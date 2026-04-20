Video zeigt Erdbeben in Japan Nach einem starken Erdbeben vor Japans Nordküste haben die Behörden eine Tsunami-Warnung ausgelöst. In mehreren Regionen drohen Wellen von bis zu drei Metern. 20.04.2026

Nach einem starken Erdbeben vor Japans Nordküste haben die Behörden eine Tsunami-Warnung ausgelöst. In mehreren Regionen drohen Wellen von bis zu drei Metern. Medien rufen die Bevölkerung zur sofortigen Evakuation auf.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat den Norden Japans getroffen, das Epizentrum lag im Pazifik vor der Präfektur Iwate.

Die japanische Wetterbehörde hat eine Tsunami-Warnung mit möglichen Wellenhöhen von bis zu drei Metern ausgegeben.

Die Erschütterungen waren auch in Tokio zu spüren, mehrere hundert Kilometer vom Epizentrum entfernt. Mehr anzeigen

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans getroffen. Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde (JMA) erreichte das Beben eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag im Pazifik nördlich der Präfektur Iwate.

Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren, obwohl diese mehrere hundert Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt.

Nach dem starken Erdbeben haben die japanischen Behörden eine Tsunami-Warnung für mehrere Regionen im Norden des Landes ausgesprochen. Wie der Sender NHK berichtet, könnten Wellen von bis zu drei Metern Höhe die Küsten erreichen.

Betroffen sind unter anderem Iwate, Aomori und Teile von Hokkaido. Für weitere Regionen gilt eine niedrigere Tsunami-Warnstufe.

Das Epizentrum des Erdbebens lag im Pazifik. X

Die Lage wird von den Behörden ernst genommen. Ein Moderator des Senders NHK rief die Bevölkerung eindringlich dazu auf, sofort höher gelegene Gebiete aufzusuchen und sich von Küsten sowie Flüssen fernzuhalten.

Auf dem Sender wurden Warnhinweise auch auf Englisch eingeblendet: «Tsunami! Evacuate!» und «Don’t turn back».

Tsunami-Warnung für Küstenregion

Das Beben ereignete sich um 16.53 Uhr Ortszeit vor der Pazifikküste Japans. Selbst in der mehrere hundert Kilometer entfernten Hauptstadt Tokio waren die Erschütterungen deutlich zu spüren, Gebäude schwankten dort über mehrere Minuten.

Japan gehört zu den tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten aufeinandertreffen.

Jährlich werden dort rund 1500 Erdbeben registriert. Entsprechend sind Gebäude und Infrastruktur in vielen Regionen auf starke Erschütterungen ausgelegt.