  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Veröffentlichungen Epstein-Akten: Bekommt Ex-Prinz Andrew jetzt Probleme?

dpa

31.1.2026 - 15:43

Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery
Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery. In den neu veröffentlichten Files kommt auch der Name «Andrew» häufig vor. (Archivfoto)

In den neu veröffentlichten Files kommt auch der Name «Andrew» häufig vor. (Archivfoto)

Bild: dpa

Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery. Auch der Name Sarah findet in den Epstein-Akten Erwähnung. (Archivbild)

Auch der Name Sarah findet in den Epstein-Akten Erwähnung. (Archivbild)

Bild: dpa

Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery
Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery. In den neu veröffentlichten Files kommt auch der Name «Andrew» häufig vor. (Archivfoto)

In den neu veröffentlichten Files kommt auch der Name «Andrew» häufig vor. (Archivfoto)

Bild: dpa

Epstein-Akten: Einblick in E-Mail-Verkehr mit Andrew? - Gallery. Auch der Name Sarah findet in den Epstein-Akten Erwähnung. (Archivbild)

Auch der Name Sarah findet in den Epstein-Akten Erwähnung. (Archivbild)

Bild: dpa

Immer wieder beteuerte der britische Ex-Prinz Andrew, von den Machenschaften Jeffrey Epsteins nichts gewusst zu haben. Neu veröffentlichte Akten könnten ihn nun jedoch in Erklärungsnot bringen.

,

DPA, Redaktion blue News

31.01.2026, 15:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der frühere britische Prinz Andrew taucht in den neu veröffentlichen Epstein-Akten zum Missbrauchsskandal auf.
  • Epstein soll 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelt haben.
  • Weitere E-Mails zeigen, dass Epstein ein Abendessen mit prominenten Teilnehmern für Andrew plante.
  • Andrew beteuerte stets, von den Machenschaften seines Freundes nichts mitbekommen zu haben.
Mehr anzeigen

Die jüngst veröffentlichten Akten im Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein scheinen Einblick in dessen Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew (65) zu geben. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) dürfte in den Akten auftauchen. 

So scheint aus einem E-Mail-Verlauf hervorzugehen, dass Epstein im Jahr 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte – kurz nachdem der US-Amerikaner seine Strafe wegen Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte. In der Antwort, die mit Andrews Signatur «HRH The Duke of York KG» versehen und mit dem Buchstaben «A» unterzeichnet ist, heisst es: «(...) ich wäre entzückt, sie zu sehen». Weitere E-Mails zeigen, dass Epstein ein Abendessen mit prominenten Teilnehmern für Andrew plante.

Andrew will von Machenschaften nichts gewusst haben

Epstein galt als hervorragend vernetzt und verkehrte in höchsten Kreisen. Gleichzeitig betrieb er über Jahre einen Missbrauchsring, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Andrew beteuerte stets, von den Machenschaften seines Freundes nichts mitbekommen zu haben. Dabei erhob eines der Epstein-Opfer konkrete Vorwürfe gegen den jüngeren Bruder von König Charles III. (77).

«Wir stecken da zusammen drin». Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

«Wir stecken da zusammen drin»Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

Die inzwischen gestorbene US-Amerikanerin Virginia Giuffre warf Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige im Jahr 2001 in London. Sie sei damals im Schlepptau Epsteins nach Grossbritannien gebracht und zum Sex mit Andrew gezwungen worden, so der Vorwurf. Ein inzwischen berüchtigtes Foto zeigt die beiden angeblich im Londoner Haus von Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell, wo der Missbrauch stattgefunden haben soll.

Andrew stritt zwar alles ab, eine Zivilklage in den USA endete jedoch in einem angeblich millionenschweren Vergleich. 

Ist Andrew der «Invisible Man»?

Andrew verlor im Laufe der Zeit durch die Vorwürfe sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel. Zuletzt wurden ihm von König Charles auch der durch Geburt erworbene Titel «Prinz» aberkannt. Er heisst nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Zudem muss er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

König Charles entzieht Bruder Andrew alle königlichen Titel

König Charles entzieht Bruder Andrew alle königlichen Titel

Prinz Andrew ist kein Prinz mehr. Grossbritanniens König Charles hat seinen jüngeren Bruder aller königlichen Titel enthoben. Zudem muss der 65-Jährige seinen Wohnsitz in der Royal Lodge in Windsor aufgeben und in eine private Unterkunft in Ostengland umziehen.

31.10.2025

Weitere Dokumente zeigen einen Mail-Verkehr zwischen Epstein und einer Sarah aus dem Jahr 2009. Der Inhalt legt nahe, dass es sich dabei um Andrews Ex-Frau Sarah «Fergie» Ferguson handelt. Epstein wird darin etwa als «Legende» und «Bruder, den ich mir immer gewünscht habe», bezeichnet. «Fergie» hatte bereits 2011 in einem Interview mit der Zeitung «Evening Standard» zugegeben, von Epstein 15'000 Pfund (ca. 16'000 Franken) angenommen zu haben und die Verbindung zu dem Sexualstraftäter bedauert. 

Die Zuordnung der teils geschwärzten Akten ist zuweilen schwierig. Weitere E-Mails legen nahe, dass es sich bei einem mysteriösen Kontakt der Epstein-Vertrauten Maxwell namens «The Invisible Man» (Der unsichtbare Mann) um Andrew handeln könnte. So wird etwa ein möglicher Aufenthalt auf der Privatinsel Epsteins, Little Saint James, diskutiert, an dem der mit «A» unterzeichnende Kontakt wegen seiner Kinder nicht teilnehmen kann.

Auch «Sarah» findet Erwähnung

Das US-Justizministerium veröffentlichte am Freitagabend mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos. Die reine Nennung oder Abbildung in den Epstein-Akten ist kein Hinweis auf ein Fehlverhalten. Viele der bereits früher identifizierten Personen hatten eine Verstrickung in Epsteins kriminelle Machenschaften stets abgestritten.

Fall Jeffrey Epstein: Prinz Andrew liefert sich Schlacht mit Staatsanwaltschaft

Fall Jeffrey Epstein: Prinz Andrew liefert sich Schlacht mit Staatsanwaltschaft

Der Royal soll entgegen der Behauptungen der US-Behörden mehrfach zum Gespräch bereit gewesen sein.

09.06.2020

Mehr zum Thema

Aufstieg und Absturz des Duke of York. Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Aufstieg und Absturz des Duke of YorkPrinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Er kriegt keinen Cent zurück. Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude

Er kriegt keinen Cent zurückEx-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude

Paukenschlag im Palast. König Charles entzieht Andrew Prinzentitel – und wirft ihn aus Luxus-Anwesen

Paukenschlag im PalastKönig Charles entzieht Andrew Prinzentitel – und wirft ihn aus Luxus-Anwesen

Meistgelesen

SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
Jetzt äussert sich Bundespräsident Parmelin zur Kritik aus Italien
Blanc holt sich in Crans-Montana sensationell den ersten Sieg ihrer Karriere
«Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»