«Nur einmal im Leben»: Astronaut filmt unglaublichen Gänsehaut-Moment im Orbit Spektakuläre Videoaufnahmen aus dem All dokumentieren, wie die Erde hinter dem Mond verschwindet. Astronaut Reid Wiseman hat das Video mit seinem iPhone während seiner NASA-Mission «Artemis 2» gefilmt. 21.04.2026

Spektakuläre Videoaufnahmen aus dem All dokumentieren, wie die Erde hinter dem Mond verschwindet. Astronaut Reid Wiseman hat das Video mit seinem iPhone während seiner NASA-Mission «Artemis 2» gefilmt.

«Nur eine Chance in diesem Leben …», das sind die Worte, die der Astronaut Reid Wiseman benutzt, um seine einzigartigen Aufnahmen aus dem All zu beschreiben.

Während seiner Raumschifffahrt mit der Orion erlebte er ein beeindruckendes Phänomen: Er sah, wie die Erde hinter dem Mond unterging.

Er konnte das Erlebnis mit seinem iPhone filmen und teilte es auf Instagram.

Wiseman nahm bei der NASA-Mission «Artemis 2» im April 2026 teil, um eine bemannte Mondlandung vorzubereiten.

Mehr Videos aus dem Ressort