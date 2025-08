«Es war gezielter Mord, kein Selbstmord»

In einem Interview mit Bild äussert sich der Bruder von Jeffrey Epstein zu seinem Tod. ---/AP/dpa

Mark Epstein äussert Zweifel an der offiziellen Darstellung des Todes seines Bruders Jeffrey und vermutet einen gezielten Mord hinter den mysteriösen Umständen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mark Epstein, der Bruder von Jeffrey Epstein, zweifelt weiter an der offiziellen Selbstmord-Version und vermutet einen Mord mit Vertuschung durch US-Behörden.

Pathologe Dr. Michael Baden stellte bei der Autopsie Knochenbrüche fest, die eher auf Fremdeinwirkung als auf Suizid hindeuten, während Videoaufnahmen aus der Zelle auffällige Lücken zeigen.

Trotz zahlreicher Sicherheitslücken in der Todesnacht sieht Mark Epstein weder unter Trump noch unter Biden ernsthafte Bemühungen zur Aufklärung und fordert weitere Ermittlungen. Mehr anzeigen

Der Tod von Jeffrey Epstein wirft weiterhin Fragen auf, insbesondere für seinen Bruder Mark Epstein. Während die offizielle Version von einem Selbstmord ausgeht, ist Mark überzeugt, dass es sich um Mord handelt, wie die deutsche «Bild» schreibt. Er kämpft seit Jahren darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Am 10. August 2019 wurde Epstein tot in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Facility in New York aufgefunden. Die Umstände seines Todes sind umstritten, da Überwachungsvideos Lücken und Unstimmigkeiten aufweisen. Eine mysteriöse «orange Gestalt» auf den Aufnahmen wirft weitere Fragen auf.

Brüche an Halsknochen

Mark Epstein beauftragte den renommierten Pathologen Dr. Michael Baden, der bei der Autopsie Brüche an drei Halsknochen feststellte, die nicht zu einem typischen Erhängungsmuster passen. Trotz dieser Befunde wurde der Tod als Suizid eingestuft, was Mark als Vertuschung ansieht.

Die Nacht von Epsteins Tod war von zahlreichen Sicherheitslücken geprägt. Die Wärter schliefen, und nur eine Kamera funktionierte. Mark Epstein vermutet, dass jemand unbemerkt in die Zelle gelangen konnte. Er kritisiert, dass die Regierung unter Donald Trump schnell zu dem Schluss kam, es handele sich um Selbstmord, ohne weitere Ermittlungen anzustellen.

Mark Epstein stellt die Frage, wer ein Motiv und die Möglichkeit hatte, seinen Bruder zu töten. Er sieht sowohl in der Trump- als auch in der Biden-Regierung ein mangelndes Interesse an einer vollständigen Aufklärung. Er bleibt entschlossen, die Wahrheit über den Tod seines Bruders herauszufinden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.