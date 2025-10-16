Eltern sperren Tochter 27 Jahre lang in Kinderzimmer ein

Nach 27 Jahren ist Mirella das erste Mal wieder an der frischen Luft. pomagam.pl

Im polnischen Świętochłowice wurde eine 42-jährige Frau befreit, die fast drei Jahrzehnte lang im Haus ihrer Eltern eingesperrt war. Die Polizei fand sie durch Zufall – abgemagert, verletzt und völlig verwahrlost.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau wurde in Polen nach 27 Jahren Gefangenschaft im Elternhaus befreit.

Sie war unterernährt, schwer verletzt und hatte seit ihrer Jugend keinen Arzt gesehen.

Die Eltern stehen unter Verdacht, die Tochter jahrzehntelang isoliert und versteckt zu haben. Mehr anzeigen

Eine erschütternde Entdeckung in Polen: In der Stadt Świętochłowice hat die Polizei eine Frau befreit, die 27 Jahre lang im Kinderzimmer ihrer Eltern eingesperrt war. Wie die polnische Zeitung Fakt berichtet, war die heute 42-jährige Mirella das letzte Mal als Teenager draussen an der frischen Luft – mit 15 Jahren.

Ende Juli rückten Einsatzkräfte zu einem nächtlichen Polizeieinsatz in der Wohnung des Elternpaars aus. Dort stiessen sie neben den Rentnern auf eine abgemagerte, kaum gehfähige Frau. Es war Mirella – die Tochter, von der Nachbarn seit fast drei Jahrzehnten nichts mehr gehört hatten. Eine Anwohnerin schilderte, sie habe «mit Schrecken erkannt, dass das das Mädchen von früher war – damals war sie fröhlich und gesund».

Nach Angaben von pomagam.pl, wo Unterstützer inzwischen Spenden für die Frau sammeln, war Mirella stark unterernährt und hatte offene Wunden an den Beinen, die bis auf die Knochen reichten. In dem Zimmer lagen noch ihre alten Spielsachen, das Bett war zu kurz, die Fenster meist verschlossen. Sie hatte weder Ausweis noch Versicherung – für die Behörden existierte sie praktisch nicht.

Mirella wird jetzt betreut

Die Eltern sollen Nachbarn jahrelang erzählt haben, ihre Tochter sei vermisst oder zu anderen Verwandten gebracht worden. Niemand stellte offenbar weitere Fragen. Erst der Polizeieinsatz brachte das schreckliche Geheimnis ans Licht.

Im Spital wird Mirella nun medizinisch und psychologisch betreut. Auf der polnischen Spendenplattform heisst es, sie sei trotz allem «intelligent, neugierig und lebenshungrig» – nach 27 Jahren Isolation will sie lernen, allein zu leben und die Welt ausserhalb ihres Kinderzimmers zu entdecken.

Die Ermittlungen gegen ihre Eltern laufen. Laut Fakt könnte es zu Anklagen wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung kommen. Die Unterstützer sammeln inzwischen Geld für eine Wohnung, Kleidung und rechtliche Hilfe. Innerhalb kurzer Zeit kamen bereits mehr als 12’000 Franken zusammen.