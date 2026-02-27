Hund schleckt sie ab – Frau verliert alle Gliedmassen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jetzt sammelt sie Spenden Hund schleckt sie ab – Frau verliert alle Gliedmassen

Sven Ziegler

27.2.2026

Manjit Sangha mussten alle Gliedmassen amputiert werden.
Manjit Sangha mussten alle Gliedmassen amputiert werden.
ZvG

Was als harmloser Moment mit ihrem Haustier begann, endete für eine 56-Jährige aus England in einer medizinischen Katastrophe. Nach einer schweren Sepsis mussten ihr beide Hände und beide Beine amputiert werden.

,

DPA, Sven Ziegler

27.02.2026, 19:59

27.02.2026, 20:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 56-jährige Britin erkrankte nach engem Kontakt mit ihrem Hund an einer schweren Sepsis.
  • Ihr Herz setzte im Spital sechsmal aus, Ärzte mussten beide Hände und beide Beine amputieren.
  • Heute kämpft sie sich mit Prothesen zurück ins Leben und sammelt Spenden für ihre Rehabilitation.
Mehr anzeigen

An einem ganz normalen Sommertag veränderte sich das Leben einer Britin plötzlich von Grund auf. 

Wie die BBC berichtet, spielte Manjit Sangha (56) im vergangenen Juli mit ihrem Hund und liess sich von ihm abschlecken. Am nächsten Tag fühlte sie sich plötzlich stark krank. In der Nacht verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. Ihr Ehemann fand sie am Montagmorgen bewusstlos vor, mit blauen Lippen und eiskalten Extremitäten.

Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine schwere Sepsis – eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Laut BBC blieb ihr Herz insgesamt sechsmal stehen. Mediziner gehen davon aus, dass Hundespeichel über eine kleine Wunde in ihren Körper gelangte und die rasche Infektion auslöste.

Neuer Bericht warnt. Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen

Neuer Bericht warntStiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen

Um ihr Leben zu retten, mussten beide Beine unterhalb der Knie sowie beide Hände amputiert werden.

Monate im Spital

Insgesamt verbrachte die 56-Jährige 32 Wochen im Krankenhaus. Lange Zeit schwebte sie in akuter Lebensgefahr. Ihr Mann Kam (60) schilderte gegenüber der BBC: «Jeden Tag dachten wir: Heute wird sie sterben – aber sie hat uns jeden einzelnen Tag eines Besseren belehrt.»

An den ersten Monat ihrer Behandlung kann sich Sangha eigenen Angaben zufolge nicht mehr erinnern.

Trotz der massiven körperlichen Folgen zeigt sich die Britin kämpferisch. «Ich habe lange genug im Rollstuhl und im Bett gesessen. Jetzt ist es Zeit zu gehen», sagte sie der BBC. Ihr Ziel sei es, mit modernen Prothesen oder robotischen Händen wieder arbeiten zu können. Vor der Erkrankung war sie sieben Tage pro Woche berufstätig.

Gemeinsam mit ihrem Mann sammelt sie nun Spenden für Hilfsmittel – und möchte gleichzeitig auf die Gefahren einer Sepsis aufmerksam machen.

Mehr internationale News

Ukraine-Ticker. Fico wirft Ukraine Unwille zur Zusammenarbeit vor +++ Kiew bekommt Milliardenkredit von Währungsfonds

Ukraine-TickerFico wirft Ukraine Unwille zur Zusammenarbeit vor +++ Kiew bekommt Milliardenkredit von Währungsfonds

USA unter Donald Trump. New Yorks Bürgermeister Mamdani: Trump an Grossbauprojekt interessiert

USA unter Donald TrumpNew Yorks Bürgermeister Mamdani: Trump an Grossbauprojekt interessiert

Jahrtausendealte Pyramide bemalt. Ägyptischer Reiseführer wegen Kritzeleien festgenommen

Jahrtausendealte Pyramide bemaltÄgyptischer Reiseführer wegen Kritzeleien festgenommen

Meistgelesen

Das ändert sich im März in der Schweiz
Holt sich Aarau zuhause gegen Rapperswil den Pflichtsieg?
Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»
Hund schleckt sie ab – Frau verliert alle Gliedmassen
In Coop-Filialen bleiben Bananen-Regale leer – das ist der Grund