Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Empörung in Italien Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils

Lea Oetiker

24.11.2025

Das Haus der Familie.
Das Haus der Familie.
Screenshot RaiNews

Ein Jugendgericht in Italien hat einem Paar das Sorgerecht für drei Kinder entzogen, weil die Familie ohne Strom, Wasseranschluss und Schulbesuch lebt. Der Entscheid sorgt landesweit für Empörung.

Redaktion blue News

24.11.2025, 16:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein italienisches Jugendgericht hat einem Paar drei Kinder entzogen, weil es ohne Strom, Wasser und Schulbesuch in ländlicher Selbstversorgung lebt.
  • Der Entscheid löste Empörung aus, zumal keine Hinweise auf Misshandlung vorliegen.
  • Politiker wie Matteo Salvini und Giorgia Meloni kritisieren das Vorgehen, während die verantwortliche Richterin im Netz bedroht wird.
Mehr anzeigen

Der Entzug des Sorgerechts für drei Kinder hat in Italien heftige Diskussionen ausgelöst. Ein Jugendgericht in L’ Aquila entzog einem Paar aus Palmoli in der Provinz Chieti am Wochenende vorübergehend die elterliche Verantwortung. Die Kinder – sechsjährige Zwillinge und ihre achtjährige Schwester – wurden in einer Pflegefamilie untergebracht, wie «RaiNews» berichtet.

Begründet wurde die Entscheidung mit dem unkonventionellen Lebensstil der Eltern. Die Familie lebt ohne Strom-, Gas- oder Wasseranschluss in einem abgelegenen Haus und versorgt sich weitgehend selbst. Die Kinder besuchen keine Schule, sondern werden zu Hause unterrichtet. Hinweise auf Misshandlung gebe es nicht.

Auslöser des Verfahrens war ein Spitalaufenthalt im September 2024, nachdem die Familie eine schwere Pilzvergiftung erlitten hatte. Das Jugendamt stellte bei anschliessenden Kontrollen «prekäre Lebensbedingungen» fest. Das Haus gelte als unbewohnbar, die Familie habe kaum soziale Kontakte und kein geregeltes Einkommen. 

Zudem fehle eine Toilettenanlage. Die Kinder könnten «nicht frei mit anderen Kindern interagieren». Der Anwalt des Paars wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Kinder würden regelmässig von einer Lehrerin betreut; das Haus werde saniert.

Vorgehen der Behörde «beschämend»

Die Eltern erklären, ihr Lebensstil bringe ihnen Ruhe und ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit mit Natur und Mitmenschen. Wöchentlich fahre die Familie nach San Salvo an die Adriaküste, wo die Kinder im Park spielen und andere Kinder treffen.

Der Fall sorgt inzwischen für politische Brisanz. Lega-Chef Matteo Salvini nannte das Vorgehen der Behörden «beschämend», Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte eine Prüfung durch Justizinspektoren an. Unterdessen wurde die Jugendgerichtspräsidentin Cecilia Angrisano, die den Entscheid unterzeichnete, Ziel wüster Online-Attacken.

Meistgelesen

Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet
Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm
Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten

Mehr aus dem Ressort

Bergsturz. Nur noch Stunden bis Tage bis zum grossen Felssturz in Brienz GR

BergsturzNur noch Stunden bis Tage bis zum grossen Felssturz in Brienz GR

Justiz. Bundesstrafgericht verurteilt zwei Männer wegen IS-Unterstützung

JustizBundesstrafgericht verurteilt zwei Männer wegen IS-Unterstützung

Prozess. Ex-Hells Angel in Basel in zweiter Instanz zu Gefängnis verurteilt

ProzessEx-Hells Angel in Basel in zweiter Instanz zu Gefängnis verurteilt