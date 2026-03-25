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«Ihm gefiel die Angst» Epstein-Opfer berichten in Interview von ihren Missbrauchserfahrungen

SDA

25.3.2026 - 22:45

Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sprachen mit BBC über ihre Erlebnisse.
Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sprachen mit BBC über ihre Erlebnisse.
Screenshot BBC

In einem BBC-Interview berichteten fünf Frauen von ihren Missbrauchserfahrungen durch Jeffrey Epstein – und äusserten zugleich Zweifel an der offiziellen Darstellung seines Todes.

Keystone-SDA

25.03.2026, 22:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fünf Frauen schildern in einem BBC-Interview ihre Missbrauchserfahrungen mit Jeffrey Epstein und betonen, dass er Angst und Hilflosigkeit gezielt ausnutzte.
  • Epstein betrieb über Jahre einen weitreichenden Missbrauchsring mit vielen Opfern und Kontakten in höchste gesellschaftliche Kreise.
  • Die Betroffenen berichten von langfristigen psychischen Folgen und zweifeln an der offiziellen Darstellung von Epsteins Tod.
Mehr anzeigen

Fünf Frauen haben in einem BBC-Interview eindringlich über ihre Missbrauchserfahrungen in Verbindung mit dem Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet. «Ihm gefiel die Angst in unseren Augen», erzählt eine der Frauen. «Ich glaube, es gefiel ihm, dass wir wie erstarrt und verängstigt waren und nicht wussten, was wir tun sollten, und ich denke, das hat ihn erregt.»

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Der 2019 in Untersuchungshaft gestorbene US-Multimillionär hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer hohen Zahl an Opfern betrieben. Epstein unterhielt beste Kontakte in die High Society. In den vom US-Justizministerium in den vergangenen Monaten veröffentlichten Akten zu den Ermittlungen tauchen etliche prominente Persönlichkeiten auf. Die namentliche Erwähnung ist noch kein Beweis für ein Fehlverhalten.

Das Lächeln ist verschwunden

Die Frauen berichten teilweise von den Momenten, in denen sie Epstein kennenlernten. Sie zeigen während der Sendung Fotos von sich, die ungefähr zu dieser Zeit entstanden sein sollen. «Ich lächle nicht mehr auf die gleiche Weise», sagt eine der Frauen über ihr 18-jähriges Ich – fotografiert in einem Moment, bevor der Missbrauch begonnen haben soll. «Ich habe mein Leben genossen, und ich hatte keine Ahnung, was mir bevorstand.»

An die offizielle Version, laut der sich Epstein in seiner Zelle im Alter von 66 Jahren das Leben genommen hat, glauben die Frauen nicht. «Wer immer ihn getötet hat, hat ihn zum Schweigen gebracht», sagt eine der Frauen. Eine andere äussert: «Er wusste, dass er davonkommt.»

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Der US-Finanzier und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein pflegte einflussreichen Kontakte in Politik, Wirtschaft und Entertainment. 2019 wurde er erneut verhaftet. Doch Wochen später starb er unter ungeklärten Umständen in seiner Zelle.

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