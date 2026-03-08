  1. Privatkunden
Menschen flohen ins Freie Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Nordwest-Griechenland

dpa

8.3.2026 - 08:44

Im Nordwesten Griechenlands hat am Morgen die Erde gebebt. (Symbolbild)
Im Nordwesten Griechenlands hat am Morgen die Erde gebebt. (Symbolbild)
dpa

Plötzlich bebt die Erde: Im Nordwesten Griechenlands laufen viele Bewohner auf die Strassen. Was Experten zur Gefahr weiterer Erdstösse sagen.

DPA

08.03.2026, 08:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat in den frühen Morgenstunden die Region um Korfu und den Nordwesten Griechenlands erschüttert.
  • Das Epizentrum lag nahe Ioannina auf dem Festland, gefolgt von mehreren Nachbeben, die sogar im Süden Albaniens zu spüren waren.
  • Viele Bewohner flohen ins Freie, doch grössere Schäden oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.
Mehr anzeigen

Ein Erdbeben hat die Region der beliebten griechischen Ferieninsel Korfu und weite Teile des Nordwestens Griechenlands erschüttert. Der Erdstoss der Stärke 5,3 ereignete sich nach Angaben des Geodynamischen Instituts der Universität Athen gegen 5.32 Uhr Ortszeit (4.32 Uhr MEZ).

Das Zentrum des Bebens lag demnach auf dem Festland nahe der Regionalhauptstadt Ioannina in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern. Es folgten zahlreiche kleinere Nachbeben. Das Beben sei auch im Süden Albaniens zu spüren gewesen, berichteten griechische Medien. 

Menschen flohen ins Freie

Viele Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen und liefen aus ihren Häusern. In einigen Regionen fiel vorübergehend der Strom aus, wie örtliche Medien weiter berichteten. Zudem kam es zu kleineren Erdrutschen.

Verletzte und nennenswerte Schäden an Gebäuden wurden zunächst nicht gemeldet, sagte der Erdbebenexperte Efthymios Lekkas im griechischen Fernsehen ERTNews.

