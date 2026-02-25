  1. Privatkunden
Trump, Mord und die CIA 4 Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt

Philipp Dahm

25.2.2026

«Das ist unglaublich»: Hier flippt Trump aus, weil ein Reporter nach Jeffrey Epstein fragt

«Das ist unglaublich»: Hier flippt Trump aus, weil ein Reporter nach Jeffrey Epstein fragt

Bei einer Pressekonferenz wagt es ein Reporter, zu fragen, was mit der Klienten-Liste des Pädophilen Jeffrey Epstein ist. Donald Trump findet das gar nicht lustig. Seine Justizministerin erklärt sich dennoch.

10.07.2025

Donald Trump hat einst versprochen, den «Sumpf» im politischen Washington «trockenzulegen». Im Fall Epstein droht der 79-Jährige nun, selbst in diesem zu versinken: Immer mehr Fragen nach seiner eigenen Rolle, dem Tod des Pädophilen und seiner Verbindung zur CIA werden laut.

Philipp Dahm

25.02.2026, 17:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FBI hat Ermittlungen des NYPD ausgebremst: Nachdem Jeffrey Epstein am 6. Juli 2019 in New York verhaftet worden ist, weist die Bundespolizei die lokalen Kollegen an, sich zurückzuhalten.
  • Es gab offenbar Ermittlungen wegen Mordes: Obwohl Epsteins Tod stets als Suizid verkauft wird, schrieb ein stellvertretender New Yorker Staatsanwalt, er untersuche eine vorsätzliche Tötung.
  • Trump: Justiz hält Anschuldigungen zurück. US-Medien können nun belegen, dass mehr als 50 Seiten fehlen, in denen das FBI ein mutmassliches Opfer des Präsidenten interviewt hat.
  • Welche Rolle spielen Geheimdienste? Der Republikaner Thomas Massie sagt, Epstein habe Beziehungen zu heimischen und israelischen Geheimdiensten gehabt. Parteikollegin Massie fordert nun, dass die CIA entsprechende Akten herausgibt.
Mehr anzeigen

Das Justizministerium hält den Epstein-Skandal für erledigt: Ministerin Pam Bondi will weder weitere Akten publizieren noch die mannigfachen Schwärzungen zurücknehmen. 

Es soll ihrem Willen nach auch keine weiteren Ermittlungen in den USA geben, während im Ausland, etwa in Grossbritannien oder Norwegen, die Behörden neue Untersuchungen anstrengen, nachdem Männer durch die bisherigen Veröffentlichungen der Justiz ins Fadenkreuz geraten sind.

Russian model Ruslana Korshunova visited Epstein's island when she was 18 years old. Two years later she jumped from her 9th-floor apartment in NY. Top model Ruslana Korshunova, 20, killed herself after visiting Epstein's 'paedo island' as she's named in unsealed docs

[image or embed]

— Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 4. Februar 2026 um 05:45

Doch Bondi hat ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Druck auf die US-Behörden wächst stetig – und die folgenden 4 Punkte tragen ihren Teil dazu bei.

FBI hat Ermittlungen des NYPD ausgebremst

Das Fachportal «Just Security» hat E-Mails genauer unter die Lupe genommen, die mit den Epstein-Akten veröffentlicht worden sind: Darin weist das FBI offenbar die New Yorker Polizei und Staatsanwaltschaft an, sich zurückzuhalten, nachdem das NYPD Jeffrey Epstein am 6. Juli 2019 verhaftet hat.

Der 27-jährige Jeffrey Epstein wird im Juli 1980 im US-Magazin «Cosmopolitan» als «Junggeselle des Monats» vorgestellt.
Der 27-jährige Jeffrey Epstein wird im Juli 1980 im US-Magazin «Cosmopolitan» als «Junggeselle des Monats» vorgestellt.
Stephen Ogilvy/Cosmopolitan

E-Mails vom 10. und 11. Juli zeigen, dass die Bundespolizei fordert, dass das Büro des New Yorker Bezirksstaatsanwaltes (DANY) und die Special Victims Unit (SVU), die sich insbesondere um Opfer sexueller Gewalt kümmert, ihre Ermittlungen einstellen sollen. 

