gewartet Elon Musk verspottet OpenAI-Chef Sam Altman nach Tesla-Streit

Sven Ziegler

4.11.2025

Elon Musk streitet sich immer wieder mit Sam Altman. 
Elon Musk streitet sich immer wieder mit Sam Altman. 
Jose Luis Magana/AP/dpa

Eine stornierte Tesla-Bestellung entfacht den alten Zwist zwischen Elon Musk und Sam Altman neu. Der OpenAI-Chef wartete jahrelang auf eine Rückerstattung – bis Musk auf X spöttisch reagierte und alte Wunden wieder aufriss.

,

DPA, Sven Ziegler

04.11.2025, 08:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sam Altman beschwerte sich auf X über eine Tesla-Rückzahlung, auf die er 7,5 Jahre warten musste.
  • Elon Musk konterte mit Spott und veröffentlichte eine süffisante Antwort.
  • Der Streit zwischen den beiden Tech-Milliardären schwelt seit Musks Ausstieg bei OpenAI im Jahr 2018.
Mehr anzeigen

Zwischen Elon Musk und Sam Altman ist erneut Streit entbrannt – diesmal wegen eines Autos. Der Chef von OpenAI beschwerte sich auf der Plattform X über eine Rückzahlung, auf die er siebeneinhalb Jahre warten musste.

Altman schrieb, er habe im Juli 2018 einen Tesla Roadster reserviert und dafür eine Anzahlung von 45’000 US-Dollar geleistet. Nachdem das Fahrzeug nie geliefert worden sei, habe er seine Bestellung storniert – doch seine Rückerstattungsanfrage blieb unbeantwortet. «Ich habe mich wirklich auf das Auto gefreut. Verzögerungen kann ich verstehen – aber 7,5 Jahre sind eine lange Zeit», schrieb Altman.

Er legte Screenshots seiner Mails vor, die laut ihm mit einer Fehlermeldung zurückgekommen seien. «Adresse nicht gefunden», hiess es in der Antwort von Tesla.

Musk reagiert mit Hohn

Die Replik von Musk liess nicht lange auf sich warten. «Du hast den vierten Akt vergessen – den, in dem das Problem behoben wurde und du dein Geld innerhalb von 24 Stunden zurückbekommen hast», schrieb der Tesla-Chef spöttisch. Und fügte hinzu: «Aber das liegt wohl in deiner Natur.»

Die Wortgefechte zwischen beiden Tech-Grössen haben eine lange Vorgeschichte. Bereits 2018 trennten sich ihre Wege bei OpenAI, das sie gemeinsam mitgegründet hatten. Musk warf Altman später vor, die einst gemeinnützige KI-Firma zu einem kommerziellen Unternehmen umgebaut zu haben. Zwischenzeitlich war sogar von einem Übernahmeangebot über 100 Milliarden Dollar die Rede.

100 Milliarden Dollar schweres Angebot. Musk will die Kontrolle über ChatGPT-Erfinder OpenAI

100 Milliarden Dollar schweres AngebotMusk will die Kontrolle über ChatGPT-Erfinder OpenAI

Zuletzt gerieten die beiden Milliardäre im August aneinander. Elon Musk hatte Apple mit einer Klage gedroht, weil er glaubte, dass Apps des Konkurrenten OpenAI höher im App Store gerankt werden als diejenigen seines Konzerns. 

OpenAI-Chef Sam Altman reagierte auf Musks Vorwürfe mit einem sarkastischen Konter. «Das ist eine bemerkenswerte Behauptung, wenn man bedenkt, was Elon vorgeworfen wird, zu tun, um X so zu manipulieren, dass er selbst und seine eigenen Firmen profitieren», schrieb Altman auf X. Ausserdem nutze Musk X, um Konkurrenten und «Menschen, die er nicht mag» bewusst zu schaden.

Nahost-Ticker. Berichte: Israels bisherige oberste Militäranwältin festgenommen +++ Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz

Nahost-TickerBerichte: Israels bisherige oberste Militäranwältin festgenommen +++ Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz

«Offensichtlich betrunken». Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei

«Offensichtlich betrunken»Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei

International. UN-Chef bei Weltsozialgipfel: Müssen uns mehr anstrengen

InternationalUN-Chef bei Weltsozialgipfel: Müssen uns mehr anstrengen

