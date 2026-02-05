  1. Privatkunden
Haley Robson wurde missbraucht Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Julian Weinberger

5.2.2026

Haley Robson wurde 2002 von Jeffrey Epstein missbraucht.
Haley Robson wurde 2002 von Jeffrey Epstein missbraucht.
Bild: EPA/Luke Johnson

Mit 16 Jahren wurde Haley Robson von Jeffrey Epstein missbraucht. Ihr Fazit nach der Veröffentlichung der Akten fällt bitter aus. Und auch an Donald Trump lässt Robson kein gutes Haar. 

Redaktion blue News

05.02.2026, 19:33

05.02.2026, 19:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Als Haley Robson 16 Jahre alt war, wurde sie von Jeffrey Epstein missbraucht. Nun taucht ihr Name in den vom Justizministerium veröffentlichten Ermittlungsakten auf.
  • In einem Interview zeigte sich die US-Amerikanerin davon bitter enttäuscht – genauso wie von Donald Trump.
  • Robson sei «erstaunt, dass er immer noch behauptet, nicht in Epsteins Welt verwickelt zu sein», sagte sie über den US-Präsidenten.
Mehr anzeigen

Drei Millionen Seiten an Dokumenten und Tausende von Videos und Fotos: Bis die jüngst vom US-Justizminsterium freigegebenen Akten zum Fall Jeffrey Epstein durchgearbeitet sind, dürfte wohl noch einige Zeit vergehen. Schon jetzt zeigen sie erhebliche Versäumnisse bei den Ermittlungen auf.

Dazu sorgte die Tatsache für Schlagzeilen, dass Passagen, die private Details zu den Opfern Epsteins enthielten, nur unzureichend geschwärzt wurden. Betroffen ist davon auch Haley Robson, die 2002 von Epstein missbraucht worden war. 

Warum kommen die davon?. Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Warum kommen die davon?Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

«Es handelte sich nicht nur um Namen und Telefonnummern. Es enthielt auch Sozialversicherungsnummern, Ausweise, Adressen, private Rechtsdokumente wie Scheidungsurkunden und unzensierte Fotos von minderjährigen Mädchen», erzürnte sich Robson im Gespräch mit dem «Corriere della Sera».

«Als ich ankam, nahm Epstein mich mit nach oben»

Bitter enttäuscht zeigte sich die US-Amerikanerin und einst überzeugte Republikanerin von Donald Trump. «Er wiederholte immer wieder: ‹Wir werden transparent sein. Wir wollen Antworten.›», sagte sie über den US-Präsidenten. Passiert sei das nicht, weshalb Robson enttäuscht bilanzierte: «Trump hat gelogen, er hat uns verraten.»

«Wir sollten konkrete Ermittlungen einleiten, um die Komplizenschaft bestimmter Personen, einschliesslich unseres Präsidenten, in dieser Angelegenheit zu untersuchen», forderte sie im Wissen, dass dies laut der Regierung «nicht geschehen wird».

Donald Trump wird in den Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein nicht nur erwähnt, sondern auch abgebildet.
Donald Trump wird in den Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein nicht nur erwähnt, sondern auch abgebildet.
Bild: House Oversight Committee

Bis zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten habe sie nichts davon gewusst, dass Trump und Epstein einander bekannt waren. Das Lesen der Akten sei «ein Schock» gewesen. Gleichzeitig sei Robson «erstaunt, dass er immer noch behauptet, nicht in Epsteins Welt verwickelt zu sein»: «Man muss sich doch nur die Akten ansehen.»

Opfer erklärt Jeffrey Epsteins «Superkraft»

Im Gespräch mit der italienischen Zeitung blickte Haley Robson auch auf jene verhängnisvolle Nacht im Jahr 2002 zurück. «Ich wurde unter einem Vorwand in Jeffreys Haus eingeladen. Als ich ankam, nahm Epstein mich mit nach oben», erinnerte sie sich. «Er missbrauchte mich eine ganze Stunde lang.»

Zugleich schränkte sie ein, nicht Opfer von Sexhandel geworden zu sein: «Ich wurde von Jeffrey in diesem speziellen Kontext missbraucht.» Auch heute, 24 Jahre später, präge sie diese schlimme Erfahrung noch. Bei den Terminen mit ihrem Psychologen sei Epstein noch immer oft Thema, erklärte Robson. 

«Wir sprechen über seine Persönlichkeit, seine Eigenschaften, die Tatsache, dass er ein Meistermanipulator war», schilderte sie. «Das war seine Superkraft.» Robson stellte die These auf, Epstein hätte «Eskimos Eis verkaufen können».

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

US-Präsident Donald Trump ist auf Bildern aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu sehen, die aus der Phase vor seiner Amtszeit stammen. Die Bilder wurden am 12. Dezember 2025 von den Demokraten publiziert.

13.12.2025

Mehr zum Thema

Skandal weitet sich aus. 5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

Skandal weitet sich aus5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

«Es war dumm von mir». Jetzt spricht Bill Gates über seine Verbindung zu Epstein

«Es war dumm von mir»Jetzt spricht Bill Gates über seine Verbindung zu Epstein

«Du kitzelst mein Gehirn». Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige

«Du kitzelst mein Gehirn»Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige

