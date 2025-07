Epstein-Vertraute stellt Bedingungen für Aussage

Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell bietet eine Kooperation an. (Archivfoto) Bild: Chris Ison/PA Wire/dpa

Die Ex-Freundin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bietet eine Kooperation an. Doch der Kongress hält eine Aussage unter diesen Bedingungen für ausgeschlossen.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ghislaine Maxwell hat sich zu einer Befragung durch den US-Kongress bereit erklärt.

Die inhaftierte Ex-Freundin des amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein stellt jedoch Bedingungen.

Ausserdem forderten Maxwells Anwälte den Obersten Gerichtshof auf, ihre Verurteilung zu überprüfen. Mehr anzeigen

Die inhaftierte Ex-Freundin des amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat sich zu einer Befragung durch den US-Kongress bereit erklärt – fordert im Gegenzug aber Immunität vor weiterer Strafverfolgung. Die Anwälte von Ghislaine Maxwell teilten am Dienstag mit, ausserdem müssten alle Fragen vorab vorgelegt werden.

Ein Gespräch könne aber erst nach der Entscheidung über ihren Antrag an den Obersten Gerichtshof, ihren Fall anzuhören, stattfinden. Der Ausschuss reagierte mit der knappen Erklärung, eine solche Immunität werde nicht erwogen.

Die Bedingungen wurden in einem Brief von Maxwells Anwälten an den Abgeordneten James Comer dargelegt, den republikanischen Vorsitzenden des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaft des Repräsentantenhauses.

Der Ausschuss lud in der vergangenen Woche Maxwell vor, die eine 20-jährige Haftstrafe verbüsst, weil sie Epstein minderjährige Mädchen zum Missbrauch zuführte. In dem Brief erklärten ihre Anwälte, sie seien offen für eine Kooperation, sofern die Ausschussmitglieder ihren Antrag auf Immunität und weitere Bedingungen bewilligten.

20 Jahre Haft für Ghislaine Maxwell wegen Sexhandels mit Minderjährigen Ein New Yorker Gericht hat die Komplizin des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, wegen Sexhandels mit Minderjährigen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ihre Anwältin kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. 29.06.2022

Der Ausschuss schien das Angebot jedoch rundweg abzulehnen. Man werde Maxwells Anwalt in Kürze antworten, ziehe jedoch nicht in Erwägung, ihr für ihre Aussage Immunität vor dem Kongress zu gewähren, sagte ein Sprecher.

Unabhängig davon forderten Maxwells Anwälte den Obersten Gerichtshof auf, ihre Verurteilung zu überprüfen, da ihr kein fairer Prozess gewährt worden sei. Im Fall einer Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump könnte sie offen und ehrlich öffentlich aussagen, hiess es. Trump sagte Reportern, dass er zu einem solchen Schritt zwar berechtigt, aber nicht dazu aufgefordert worden sei.

Der Finanzier Epstein, der sich nach Angaben der Behörden 2019 in seiner Zelle das Leben nahm, war in der Oberschicht bestens vernetzt und unterhielt auch Beziehungen zu Trump. Dies hat dem Fall zusätzliche Aufmerksamkeit beschert und Verschwörungserzählungen befeuert.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, weitere Akten zum Fall Epstein zu veröffentlichen. Dass dies bislang nicht geschah, hat in den USA für Spekulationen und Entrüstung gesorgt – auch unter Wählern Trumps.