«Das FBI hat sich bereits mit der NYPD-Führung in Verbindung gesetzt und ihnen gesagt, dass die SVU angewiesen wurde, sich zurückzuziehen, und dass alle Epstein-Sachen an und durch uns gehen müssen. Das DANY könnte immer noch versuchen, mit eigenen Ermittlern weiterzumachen, also denke ich, man sollte mal anrufen», heisst es in einer der E-Mails.

Jeffrey Epstein mit zwei Frauen auf einem undatierten Foto.
Jeffrey Epstein mit zwei Frauen auf einem undatierten Foto.
US-Justizministerium

Eine andere Mail suggeriert, dass das FBI nach der Verhaftung von Ghislaine Maxwell fürchtet, dass die New Yorker Staatsanwaltschaft weiter ermittelt. «Es könnte ein Problem sein, wenn DANY die Ermittlungen gegen Prinz Andrew oder [Epsteins] beste Freundin Maxwell fortsetzen würde. Das ist etwas, das wir vielleicht herausfinden wollen.»

Es gab offenbar Ermittlungen wegen Mordes

Am 10. August 2019 wird Jeffrey Epstein tot in seiner Zelle im New Yorker Metropolitan Correctional Center aufgefunden. Die offizielle Lesart: Der Pädophile hat sich selbst das Leben genommen.

«The Daily Beast» ist nun jedoch über eine E-Mail vom 11. Juni 2020 gestolpert, bei der sowohl der Absender als auch der Empfänger unkenntlich gemacht worden sind: Sie stellt die Lage um Epsteins Tod ganz anders dar.

Die Mail, in der ein stellvertretender Staatsanwalt im Juni 2020 vom «Mord an Jeffrey Epstein» schreibt.
Die Mail, in der ein stellvertretender Staatsanwalt im Juni 2020 vom «Mord an Jeffrey Epstein» schreibt.
US-Justizministerium

«Ich bin ein [stellvertretender Staatsanwalt] im [östlichen Bezirk von New York] und ich arbeite an der Untersuchung des Todes eines Insassen des [Gefängnisses] von Brooklyn», beginnt das E-Mail. «Das [Büro der Gerichtsmedizin] hat mir gesagt, dass sie in Verbindung mit dem Mord an Jeffrey Epstein eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben hat.»

Es hat dieser Mail zufolge offizielle Mordermittlungen gegeben. Der stellvertretende Staatsanwalt schreibt dem unbekannten Empfänger, er würde eine ähnliche Vertraulichkeitserklärung nutzen, und fragt, ob man ihm eine Vorlage zuschicken könne. 

Trump: Justiz hält Anschuldigungen zurück

Eine anonyme Quelle behauptet, dass Donald Trump und Jeffrey Epstein «Calendar Girls»-Partys in Trumps Luxusclub Mar-a-Lago gefeiert haben, bei denen Minderjährige «versteigert» worden seien, um sich anschliessend von Trump befummeln zu lassen.

Dieser Vorwurf wurde nicht verifiziert, es gilt die Unschuldsvermutung. Merkwürdig ist, dass diese Anschuldigungen mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten publik geworden sind, doch das Justizministerium hat die entsprechenden Dokumente wieder gelöscht, wie «Snopes» aufzeigt. 

Schon seit Längerem vermuten Demokraten, dass Pam Bondi Anschuldigungen gegen Donald Trump unter den Teppich kehrt. Am 7. Oktober spricht der Abgeordnete Dick Durban die Justizministerin darauf an: Wer hat den Befehl gegeben, dass das FBI Akten über Trump besonders kennzeichnet?

Pam Bondi bestreitet damals vor dem Justizausschuss des Senats nicht, dass ihr Ministerium Akten nach Trump durchsucht hat. Sie sagt nur: «Darüber rede ich nicht.» Doch nun berichten US-Medien, dass das Ministerium die Dokumente nicht nur entsprechend gesichtet, sondern auch zensiert hat.

