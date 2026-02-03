  1. Privatkunden
Millionen für Vertraute Jetzt ist Epsteins Testament aufgetaucht

Lea Oetiker

3.2.2026

Jeffrey Epstein hinterliess ein Vermögen von 630 Millionen US-Dollar und setzte in seinem Testament 43 Begünstigte ein.
Jeffrey Epstein hinterliess ein Vermögen von 630 Millionen US-Dollar und setzte in seinem Testament 43 Begünstigte ein.
---/AP/dpa

Kurz vor seinem Tod setzte Jeffrey Epstein ein Testament über 630 Millionen Dollar auf, mit 43 Begünstigten, darunter enge Vertraute und Prominente.

Lea Oetiker

03.02.2026, 10:48

03.02.2026, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jeffrey Epstein hinterliess ein Vermögen von 630 Millionen US-Dollar und setzte in seinem Testament 43 Begünstigte ein.
  • Darunter seine Verlobte Karyna Shuliak, Ghislaine Maxwell und mehrere enge Vertraute.
  • Doch laut den Nachlassverwaltern dürften keine Auszahlungen erfolgen, da das Geld an die Opfer Epsteins gehen soll.
Mehr anzeigen

Jeffrey Epstein hinterliess nach seinem Tod im August 2019 ein Vermögen von rund 630 Millionen US-Dollar. Doch laut einem Bericht von «Business Insider» ist unklar, ob jemand davon profitieren wird.

Zwei Tage vor seinem Tod hatte der verurteilte Sexualstraftäter in Haft ein Testament unterzeichnet, das im Dokument «The 1953 Trust» festgehalten ist. Darin werden 43 Begünstigte genannt, darunter prominente Namen.

Seine damalige Verlobte Karyna Shuliak sollte 100 Millionen Dollar erhalten, inklusive Immobilien wie seiner Villa in Manhattan und zwei Privatinseln auf den US-Jungferninseln.

Ghislaine Maxwell, Epsteins Komplizin und wegen Menschenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt, wurde mit 10 Millionen bedacht. Auch sein Anwalt Darren Indyke (50 Millionen.) und Buchhalter Richard Kahn (25 Millionen) finden sich auf der Liste.

Kinder einer norwegischen Diplomatin im Testament

Für Aufsehen sorgte, dass auch die Kinder der norwegischen Diplomatin Mona Juul als Erben von 10 Millionen Dollar vorgesehen waren. Juul, mittlerweile Botschafterin in Jordanien, wurde am Montag von Norwegens Aussenministerium suspendiert. Zudem sollte Epsteins Bruder Mark Epstein einen Treuhandfonds über 10 Millionen für seine Kinder erhalten.

Laut einem Anwalt der Nachlassverwalter ist eine Auszahlung höchst unwahrscheinlich. Das gesamte Vermögen dürfte für die Entschädigung der zahlreichen Opfer verwendet werden, deren Forderungen könnte die 630 Millionen komplett aufzehren.

