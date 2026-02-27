  1. Privatkunden
Neue Details kommen ans Licht Bringen geheime Lagerboxen eine neue Spur im Epstein-Skandal?

Sven Ziegler

27.2.2026

Jeffrey Epstein soll kurz vor einer Razzia Sachen in eine Lagerbox-Halle gebracht haben.
Jeffrey Epstein soll kurz vor einer Razzia Sachen in eine Lagerbox-Halle gebracht haben.
Imago / Bildmontage blue News / Themenbild

Jahre nach dem Tod von Jeffrey Epstein tauchen neue Details zu mutmasslichen Geheimverstecken auf. Eine Inventarliste soll zeigen, was der verurteilte Sexualstraftäter vor einer Razzia ausgelagert haben könnte.

Sven Ziegler

27.02.2026, 10:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jeffrey Epstein soll 2005 belastendes Material vor einer Razzia in mehrere Lagerboxen geschafft haben.
  • Eine nun publik gewordene Inventarliste nennt Computer, Nacktfotos und weiteres kompromittierendes Material.
  • Ob die Lagerräume bislang vollständig von US-Behörden durchsucht wurden, ist unklar.
Mehr anzeigen

Bringen diese Funde neue Bewegung in die Aufarbeitung des Epstein-Skandals?

Wie der britische «Telegraph» berichtet, soll Jeffrey Epstein vor einer Polizeirazzia im Jahr 2005 belastendes Material aus seinem Anwesen entfernt haben. Demnach beauftragte er eine Privatdetektei damit, Computer, CDs und weitere Gegenstände in mindestens sechs verschiedenen Lagerboxen unterzubringen.

Eine nun veröffentlichte Inventarliste eines dieser Lagerräume offenbart brisante Details. Laut Bericht befanden sich dort unter anderem Computer, Nacktfotos, Handbücher für sogenannte Sexsklavinnen, Pornohefte mit Titeln wie «Gerade einmal 18» sowie mehrere Kisten mit Sexspielzeug. Zudem soll es Listen von Masseurinnen, Unterwäsche und eine DVD mit dem Titel «Sea Gate Kids Reunion 03.09.2005» gegeben haben.

Trump, Mord und die CIA. Vier Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt

Trump, Mord und die CIAVier Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt

Bereits 2019 hatte der frühere Polizeidetektiv von Palm Beach, Michael Reiter, dem US-Sender NBC gesagt, Epsteins Haus sei vor der Razzia «aufgeräumt worden». Computer mit Überwachungsaufnahmen seien verschwunden gewesen, Kabel hätten lose von den Wänden gehangen. Reiter sprach damals vom «schlimmsten Versagen des Strafrechtssystems» der heutigen Zeit.

Gab es einen geheimen Tipp?

Im Raum steht die Frage, ob Epstein womöglich vorab von der Durchsuchung erfahren hatte. Laut «Telegraph» soll die Detektei Riley Kiraly das Material aus seinen Anwesen in Palm Beach und New York in Lagerboxen gebracht haben. Für einen der Lagerräume in New York habe Epstein demnach Zehntausende Dollar bezahlt.

Ob die US-Behörden diese Lagerräume damals vollständig überprüft haben, ist laut Bericht unklar. Möglicherweise könnten sich dort noch bislang unbekannte Beweismittel befinden.

Epstein war 2019 in einer Gefängniszelle in New York gestorben. Sein Tod wurde offiziell als Suizid eingestuft. Der Fall sorgt jedoch bis heute international für Spekulationen und politische Diskussionen.

«Das ist unglaublich»: Hier flippt Trump aus, weil ein Reporter nach Jeffrey Epstein fragt

«Das ist unglaublich»: Hier flippt Trump aus, weil ein Reporter nach Jeffrey Epstein fragt

Bei einer Pressekonferenz wagt es ein Reporter, zu fragen, was mit der Klienten-Liste des Pädophilen Jeffrey Epstein ist. Donald Trump findet das gar nicht lustig. Seine Justizministerin erklärt sich dennoch.

10.07.2025

