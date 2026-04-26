«Er ist ein sehr kranker Mensch»: Das sagt Trump zum Angriff

US-Präsident Donald Trump nimmt nach dem Vorfall in Washington an einer Pressekonferenz Stellung. Keystone

US-Präsident Trump muss nach einem Schusswechsel an einem Galadinner in Washington evakuiert werden. Nach dem Vorfall äusserte er sich an einer Medienkonferenz zum Vorfall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Dinner in Washington, bei dem auch US-Präsident Donald Trump anwesend war, fielen Schüsse.

Trump äusserte sich nach dem Vorfall an einer Pressekonferenz.

Dabe bezeichnete er den Schützen als «sehr kranken Menschen». Mehr anzeigen

Es hätte ein festlicher Abend in der US-Hauptstadt Washington werden sollen – und endete in einer Schiesserei. Ein schwer bewaffneter Mann will sich Zutritt zum White House Correspondents' Dinner in Washington verschaffen, rennt durch die Sicherheitsschleuse – und wird gerade noch von Einsatzkräften gestoppt.

Neben US-Präsident Donald Trump waren auch First Lady Melania und etliche Kabinettsmitglieder anwesend. Von den Gästen wird niemand verletzt, ein Sicherheitsbeamter wird jedoch angeschossen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürmte der Angreifer gegen halb neun am Abend durch eine Zugangsschleuse des Secret Service und lieferte sich einen Schusswechsel mit Sicherheitsbeamten. Trump postete ein Video in den sozialen Medien, das den mutmasslichen Täter zeigt, wie er im Vollsprint an den Beamten vorbeirennt, ehe diese das Feuer eröffnen.

Bewaffnet war der Mann mit Schrotflinte, Handfeuerwaffe und mehreren Messern. Ein Beamter des Secret Service wurde Trump zufolge von mindestens einer Kugel getroffen und durch seine Schutzweste gerettet. «Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut», sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus.

«Er ist ein sehr kranker Mensch»

Trump zufolge kommt der Mann aus Kalifornien. «Und er ist ein kranker Mensch, ein sehr kranker Mensch.» Offizielle Angaben zur Identität des Täters gab es zunächst nicht. In mehreren Medienberichten wurde er aber als Cole Tomas Allen identifiziert. Er arbeitete laut öffentlichen Profilen als Teilzeitlehrer bei einem Nachhilfeanbieter und war zugleich als Entwickler von Videospielen tätig.

Donald Trump veröffentlichte ein Foto des verhafteten Schützen. Truth Social

Sowohl Trump als auch die Sicherheitsbehörden gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Das Motiv der Tat bleibt indes völlig unklar. Danach gefragt, ob er einen Zusammenhang mit dem Iran-Krieg sehe, sagte Trump: «Ich glaube es nicht. Aber man kann es nie wissen.»

Der Angreifer, der zur Untersuchung ins Spital kam, wurde inzwischen verhört. Am Montag soll er einem Richter vorgeführt werden.

Aufruf zur Einigkeit

Unter dem Eindruck des Geschehens war Trump sichtlich gezeichnet vor die Presse getreten. «Angesichts der Ereignisse dieses Abends rufe ich alle Amerikaner dazu auf, sich von Herzen dafür einzusetzen, unsere Differenzen friedlich beizulegen», sagte er. «Wir müssen... wir müssen unsere Differenzen beilegen.»

Das traditionsreiche White House Correspondents' Dinner hatte gerade erst begonnen, die Gäste waren bei ihrer Vorspeise, als auf einmal Tumult ausbrach im Saal. «Runter, runter», tönte es durch den Raum. Minutenlang verharrten die Gäste auf dem Boden, duckten sich unter die Tische – einige sichtlich unter Schock.

President Donald Trump and first lady Melania Trump were evacuated out of the White House Correspondents’ Association Dinner minutes after it began, as attendees took cover on the floor. USA TODAY reporters inside the ballroom at the Washington Hilton hotel say they heard loud… pic.twitter.com/wsaAi22p3K — USA TODAY (@USATODAY) April 26, 2026

Als sie sich wieder aufrichteten, war der Ehrentisch, an dem kurz zuvor unter anderem Donald und Melania Trump, Vizepräsident JD Vance und Regierungssprecherin Karoline Leavitt Platz genommen hatten, bereits leer. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte standen im Raum, in dem zunächst von einem nicht näher definierten Schusswaffenvorfall die Rede war. Reporter, die nah an den Saaltüren platziert waren, berichteten von mehreren lauten Geräuschen.