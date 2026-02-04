Melinda Gates und ihr Ex-Ehemann liessen sich 2021 scheiden. (Archivbild) Julia Nikhinson/AP/dpa

Nach der Veröffentlichung neuer Unterlagen aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein hat sich Melinda French Gates erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Die Ex-Frau von Bill Gates spricht von schmerzhaften Erinnerungen und fordert, dass offene Fragen von den Betroffenen selbst beantwortet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neue Epstein-Dokumente erwähnen Bill Gates in internen E-Mails des verstorbenen Sexualstraftäters.

Melinda French Gates sagt, die Berichte riefen schmerzhafte Erinnerungen an das Ende ihrer Ehe hervor.

Sie betont, dass Verantwortung für offene Fragen nicht bei ihr, sondern bei den genannten Personen liege. Mehr anzeigen

Die Veröffentlichung weiterer Epstein-Files hat erneut prominente Namen ins Zentrum gerückt. In den Unterlagen taucht auch Bill Gates in internen E-Mails aus dem Jahr 2013 auf, die Epstein selbst verfasst haben soll.

Nun meldet sich erstmals Melinda French Gates zu Wort. In einem Podcast des US-Radiosenders NPR sagt sie, die neuen Enthüllungen hätten bei ihr alte Wunden aufgerissen. Es sei für sie persönlich schwer, wenn diese Details wieder öffentlich würden. Das rufe Erinnerungen an «sehr, sehr schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe» zurück.

Die Schlagzeilen hätten sie mit «unglaublicher Traurigkeit» erfüllt, sagt French Gates wörtlich. Zugleich macht sie deutlich, dass sie sich nicht in der Verantwortung sieht, die offenen Fragen zu klären: «Welche Fragen dort auch noch offen sind – was genau, ich kann nicht einmal ansatzweise alles wissen –, diese Fragen sind an diese Menschen gerichtet und auch an meinen Ex-Mann.»

«Sie müssen dafür Verantwortung übernehmen»

French Gates betont im Podcast unmissverständlich: «Sie müssen dafür Verantwortung übernehmen, nicht ich.» Sie habe ihre Ehe beendet und sich später auch aus der gemeinsamen Stiftung zurückgezogen. «Ich habe es bewusst abgestossen und bin weitergegangen», sagt sie. Und ergänzt einen Satz, der seither vielfach zitiert wird: «Ich bin so froh, von all diesem Dreck wegzusein.»

Bill Gates selbst äusserte sich bislang nicht persönlich zu den neuen Dokumenten. Ein Sprecher des Microsoft-Gründers wies die Vorwürfe zurück. Gegenüber US-Medien erklärte er: «Diese Behauptungen sind absolut absurd und völlig falsch.» Die Dokumente belegten lediglich Epsteins Frustration darüber, «dass er keine fortlaufende Beziehung zu Gates hatte, sowie, wie weit er gehen würde, «um ihn in eine Falle zu locken und zu diffamieren».

«Wir stehen vor einer Abrechnung»

Im Podcast lenkt Melinda French Gates den Blick auch auf die Opfer von Epstein. Sie spricht von einer gesellschaftlichen Verantwortung: «Ich glaube, wir stehen als Gesellschaft vor einer Abrechnung.»

Kein Mädchen dürfe jemals in eine solche Situation geraten. Sie selbst könne ihre eigene Traurigkeit nehmen und auf die jungen Mädchen blicken und sich fragen: «Mein Gott, wie konnte das diesen Mädchen passieren?»

French Gates sagt, sie habe einen Weg gefunden, ihr Leben weiterzuführen. «Zumindest ich habe mein Leben weiterführen können», sagt sie – und fügt hinzu, sie hoffe, «dass es für diese heute erwachsenen Frauen Gerechtigkeit gibt».

Epstein starb 2019 in seiner Gefängniszelle, bevor es zu einem weiteren Prozess wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger kam. Die nun veröffentlichten Unterlagen umfassen Millionen Seiten privater Kommunikation. Dabei gilt allerdings ausdrücklich: Die blosse Erwähnung in den Akten ist kein Beweis für strafbares Verhalten.