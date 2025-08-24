Trump-Telefonat mit KKS«Er hat endgültig genug von ihr»
Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal
Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.
Die Enthüllungen über ein Telefonat zwischen der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und US-Präsident Donald Trump haben in Washington für Unmut gesorgt. Der Anruf soll die Handelsbeziehungen stärker belastet haben als bisher bekannt.
Am 2. April, dem sogenannten «Liberation Day», verkündete US-Präsident Donald Trump neue Einfuhrzölle, die die Schweiz seit dem 1. August mit einem 39-prozentigen Preisaufschlag auf Exporte belasten. Die Frage, warum Trump die Schweiz ins Visier genommen hat, beschäftigt die Nation, die sich in einer diplomatischen Krise wiederfindet.
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin mussten der Öffentlichkeit erklären, warum ihre diplomatischen Bemühungen gescheitert sind. Im Zentrum der Diskussion steht ein 34-minütiges Telefonat zwischen Keller-Sutter und Trump am 31. Juli, über das der «SonntagsBlick» nun neue Details verrät.
Amerikaner stellen den Fall ganz anders dar
Trump soll sich während des Gesprächs unhöflich verhalten und herablassend über seine Unterhändler gesprochen haben, hiess es aus der Schweiz. Die Veröffentlichung dieser Details hat in Washington für Verärgerung gesorgt. Personen, die in die bilateralen Kontakte involviert sind, betonen, dass es eine andere Sichtweise auf die Ereignisse gibt.
Laut der amerikanischen Quellen des «SonntagsBlicks» war es Keller-Sutters Anruf, der den Handelsdeal scheitern liess. Ihre sachliche Korrektur von Trumps Aussagen zum Handelsdefizit soll ihn verärgert haben. Die FDP-Frau soll Trump mit einem ausführlichen Vortrag über Volkswirtschaft und politische Ökonomie verärgert haben.
Das habe dazu führte, dass Trump nie wieder mit ihr verhandeln wolle. Im Weissen Haus sei klar, dass die Schweiz keine niedrigeren Zölle erhalten würde, solange Keller-Sutter im Amt ist. Trump soll gesagt haben, dass das Problem nicht zwischen den Ländern, sondern zwischen den Personen liege.
«Sie hat mir nicht zugehört»
«Sie hat mir nicht zugehört», soll der US-Präsident geklagt habe. Das Tischtuch zwischen den Politikern ist offenbar zerschnitten: «Er hat endgültig genug von ihr», weiss die Quelle des «SonntagsBlicks».
Trotz der Spannungen gibt es Hoffnung für die Schweizer Wirtschaft, insbesondere die Pharmabranche, die von einer Verlagerung der Produktion in die USA profitieren könnte. Es gibt Anzeichen dafür, dass die US-Regierung ab Herbst wieder Handelsabkommen in Angriff nehmen könnte, was eine Chance für die Schweiz darstellen würde.
Keller-Sutters Finanzdepartement hat sich zu den jüngsten Entwicklungen nicht geäussert und betont, dass es keine Hinweise auf persönliche Konflikte mit dem Weissen Haus gibt. In Schweizer Diplomatenkreisen wird der Eklat als Teil der US-Verhandlungstaktik gesehen. Letztlich hängt alles von Donald Trump ab, dessen Unberechenbarkeit bekannt ist.
Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen
Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.
