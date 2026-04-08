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Nach heftigen Regenfällen Gewaltiger Erdrutsch trennt Italien «faktisch in zwei Teile»

Sven Ziegler

8.4.2026

Gewaltiger Erdrutsch trennt Italien «faktisch in zwei Teile»

Gewaltiger Erdrutsch trennt Italien «faktisch in zwei Teile»

Ein grossflächiger Erdrutsch an der italienischen Adriaküste hat zentrale Verkehrsverbindungen blockiert. Autobahn und Bahnlinie sind unterbrochen, Staus reichen bis zu 13 Kilometer – und eine schnelle Lösung ist laut Behörden ausgeschlossen.

08.04.2026

Ein grossflächiger Erdrutsch an der italienischen Adriaküste hat zentrale Verkehrsverbindungen blockiert. Autobahn und Bahnlinie sind unterbrochen, Staus reichen bis zu 13 Kilometer – und eine schnelle Lösung ist laut Behörden ausgeschlossen.

,

DPA, Sven Ziegler

08.04.2026, 10:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein grossflächiger Erdrutsch an der Adriaküste hat die Autobahn A14 und die Adriabahnlinie zwischen Vasto und Termoli blockiert und sorgt für Staus von bis zu 13 Kilometern.
  • Ausgelöst wurde er durch Extremregen mit über 200 Millimetern Niederschlag – der Hang bei Petacciato gilt seit über einem Jahrhundert als instabil.
  • Eine schnelle Reparatur ist laut dem italienischen Zivilschutz ausgeschlossen, die Arbeiten dürften Wochen bis Monate dauern.
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Ein gewaltiger Erdrutsch trifft Italien an einer neuralgischen Stelle: An der Adriaküste sind die Autobahn A14 zwischen Montenero di Bisaccia und Termoli sowie die Adriabahnlinie zwischen Vasto und Termoli unterbrochen. Der Erdrutsch erstreckt sich über mehrere Kilometer und trifft damit eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Landes.

Der Präsident der Region Molise, Francesco Roberti, brachte es auf den Punkt: Das Ereignis teile Italien «faktisch in zwei Teile». Es gehöre zu den grössten Erdrutschen seiner Art in Europa und betreffe ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern.

Reparatur dauert Wochen, wenn nicht Monate

An eine schnelle Behebung ist nicht zu denken. «Wenn wir mit fünf bis sieben Tagen rechnen, liegen wir völlig falsch», sagte Fabio Ciciliano, Leiter des Zivilschutzes, gegenüber Italia Today. Solange sich der Hang weiter bewege, seien Reparaturen schlicht nicht möglich.

Experten sollen nun zunächst die Stabilität des Hanges beurteilen. Geplant sind Massnahmen zur Wasserableitung, um den Untergrund zu stabilisieren – Arbeiten, die eigentlich bereits vorgesehen waren, vor der erneuten Aktivierung des Erdrutsches aber nicht umgesetzt werden konnten.

Auslöser ist Extremregen

Ausgelöst wurde der Erdrutsch durch intensive Regenfälle mit über 200 Millimetern Niederschlag in wenigen Tagen. Der Hang bei Petacciato in der Region Molise gilt seit Langem als instabil – zwischen 1906 und 2015 wurden dort laut Rai News mindestens 15 Erdrutsche registriert.

Die Lage wird zusätzlich dadurch verschärft, dass auch die nahe Staatsstrasse 16 gesperrt ist, nachdem eine Brücke infolge des Unwetters eingestürzt war. Staus von bis zu 13 Kilometern sind die Folge. Schulen und die Universität in der Provinz Campobasso bleiben vorerst geschlossen.

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