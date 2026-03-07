Emirates-A380-Flug aus Zürich kreiste stundenlang über der Wüste

Betroffen war auch ein Flug aus Zürich. Screenshot X

Neue Angriffe am Golf: Iranische Raketen und Drohnen haben in der Nacht Ziele in den Emiraten bedroht – der Flugverkehr in Dubai steht still.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Samstag griff Iran erneut die Vereinigten Arabischen Emirate mit Raketen und Drohnen an, die teils von der Luftabwehr abgefangen wurden.

In Dubai und Bahrain waren Explosionen zu hören, Behörden riefen die Bevölkerung zur Ruhe auf und forderten sie auf, Schutz zu suchen.

Wegen der Angriffe kam es zu massiven Flugstörungen, unter anderem musste ein Emirates-Flug aus Zürich stundenlang in der Luft warten. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Samstag ist es in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) erneut zu Angriffen aus dem Iran gekommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Abu Dhabi reagiert die Luftabwehr derzeit auf anfliegende Raketen und Drohnen. Mehrere Flugobjekte seien bereits abgefangen worden, teilte das Ministerium auf der Plattform X mit.

In Dubai waren zwei Explosionen zu hören, eine weitere wurde aus der bahrainischen Hauptstadt Manama gemeldet. Dort löste die Regierung zudem eine Warnsirene aus. Das Innenministerium in Bahrain rief die Bevölkerung auf X zur Ruhe auf und forderte Bürgerinnen, Bürger sowie Einwohner auf, besonnen zu bleiben und sich in sichere Gebäude zu begeben.

Die erneuten Angriffe hatten auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Morgen teilte die Fluggesellschaft Emirates mit, alle Verbindungen nach Dubai bis auf Weiteres auszusetzen. Zahlreiche internationale Maschinen mussten ihre Landeanflüge abbrechen und über der Wüste zwischen den Emiraten und Oman in Warteschleifen verharren.

Betroffen war auch ein Flug aus Zürich. «Der Emirates Airbus A380, Flug EK86, von Zürich nach Dubai kreist seit Stunden nahe des Flughafens und kann offenbar nicht landen», schrieb ein Nutzer auf der Plattform X.

«Alle Flüge von und nach Dubai ausgesetzt»

Um etwa 8 Uhr (Schweizer Zeit) schrieb Emirates auf X: «Alle Flüge von und nach Dubai sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Bitte begeben Sie sich nicht zum Flughafen. Emirates wird informieren, sobald neue Informationen vorliegen.»

Auch der Flughafen Dubai schliesst. «Aus Sicherheitsgründen für Passagiere, Flughafenpersonal und Flugzeugbesatzungen wurde der Betrieb am Dubai International vorübergehend geschlossen», heisst es auf X.