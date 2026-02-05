Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Haley Robson wurde 2002 von Jeffrey Epstein missbraucht. Bild: EPA/Luke Johnson

Mit 16 Jahren wurde Haley Robson von Jeffrey Epstein missbraucht. Ihr Fazit nach der Veröffentlichung der Akten fällt bitter aus. Und auch an Donald Trump lässt Robson kein gutes Haar.

Redaktion blue News Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Haley Robson 16 Jahre alt war, wurde sie von Jeffrey Epstein missbraucht. Nun taucht ihr Name in den vom Justizministerium veröffentlichten Ermittlungsakten auf.

In einem Interview zeigte sich die US-Amerikanerin davon bitter enttäuscht – genauso wie von Donald Trump.

Robson sei «erstaunt, dass er immer noch behauptet, nicht in Epsteins Welt verwickelt zu sein», sagte sie über den US-Präsidenten.

Drei Millionen Seiten an Dokumenten und Tausende von Videos und Fotos: Bis die jüngst vom US-Justizminsterium freigegebenen Akten zum Fall Jeffrey Epstein durchgearbeitet sind, dürfte wohl noch einige Zeit vergehen. Schon jetzt zeigen sie erhebliche Versäumnisse bei den Ermittlungen auf.

Dazu sorgte die Tatsache für Schlagzeilen, dass Passagen, die private Details zu den Opfern Epsteins enthielten, nur unzureichend geschwärzt wurden. Betroffen ist davon auch Haley Robson, die 2002 von Epstein missbraucht worden war.

«Es handelte sich nicht nur um Namen und Telefonnummern. Es enthielt auch Sozialversicherungsnummern, Ausweise, Adressen, private Rechtsdokumente wie Scheidungsurkunden und unzensierte Fotos von minderjährigen Mädchen», erzürnte sich Robson im Gespräch mit dem «Corriere della Sera».

«Als ich ankam, nahm Epstein mich mit nach oben»

Bitter enttäuscht zeigte sich die US-Amerikanerin und einst überzeugte Republikanerin von Donald Trump. «Er wiederholte immer wieder: ‹Wir werden transparent sein. Wir wollen Antworten.›», sagte sie über den US-Präsidenten. Passiert sei das nicht, weshalb Robson enttäuscht bilanzierte: «Trump hat gelogen, er hat uns verraten.»

«Wir sollten konkrete Ermittlungen einleiten, um die Komplizenschaft bestimmter Personen, einschliesslich unseres Präsidenten, in dieser Angelegenheit zu untersuchen», forderte sie im Wissen, dass dies laut der Regierung «nicht geschehen wird».

Donald Trump wird in den Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein nicht nur erwähnt, sondern auch abgebildet. Bild: House Oversight Committee

Bis zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten habe sie nichts davon gewusst, dass Trump und Epstein einander bekannt waren. Das Lesen der Akten sei «ein Schock» gewesen. Gleichzeitig sei Robson «erstaunt, dass er immer noch behauptet, nicht in Epsteins Welt verwickelt zu sein»: «Man muss sich doch nur die Akten ansehen.»

Opfer erklärt Jeffrey Epsteins «Superkraft»

Im Gespräch mit der italienischen Zeitung blickte Haley Robson auch auf jene verhängnisvolle Nacht im Jahr 2002 zurück. «Ich wurde unter einem Vorwand in Jeffreys Haus eingeladen. Als ich ankam, nahm Epstein mich mit nach oben», erinnerte sie sich. «Er missbrauchte mich eine ganze Stunde lang.»

Zugleich schränkte sie ein, nicht Opfer von Sexhandel geworden zu sein: «Ich wurde von Jeffrey in diesem speziellen Kontext missbraucht.» Auch heute, 24 Jahre später, präge sie diese schlimme Erfahrung noch. Bei den Terminen mit ihrem Psychologen sei Epstein noch immer oft Thema, erklärte Robson.

«Wir sprechen über seine Persönlichkeit, seine Eigenschaften, die Tatsache, dass er ein Meistermanipulator war», schilderte sie. «Das war seine Superkraft.» Robson stellte die These auf, Epstein hätte «Eskimos Eis verkaufen können».