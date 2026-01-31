Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery In den neu veröffentlichten Files kommt auch der Name «Andrew» häufig vor. (Archivfoto) Bild: dpa Auch der Name Sarah findet in den Epstein-Akten Erwähnung. (Archivbild) Bild: dpa Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery In den neu veröffentlichten Files kommt auch der Name «Andrew» häufig vor. (Archivfoto) Bild: dpa Auch der Name Sarah findet in den Epstein-Akten Erwähnung. (Archivbild) Bild: dpa

Immer wieder beteuerte der britische Ex-Prinz Andrew, von den Machenschaften Jeffrey Epsteins nichts gewusst zu haben. Neu veröffentlichte Akten könnten ihn nun jedoch in Erklärungsnot bringen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der frühere britische Prinz Andrew taucht in den neu veröffentlichen Epstein-Akten zum Missbrauchsskandal auf.

Epstein soll 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelt haben.

Weitere E-Mails zeigen, dass Epstein ein Abendessen mit prominenten Teilnehmern für Andrew plante.

Andrew beteuerte stets, von den Machenschaften seines Freundes nichts mitbekommen zu haben. Mehr anzeigen

Die jüngst veröffentlichten Akten im Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein scheinen Einblick in dessen Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew (65) zu geben. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) dürfte in den Akten auftauchen.

So scheint aus einem E-Mail-Verlauf hervorzugehen, dass Epstein im Jahr 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte – kurz nachdem der US-Amerikaner seine Strafe wegen Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte. In der Antwort, die mit Andrews Signatur «HRH The Duke of York KG» versehen und mit dem Buchstaben «A» unterzeichnet ist, heisst es: «(...) ich wäre entzückt, sie zu sehen». Weitere E-Mails zeigen, dass Epstein ein Abendessen mit prominenten Teilnehmern für Andrew plante.

Andrew will von Machenschaften nichts gewusst haben

Epstein galt als hervorragend vernetzt und verkehrte in höchsten Kreisen. Gleichzeitig betrieb er über Jahre einen Missbrauchsring, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Andrew beteuerte stets, von den Machenschaften seines Freundes nichts mitbekommen zu haben. Dabei erhob eines der Epstein-Opfer konkrete Vorwürfe gegen den jüngeren Bruder von König Charles III. (77).

Die inzwischen gestorbene US-Amerikanerin Virginia Giuffre warf Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige im Jahr 2001 in London. Sie sei damals im Schlepptau Epsteins nach Grossbritannien gebracht und zum Sex mit Andrew gezwungen worden, so der Vorwurf. Ein inzwischen berüchtigtes Foto zeigt die beiden angeblich im Londoner Haus von Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell, wo der Missbrauch stattgefunden haben soll.

Andrew stritt zwar alles ab, eine Zivilklage in den USA endete jedoch in einem angeblich millionenschweren Vergleich.

Ist Andrew der «Invisible Man»?

Andrew verlor im Laufe der Zeit durch die Vorwürfe sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel. Zuletzt wurden ihm von König Charles auch der durch Geburt erworbene Titel «Prinz» aberkannt. Er heisst nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Zudem muss er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

König Charles entzieht Bruder Andrew alle königlichen Titel Prinz Andrew ist kein Prinz mehr. Grossbritanniens König Charles hat seinen jüngeren Bruder aller königlichen Titel enthoben. Zudem muss der 65-Jährige seinen Wohnsitz in der Royal Lodge in Windsor aufgeben und in eine private Unterkunft in Ostengland umziehen. 31.10.2025

Weitere Dokumente zeigen einen Mail-Verkehr zwischen Epstein und einer Sarah aus dem Jahr 2009. Der Inhalt legt nahe, dass es sich dabei um Andrews Ex-Frau Sarah «Fergie» Ferguson handelt. Epstein wird darin etwa als «Legende» und «Bruder, den ich mir immer gewünscht habe», bezeichnet. «Fergie» hatte bereits 2011 in einem Interview mit der Zeitung «Evening Standard» zugegeben, von Epstein 15'000 Pfund (ca. 16'000 Franken) angenommen zu haben und die Verbindung zu dem Sexualstraftäter bedauert.

Die Zuordnung der teils geschwärzten Akten ist zuweilen schwierig. Weitere E-Mails legen nahe, dass es sich bei einem mysteriösen Kontakt der Epstein-Vertrauten Maxwell namens «The Invisible Man» (Der unsichtbare Mann) um Andrew handeln könnte. So wird etwa ein möglicher Aufenthalt auf der Privatinsel Epsteins, Little Saint James, diskutiert, an dem der mit «A» unterzeichnende Kontakt wegen seiner Kinder nicht teilnehmen kann.

Auch «Sarah» findet Erwähnung

Das US-Justizministerium veröffentlichte am Freitagabend mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos. Die reine Nennung oder Abbildung in den Epstein-Akten ist kein Hinweis auf ein Fehlverhalten. Viele der bereits früher identifizierten Personen hatten eine Verstrickung in Epsteins kriminelle Machenschaften stets abgestritten.