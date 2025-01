«Er könnte auch fragen, ob er uns Norwegen oder Deutschland abkaufen kann»

Klare Worte: Scholz erinnert Trump an Unverletzlichkeit von Grenzen

Was will Donald Trump von Grönland? Mit Äusserungen – nicht nur zu der Insel – schreckt der Amerikaner die Europäer auf. Angesichts der jüngsten Äusserungen des künftigen US-Präsidenten erinnert Bundeskanzler Olaf Scholz Trump öffentlich an das internationale Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen.

09.01.2025