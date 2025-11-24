Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils

Das Haus der Familie. Screenshot RaiNews

Ein Jugendgericht in Italien hat einem Paar das Sorgerecht für drei Kinder entzogen, weil die Familie ohne Strom, Wasseranschluss und Schulbesuch lebt. Der Entscheid sorgt landesweit für Empörung.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein italienisches Jugendgericht hat einem Paar drei Kinder entzogen, weil es ohne Strom, Wasser und Schulbesuch in ländlicher Selbstversorgung lebt.

Der Entscheid löste Empörung aus, zumal keine Hinweise auf Misshandlung vorliegen.

Politiker wie Matteo Salvini und Giorgia Meloni kritisieren das Vorgehen, während die verantwortliche Richterin im Netz bedroht wird. Mehr anzeigen

Der Entzug des Sorgerechts für drei Kinder hat in Italien heftige Diskussionen ausgelöst. Ein Jugendgericht in L’ Aquila entzog einem Paar aus Palmoli in der Provinz Chieti am Wochenende vorübergehend die elterliche Verantwortung. Die Kinder – sechsjährige Zwillinge und ihre achtjährige Schwester – wurden in einer Pflegefamilie untergebracht, wie «RaiNews» berichtet.

Begründet wurde die Entscheidung mit dem unkonventionellen Lebensstil der Eltern. Die Familie lebt ohne Strom-, Gas- oder Wasseranschluss in einem abgelegenen Haus und versorgt sich weitgehend selbst. Die Kinder besuchen keine Schule, sondern werden zu Hause unterrichtet. Hinweise auf Misshandlung gebe es nicht.

Auslöser des Verfahrens war ein Spitalaufenthalt im September 2024, nachdem die Familie eine schwere Pilzvergiftung erlitten hatte. Das Jugendamt stellte bei anschliessenden Kontrollen «prekäre Lebensbedingungen» fest. Das Haus gelte als unbewohnbar, die Familie habe kaum soziale Kontakte und kein geregeltes Einkommen.

Zudem fehle eine Toilettenanlage. Die Kinder könnten «nicht frei mit anderen Kindern interagieren». Der Anwalt des Paars wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Kinder würden regelmässig von einer Lehrerin betreut; das Haus werde saniert.

Vorgehen der Behörde «beschämend»

Die Eltern erklären, ihr Lebensstil bringe ihnen Ruhe und ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit mit Natur und Mitmenschen. Wöchentlich fahre die Familie nach San Salvo an die Adriaküste, wo die Kinder im Park spielen und andere Kinder treffen.

Der Fall sorgt inzwischen für politische Brisanz. Lega-Chef Matteo Salvini nannte das Vorgehen der Behörden «beschämend», Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte eine Prüfung durch Justizinspektoren an. Unterdessen wurde die Jugendgerichtspräsidentin Cecilia Angrisano, die den Entscheid unterzeichnete, Ziel wüster Online-Attacken.