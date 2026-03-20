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Enthüllung mit Folgen Englischer Hausmeister wird plötzlich für Banksy gehalten

Carlotta Henggeler

20.3.2026

Die Anonymität Banksys treibt seltsame Blüten. Nachdem er angeblich enttarnt wurde, halten viele nun einen englischen Hausmeister für den Künstler.  
Die Anonymität Banksys treibt seltsame Blüten. Nachdem er angeblich enttarnt wurde, halten viele nun einen englischen Hausmeister für den Künstler.  
Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die Identität des berühmten Streetart-Künstlers Banksy soll kürzlich enthüllt worden sein – doch das veröffentlichte Foto sorgt für Verwirrung: Ein Londoner Hausmeister sieht der Person, die Banksy sein soll, zum Verwechseln ähnlich und wird seither regelrecht belagert.

Carlotta Henggeler

20.03.2026, 21:24

20.03.2026, 22:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Journalisten wollen die wahre Identität von Streetart-Künstler Banksy enthüllt haben.
  • Das hat Folgen: Ein Londoner Hausmeister geriet ins Zentrum der Aufmerksamkeit, weil er auf einem Foto neben einem Banksy-Graffiti zu sehen ist und dem mutmasslichen Künstler ähnelt.
  • Fans belästigen ihn mit Anrufen. Nun will er rechtliche Schritte einleiten. 
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Er zählt zu den rätselhaftesten Künstlern der Gegenwart: Streetartist Banksy, dessen Werke weltweit verbreitet und äusserst gefragt sind. Seine Motive werden massenhaft auf Poster, T-Shirts und Kaffeetassen gedruckt und bringen Unternehmen hohe Einnahmen. Das ungelöste Geheimnis um seine Identität hat wesentlich zu seinem anhaltenden Erfolg beigetragen.

Investigativjournalisten glauben erneut, Banksy enttarnt zu haben – doch solche Enthüllungen gab es bereits mehrfach. Über die Jahre wurden verschiedene prominente Namen gehandelt, darunter besonders häufig Robert Del Naja von Massive Attack. Die Vermutung stützt sich unter anderem auf seine Herkunft aus Bristol und seine Vergangenheit als Graffiti-Künstler. Auch Jamie Hewlett, der Mitgründer der Band Gorillaz, wurde zeitweise verdächtigt. Beide Theorien wurden jedoch nie bestätigt.

Ist Banksy ein Bauarbeiter?

Banksy wird seit Jahren mit Bristol in Verbindung gebracht, was weiterhin als wahrscheinlich gilt. Neue Recherchen von Reuters-Journalisten deuten darauf hin, dass Robin Gunningham hinter dem Pseudonym stecken könnte. Bereits 2008 war er unter Verdacht geraten, die Person hinter dem Pseudonym Banksy zu sein. Medienberichten zufolge soll Gunningham ein Bauarbeiter sein, was die Spekulationen erneut anheizt.

Neue Hinweise liefert ausgerechnet sein früherer Manager Steve Lazarides, der in einem Buch von einer Festnahme Banksys in New York berichtet.

Fans verwechseln Banksy mit Hausmeister

Seit der angeblichen Demaskierung wird George Georgiou von Banksy-Fans belagert und für den Streetart-Künstler gehalten. Der Grund für die Verwechslung? George Georgiou wurde im März 2024 neben einem Banksy-Graffiti in Nord-London fotografiert – direkt am Kunstwerk.

Die Bilder verbreiteten sich rasch im Netz und lösten Spekulationen aus. Einige Nutzer und Medien fragten sich: Ist das Banksy? Das war 2024. Und weil Georgiou dem mutmasslichen Banksy Robin Gunningham ähnlich sieht, sei es seit der Reuters-Enthüllung wieder losgegangen, wie er der Agentur erzählt hat. 

Dabei ist der Mann kein Streetart-Star, sondern Hausmeister, wie er Reuters erklärt. Das Gebäude, an dem er fotografiert worden war, gehört seinem Sohn. Georgiou half lediglich, das Banksy-Graffiti mit Plexiglas zu schützen, das sich eines Tages an der Hausmauer befand.

Für ihn selbst ist die Situation belastend: Er bekomme bis zu 30 Anrufe pro Tag, sagt er. Die ständigen Reaktionen seien extrem störend. Laut «Daily Mail» zieht er inzwischen sogar rechtliche Schritte in Betracht.

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