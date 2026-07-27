Ein Emirates-Flug von Dubai nach Shanghai ist für die Passagiere zur Geduldsprobe geworden. Wegen schlechten Wetters, eines technischen Defekts und fehlender Ersatzcrew mussten sie fast 24 Stunden im Flugzeug ausharren, bevor sie aussteigen durften.

Darum geht’s Ein Flug von Dubai nach Shanghai musste wegen schlechten Wetters in Hangzhou landen. Der geplante Weiterflug fiel später wegen eines technischen Defekts aus.

Die Passagiere mussten fast 24 Stunden im Flugzeug ausharren. Sie wurden während der Nacht mit Getränken und Snacks versorgt.

Nach dem Aussteigen organisierte Emirates Hotels, Verpflegung und den Weitertransport nach Shanghai und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Zusammenfassung erstellt mit

Was ein Routineflug von Dubai nach Shanghai sein sollte, entpuppte sich als Odyssee für Passagiere und Flugzeugcrew. Eigentlich sollte Emirates-Flug EK302 aus Dubai in Shanghai landen. Doch schlechtes Wetter machte den Plan zunichte.

Nach mehreren Warteschleifen setzte der Airbus nach über neun Stunden in der Luft schliesslich gegen 21 Uhr Ortszeit in Hangzhou auf, rund 150 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt.

Flug wurde ganz gestrichen

Eigentlich hätte der Airbus nach einem kurzen Zwischenstopp in Hangzhou weiter nach Shanghai fliegen sollen. Doch daraus wurde nichts. Die ursprüngliche Besatzung hatte ihre zulässige Dienstzeit bereits erreicht und musste ersetzt werden. Weil Emirates die Strecke nach Hangzhou normalerweise mit einem Airbus A350 bedient, stand vor Ort keine qualifizierte Ersatzcrew bereit. Sie musste zunächst aus Shanghai eingeflogen werden.

Zusätzlich stellte sich heraus, dass das Flugzeug einen technischen Defekt hatte. Laut der Zeitung «Hangzhou News» informierte Emirates die Passagiere, dass ein Start aus technischen Gründen nicht möglich sei. Der Weiterflug nach Shanghai wurde daraufhin mehrfach verschoben – zunächst auf Mitternacht, dann auf 3 Uhr und später auf 4.30 Uhr. Schliesslich wurde er ganz gestrichen.

Erst am Morgen durften Passagiere aussteigen

Laut «Hangzhou News» versorgte die Kabinencrew die Passagiere mitten in der Nacht mit Getränken, Instantnudeln und Snacks. Später fiel offenbar auch die Klimaanlage aus. Reisende berichteten, dass es in der Kabine immer heisser und stickiger wurde. Eine Person soll kollabiert sein. Erst gegen 7.30 Uhr Ortszeit durften die ersten Passagiere aussteigen. Vollständig geräumt war das Flugzeug erst gegen 9 Uhr – knapp 24 Stunden nach dem Start in Dubai.

Gegenüber «aerotelegraph» bestätigte Emirates den Vorfall. Als Gründe nannte die Fluggesellschaft das schlechte Wetter sowie einen zusätzlichen technischen Defekt. Nach dem Aussteigen seien die Passagiere je nach Wunsch mit Verpflegung, Hotelzimmern und Shuttlebussen nach Shanghai versorgt worden.

Emirates entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und bedankte sich beim Flughafen Hangzhou sowie den beteiligten Einwanderungs- und Zollbehörden für ihre Unterstützung. Der Airbus A380 hob erst am Abend des 24. Juli wieder in Hangzhou ab.

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