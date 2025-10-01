Dramatische Szenen: Schweres Erdbeben fordert mehr als 69 Tote auf den Philippinen Nach dem schweren Beben auf den Philippinen herrscht in Teilen des Landes Ausnahmezustand. Mehr als 600 Nachbeben und massive Zerstörungen erschweren die Arbeit der Rettungskräfte. 01.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,9 hat die philippinischen Inseln Cebu und Leyte erschüttert und über 600 Nachbeben ausgelöst.

Mindestens 69 Menschen kamen ums Leben, vor allem durch Erdrutsche und den Einsturz von Gebäuden. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

Die Behörden leiteten umfangreiche Rettungsmassnahmen ein, während soziale Medien das Ausmass der Zerstörung mit dramatischen Bildern zeigen. Mehr anzeigen

Das Beben der Stärke 6,9 hatte den südostasiatischen Inselstaat laut US-Erdbebenwarte USGS am späten Dienstagabend (Ortszeit) vor den Küsten der Inseln Cebu und Leyte in geringer Tiefe von nur zehn Kilometern erschüttert.

Nach Angaben des philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie kam es bisher zu mehr als 600 Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 4,8. Bereits am Abend war vor einem möglichen Tsunami mit bis zu einem Meter hohen Wellen gewarnt worden – später gab es Entwarnung.

Die Provinzen Cebu und Leyte sind dicht besiedelt, hier leben insgesamt fast sechs Millionen Menschen. Sie liegen im Zentrum der Philippinen, mehr als 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.

«Wir glauben, dass dieses Erdbeben eine grosse Katastrophe ausgelöst hat», sagte Alejandro. «Es gibt immer noch Nachbeben, und viele wollen nicht in ihre Häuser zurückkehren, insbesondere in Bogo City.» In der Küstenstadt gab es die meisten Opfer: Mindestens 30 Menschen starben hier laut Katastrophenschutz bei einem Erdrutsch.

In der Stadt San Remigio kamen Berichten zufolge 22 Menschen ums Leben. Mehrere starben während einer Sportveranstaltung. «Die Opfer spielten Basketball in der Sporthalle, als diese einstürzte», sagte Polizeichef Jan Ace Elcid Layug.

Auch gab es Sorge, dass das Beben einen Tsunami ausgelöst haben könnte: «Wir hatten Angst, weil San Remigio an der Küste liegt», sagte Vize-Bürgermeister Alfie Reynes.

Behörden melden viele Verletzte

Such- und Rettungsaktionen hätten derzeit Priorität, betonte Alejandro. «Wir befinden uns noch in der goldenen Stunde. Wir können noch mehr Leben retten.»

Viele Gebäude stürzten durch die Erdstösse ein, und die Stromversorgung wurde unterbrochen. Strassen waren mit Trümmern übersät und hatten Risse.

Vor dem Cebu Provincial Hospital, dem wichtigsten Krankenhaus von Bogo City, lagen Leichensäcke aufgereiht. «Es ist ein sehr trauriger Anblick», sagte Ainjeliz Orong von der Provinzverwaltung. Alle Patienten mussten aus dem beschädigten Gebäude evakuiert werden und wurden zunächst in Zelten untergebracht.

Dramatische Videos in sozialen Medien

Videos und Fotos in sozialen Medien zeigten beschädigte Gebäude, darunter auch Kirchen, sowie Menschen, die panisch auf die Strassen rannten. Aufnahmen zeigen wie der Saal während der Gala-Nacht der Miss Asia Pacific International zittert.

In einem weiteren Video sind verängstigte Personen zu sehen, die unter einem Tisch Schutz suchen und beten, während in einem Einkaufszentrum die Decken einstürzen. Ein anderes zeigt Roller und Autos, die auf einer schwankenden Brücke anhalten. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden.

In der Stadt Tabuelan wurde eine Autobahn durch einen Erdrutsch blockiert, während in der Stadt Consolacion ein Feuer in einem Einkaufszentrum ausbrach, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. Es ist die geologisch aktivste Zone der Erde, die häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht wird. Denn hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander - es kommt zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen.

