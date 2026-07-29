Ein Amerikaner hat sich mit zwei Freunden auf den Weg zum höchsten Gipfel Montanas gemacht. Kurz vor dem Ziel wurde er Opfer eines ebenso unwahrscheinlichen wie spektakulären Unfalls.

Darum geht's Ein Bergsteiger verletzte sich kurz vor dem Gipfel des Granite Peak bei einem folgenschweren Sturz schwer.

Ein Wanderstock durchbohrte seinen Rücken, lebenswichtige Organe blieben aber unverletzt.

Trotz der Verletzung lief er 16 Kilometer bis ins Spital und erholt sich inzwischen. Zusammenfassung erstellt mit

Am 20. Juli, um 3.30 Uhr morgens, begann David Cifaldi zusammen mit zwei Freunden den Aufstieg auf den Granite Peak (3901 m), den höchsten Gipfel im US-Bundesstaat Montana. Bis auf etwa 300 Meter vor dem Gipfel verlief alles nach Plan – dann kommt es zu einem Unfall, den der 32-Jährige wohl nur mit viel Glück überlebte.

Die Ereignisse beschreibt Jesse Ross, einer von Cifaldis Reisebegleitern, so: «Auf einer Höhe von etwa 3600 Metern machten wir Halt, um unseren Aufstieg zum Pass zu planen», so Ross in einem Spendenaufruf zur Deckelung von Cifaldis Spitalkosten.

In diesem Moment sei David auf einen kleinen, instabilen Stein getreten, habe seinen Wanderstock losgelassen und sei nach vorne gestürzt. «Er landete in genau der Position, die einen harmlosen Sturz in eine schwere Verletzung verwandeln konnte», so Ross. Konkret: «Der Stock durchbohrte seine Rückenmuskulatur und ragte an beiden Enden heraus.» Die beiden Einstichstellen seien rund 20 Zentimeter auseinander gewesen.

16 Kilometer bis zum Spital

David Cifaldi, der eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert hat, habe dennoch die Fassung behalten und das Ausmass seiner Verletzungen selbst eingeschätzt. Er kommt zum Schluss, dass seine Lungen mit viel Glück nicht betroffen seien, auch starke Blutungen blieben aus.

Anstatt auf die Rettungskräfte zu warten, habe Cifaldi gemäss Ross beschlossen, umzukehren. So wanderte er mit Stock im Rücken rund 16 Kilometer und mehr als sechs Stunden lang durch Schneefelder und über Felsbrocken, bevor er schliesslich das Spital erreicht.

Dort ist ihm der Fremdkörper entfernt worden. Cifaldi ist stabil und befindet sich in der Genesungsphase.

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