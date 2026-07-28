Die Geburt eines gesunden Babys führte zu einer grausigen Entdeckung. Ermittler fanden in der Wohnung eines Paares fünf Babyleichen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Entsetzen in Frankreich Polizei findet in Wohnung fünf Baby-Leichen in Kartons

Darum geht's In Südfrankreich entdeckte die Polizei fünf tote Säuglinge in der Wohnung eines Paares.

Die Frau brachte zuvor ein gesundes Baby zur Welt.

Der Fall reiht sich in weitere ähnliche Kindstötungsfälle in Frankreich ein. Zusammenfassung erstellt mit

In der Wohnung eines Paares in Südfrankreich wurden fünf Leichen von verstorbenen Säuglingen gefunden.

Laut einer Quelle aus Ermittlerkreisen hat die Polizei die Überreste der Neugeborenen bei einem Paar gefunden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach habe die betroffene Frau am Montag selbst ein gesundes Baby zur Welt gebracht.

Den Ermittlern zufolge wurden die Leichen in Kartons entdeckt. Die von der AFP kontaktierte Staatsanwaltschaft wollte sich vorerst nicht dazu äussern.

Mehrere Kindstötungen in Frankreich

Es ist dies nicht der erste Babyleichen-Fund in Frankreich in diesem Jahr: Im Februar wurde eine 50-jährige Frau festgenommen, nachdem in der Region Haute-Saône zwei Babys in ihrer Tiefkühltruhe gefunden worden waren.

Fälle von wiederholten Tötungen von Säuglingen unmittelbar nach der Geburt sind keine Seltenheit. Manchmal gehen sie mit einer Beeinträchtigung des Urteilsvermögens der Mutter oder der Leugnung von Schwangerschaften einher, von denen das Umfeld nichts wusste.

Im schwerwiegendsten Fall von Kindermord in Frankreich wurde Dominique Cottrez, die beschuldigt wurde, acht Neugeborene getötet zu haben, im Jahr 2015 zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.