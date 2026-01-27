  1. Privatkunden
Greg Bovino leitete die ICE-Einsätze Er ist Trumps Mann fürs Grobe – nun muss er offenbar gehen

Andreas Fischer

27.1.2026

Der Mann ohne Maske: Greg Bovino ist das Gesicht der eskalierenden US- Einwanderungspolitik.
Der Mann ohne Maske: Greg Bovino ist das Gesicht der eskalierenden US- Einwanderungspolitik.
Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Greg Bovino ist das Gesicht der US-Einwanderungspolitik. Der Grenzschutzchef setzt bei ICE-Razzien gezielt auf Provokationen und Rechtsbrüche. Nun soll er Minneapolis bald verlassen müssen.

Andreas Fischer

27.01.2026, 04:30

27.01.2026, 07:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Greg Bovino stieg innert eines Jahres vom kaum bekannten Grenzschützer zum taktischen Kommandeur landesweiter ICE-Razzien auf.
  • Mit provokanten Aussagen, inszenierten Einsatzvideos und kalkulierter Härte wurde er zum Gesicht der Einwanderungspolitik von Donald Trump.
  • Gerichte attestierten ihm wiederholt Rechtsverstösse und Falschaussagen, doch davon lässt sich Greg Bovino nicht aufhalten.
  • Nach Medienberichten soll Bovino Minneapolis bald verlassen.
Mehr anzeigen

Gregory Kent Bovino hat nie versucht, unsichtbar zu bleiben. Im Gegenteil. Er ist der Mann, der bei Razzien von vermummten ICE-Agenten ohne Maske auftritt, mit fester Stimme, geradem Blick und einer Pose, die Autorität nicht nur behauptet. In einer Zeit, in der staatliche Macht in den USA wieder demonstrativ inszeniert wird, ist Bovino zu einer ihrer markantesten Figuren geworden.

USA unter Donald Trump. Abzug von Bundesbeamten aus Minneapolis +++ Trump erhöht Zölle für Südkorea

USA unter Donald TrumpAbzug von Bundesbeamten aus Minneapolis +++ Trump erhöht Zölle für Südkorea

Greg Bovino ist der Mann fürs Grobe – und er scheint sich in der Rolle zu gefallen. «Die Opfer sind die Grenzschutzbeamten», provozierte er nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti in Minneapolis. Der Krankenpfleger habe «maximalen Schaden anrichten und die Strafverfolgungsbehörden massakrieren» wollen, behauptet Bovino und verteilt die Täter-Opfer-Rollen neu. Nun soll er laut Medienberichten wieder aus Minneapolis abgezogen und von seiner Rolle als «Commander at Large» der Grenzschutzbehörde abberufen werden – auch jene umstrittene Aussage soll dabei eine Rolle gespielt haben.

Bovino soll auch von seiner Rolle als «Commander at Large» der Grenzschutzbehörde abberufen worden sein, wie das US-Magazin «Atlantic» berichtet.

«Gestapo Greg» mag es martialisch

Vor einem Jahr war der Chief einer kleinen Einheit der Border Patrol nur wenigen Insidern bekannt, seitdem hat Greg Bovino einen rasanten Aufstieg hingelegt. Er leitete als taktischer Kommandeur die aggressiven ICE-Razzien in Los Angeles im vergangenen Jahr. Die darauf folgenden Proteste waren für Donald Trump die willkommene Rechtfertigung, die Nationalgarde in die Stadt zu schicken.

Leere Restaurants und einsame Strassen. ICE-Razzien in Louisiana legen das öffentliche Leben lahm

Leere Restaurants und einsame StrassenICE-Razzien in Louisiana legen das öffentliche Leben lahm

Später wurde Bovino zur Unterstützung der ICE-Beamten nach Chicago, Charlottesville, New Orleans und zuletzt nach Minneapolis geschickt.

Bovino gestaltet seine Einsätze öffentlichkeitswirksam. In Videos verspottet er demokratische Politiker, inszeniert Einsätze wie Actionszenen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom nennt ihn offen «Gestapo Greg», was auch mit einem Auftritt in einem Mantel zu tun hat, der in seiner Ästhetik an die SS erinnert.

Bovino, Jahrgang 1970, ist kein Neuling, kein radikalisierter Quereinsteiger. Er ist seit fast 30 Jahren bei der Border Patrol. Kollegen beschreiben ihn als aussergewöhnlich intelligent, hinter einem bewusst gepflegten «Country-Boy»-Auftreten. Einer, den man unterschätze. Und das ist gefährlich.

Landarbeiter-Razzia als Bewerbung für Donald Trump

Dabei hatte Bovino kurz bevor Trump seine zweite Amtszeit begann, gezeigt, was von ihm zu erwarten ist. Am symbolträchtigen 6. Januar 2025 leitete er die Operation «Return to Sender»: Er zog seine Leute von der Grenze zwischen Kalifornien und Mexiko ab und fuhr mit ihnen in den Norden – für eine Razzia im landwirtschaftlichen Kern County. Dort arbeiten viele Latinos als Erntehelfer.

Während dieser Operation führten die Beamten an Tankstellen, Highways und kleinen Feldwegen wahllos und ohne Verdachtsmomente Kontrollen durch. 78 Personen wurden so verhaftet, die Community war verunsichert, Bovino hatte sein Ziel erreicht.Heute gilt diese Operation als Generalprobe für das Vorgehen des ICE.

Auf Befehl von Trump. Bewaffnete ICE-Agenten stürmen Kindercamp in Los Angeles

Auf Befehl von TrumpBewaffnete ICE-Agenten stürmen Kindercamp in Los Angeles

Wut und Empörung nimmt Greg Bovino bei seinen Einsätzen in Kauf. Auch dass Gerichte im Nachhinein die fehlende rechtliche Grundlage feststellen, stört ihn nicht. Bovino schafft Fakten und produziert Bilder. Zum Beispiel die eines fünfjährigen Jungen, der mit blauer Hasenohren-Mütze von einem ICE-Beamten vor einem Kindergarten am Rucksack festgehalten wird.

Nach Angaben seiner Vorschule wurde das Kind als Köder eingesetzt, um weitere Personen aus dem Haus zu locken. Bovino verteidigte den Einsatz – und erklärte, seine Leute seien «Experten im Umgang mit Kindern». Der Satz hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Ängste schüren und Menschen verunsichern

Auch mit der Wahrheit nimmt er es auch nicht so genau. In Chicago hat Bovino bei einem Einsatz zwei Tränengasgranaten in die Menge geworfen – ohne die vorgeschriebene Warnung. Eine Richterin überführte ihn der Falschaussage, Bovino selbst weist Kritik als «agenda-getrieben» zurück. Racial Profiling? Ein politischer Kampfbegriff. Rechtsverstösse? Notwendige Härte.

«(US-Heimatschutzministerin Kristi) Noem und (Grenzschutzchef Greg) Bovino verleugnen offensichtliche Wahrheiten. Sie lügen auf die Art von autoritären Regimes, welche von den Menschen verlangen, Lügen als Machtdemonstration zu akzeptieren», kommentierte die «New York Times». Bovinos Auftreten steht sinnbildlich für die Einwanderungspolitik der Regierung von Donald Trump: Staatliche Härte wird nicht mehr versteckt, sondern ganz offen eingesetzt – um Ängste zu schüren und die Menschen zu verunsichern.

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse bei einem Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis lassen die Wut auf Präsident Donald Trump und das Vorgehen seiner Regierung gegen ihre eigenen Landsleute hochkochen.

25.01.2026