Eine Untersuchung des Senders NPR ergibt, dass das Justizministerium die Aussage einer Frau zurückhält, die Donald Trump vorwirft, er habe sie vor vielen Jahren missbraucht, als sie noch minderjährig gewesen ist. Insgesamt würden mehr als 50 Seiten mit entsprechenden Interview-Protokollen und anderen Ermittlungsergebnissen fehlen.

Der Sender «MS Now» kommt zum selben Ergebnis – siehe obigen Post. Die Frau, die Trump beschuldigt, sei 2019 mehrfach befragt worden. Sie soll im Alter von 14 bis 15 Jahren zum Oralverkehr gezwungen und geschlagen worden sein. Die Betroffene habe Angst vor Trumps Macht gehabt. Ihre Aussagen würden geheimgehalten – bis auf ein Protokoll, in dem sie den Präsidenten nicht beschuldige.

Schweizerin packt aus. «Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»

Schweizerin packt aus«Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»

Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu spricht Tacheles: «Donald Trump steht tausendfach in den Epstein-Akten. In diesen Akten gibt es hochgradig verstörende Vorwürfe: Donald Trump habe Kinder vergewaltigt. Donald Trump gedroht, Kinder zu töten. Ich ermutige die Presse, diesen Vorwürfen nachzugehen.»

Den stellvertretenden Justizminister Todd Blanche könne er nicht verstehen, sagt Lieu: «[Am 17. Februar] hat er gesagt, es sei kein Verbrechen, mit Jeffrey Epstein zu feiern. Das ist tatsächlich nicht korrekt. Wenn Epstein Minderjährige für seine Sexpartys akquiriert hat, und du zeigst dich dort und mischst dich unter die Leute, bist du nach dem Gesetz schuldig.»

Welche Rolle spielen Geheimdienste?

Nancy Mace ist neben Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert und Thomas Massie, der mit dem Demokraten Ro Khanna den Epstein-Skandal ins Rollen gebracht hat, eine der wenigen Republikanerinnen, die für die Veröffentlichung der entsprechenden Akten gestimmt hat.

Und Nancy Mace glaubt, dass es noch weitere Dokumente über den Pädophilen gibt: «Ja, das tue ich», antwortet sie auf die Frage, ob sie glaube, dass die CIA noch weitere Informationen habe. «Ich würde gerne mehr wissen», sagt sie in einem Interview – siehe obigen Post.

«Drückte Kopf auf Penis». Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes

«Drückte Kopf auf Penis»Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes

Obwohl sie als Abgeordnete Zugang zu den unzensierten Akten haben sollte, seien dennoch viele Stellen immer noch geschwärzt. Sie habe jedoch E-Mails von Epstein, die nicht in den veröffentlichten Akten seien. «Sie beziehen sich auf CIA-Dokumente, und ich habe die Nummern der Akten und deren Namen.

Mace hat nun eine offizielle Anfrage bei dem US-Geheimdienst gestellt, in der sie die Herausgabe jener Informationen fordert: «Der Kongress muss wissen, ob und welche Beziehungen die CIA zu Jeffrey Epstein hatte und auf welchen Informationen sie sitzt», schreibt die 48-Jährige auf X. «Geheim oder nicht: Wir wollen sie sehen.»

In dieselbe Kerbe schlägt auch Thomas Massie, als der Republikaner gefragt wird, warum Trump sich bei den Epstein-Akten derart querstellt: «Diese Akten belasten Milliardäre, Freunde von ihm und politische Spender, die er schützen will. Epstein hatte ausserdem enge Verbindungen zu unseren eigenen Geheimdiensten und zu Israels Geheimdiensten. Deshalb gibt es so viele Bemühungen, das alles zu stoppen.»

Mehr zum Epstein-Skandal

Beyoncé, Monroe und der Papst. Über 300 Namen – die Epstein-Liste, die nichts aussagt, und doch so viel

Beyoncé, Monroe und der PapstÜber 300 Namen – die Epstein-Liste, die nichts aussagt, und doch so viel

Skandal weitet sich aus. 5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

Skandal weitet sich aus5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

5 Punkte zu Epstein. Der Fisch stinkt vom Kopf her

5 Punkte zu EpsteinDer Fisch stinkt vom Kopf her

Juristischer Krimi. Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Juristischer KrimiWird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

