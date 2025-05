Elon Musk war Trumps Mann fürs Grobe – jetzt will ihn keiner mehr sehen

Elon Musk ist fast schon zur Persona non grata in Washington DC geworden. Chris Szagola/AP/dpa

Noch vor Kurzem war Elon Musk stets präsent im Umfeld von Donald Trump – als politischer Verbündeter, Reformer und Liebling rechter Medien. Doch jetzt schweigt Trump, Musk zieht sich zurück – und selbst Republikaner halten Abstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk war ein wichtiger Unterstützer von Donald Trump und leitete das Regierungsprojekt «Doge».

Jetzt zieht er sich aus der Politik zurück, weil die Kritik wächst und seine Beliebtheit sinkt.

Auch Trump und die Republikaner gehen auf Distanz, weil Musk zum politischen Risiko geworden ist. Mehr anzeigen

Noch vor wenigen Monaten gehörte Elon Musk quasi zum Inventar der Trump-Regierung. Der Tesla-Chef war bei der Amtseinführung dabei, tauchte regelmässig im Weissen Haus auf und gab den obersten Bürokratie-Killer im Regierungsprojekt «Doge». Doch jetzt: Funkstille. Keine Selfies mit dem Präsidenten, keine Schwärmereien auf Truth Social.

Was ist passiert? Wie der «Guardian» berichtet, hat sich Musk leise aus dem politischen Rampenlicht verabschiedet. Trumps Begeisterung ist offenbar ebenso verdampft wie der mediale Hype um Musk in Washington.

Während der Ex-Präsident im Februar noch fast täglich seinen «Lieblings-Milliardär» feierte, ist seit April kein einziger Beitrag mehr erschienen. Auch in den Fundraising-Mails herrscht Funkstille – abgesehen von einer einmaligen Erwähnung im Mai, bei der es um eine «Gulf of America»-Kappe ging.

Musk wird zum Teilzeitarbeiter

Musk verheimlicht den Rückzug nicht einmal: Beim Wirtschaftsforum in Katar kündigte er an, seine Rolle bei «Doge» auf zwei Tage pro Woche zu beschränken und deutlich weniger Geld in die Politik zu stecken. Der Grund: schlechte Umfragewerte, harsche Kritik – selbst aus dem republikanischen Lager. Offenbar merkt Musk, dass seine Nähe zu Trump geschäftlich zur Hypothek geworden ist.

Denn die politische Kettensäge hat Spuren hinterlassen. Nach massiven Stellenkürzungen durch «Doge» sei die Katastrophenschutzbehörde FEMA kaum noch einsatzbereit, berichtet der «Guardian».

Weitere Opfer der «Reform»: die Gesundheitsbehörde NIH, die Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheitsbehörde FDA und die Umweltbehörde EPA. Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna spricht von einer Zerstörung ganzer Behörden – «es wird eine Generation dauern, das wieder aufzubauen».

Schwere und vor allem teure Niederlage in Wisconsin

Doch nicht nur Demokraten sind besorgt. Der republikanische Stratege Rick Tyler kritisierte, dass Musks Reformprojekt zwar den Staat verkleinere, aber keineswegs effizienter mache. Statt eines Plans gebe es nur «slash and burn», also Kahlschlag ohne Konzept.

Die Folge: Proteste vor Tesla-Filialen, sinkende Verkaufszahlen – und ein Name, den selbst Trumps Getreue lieber nicht mehr in den Mund nehmen.

Den Tiefpunkt markierte Musks millionenschwerer Einsatz im Wahlkampf zum obersten Gerichtshof von Wisconsin. Er reiste mit Käsehut an, verteilte Schecks, verlor klar – und wurde zur Steilvorlage für eine demokratische Kampagne mit dem Slogan: «People vs Musk».

Musk dürfte es mit seinen übrigen Milliarden nicht langweilig werden. So kündigte er am Wochenende an, wieder an seinem Science-Fiction-Traum zu arbeiten. Er wolle am Dienstag Neuigkeiten zu «Multiplanetarem Leben» bekannt geben. Schon jetzt ist klar, dass er mit diesem Thema viele Menschen bereits enttäuscht hat: Ursprünglich wollte er nämlich bereits im Jahr 2021 Menschen zum Mars bringen.

