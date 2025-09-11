Ermittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen

Eine der abgeschossenen Drohnen vom Mittwoch. X / Shapas

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum spitzt sich die Lage zu. Ermittlungen legen nahe, dass ein Nato-Stützpunkt Ziel gewesen sein könnte. Auch Kanzler Friedrich Merz spricht von einer ernsthaften Gefahr für den Frieden in Europa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fünf Drohnen befanden sich auf direktem Kurs zu einem Nato-Stützpunkt in Polen.

Polen schränkt nach den Vorfällen den Flugverkehr an der Ostgrenze ein.

Kanzler Friedrich Merz hält ein Versehen Russlands für ausgeschlossen. Mehr anzeigen

Neue Details zum Drohnen-Abschuss in Polen deuten auf eine brisante Entwicklung hin. Wie die «Welt» unter Berufung auf vorläufige Ermittlungen berichtet, seien insgesamt fünf Drohnen auf einer direkten Flugbahn zu einem Nato-Stützpunkt unterwegs gewesen. Die Basis hat für das Bündnis grosse Bedeutung, da von dort Militärgüter in die Ukraine geliefert werden.

Drei Drohnen wurden von niederländischen F-35-Kampfjets abgeschossen, zwei weitere stürzten aus bislang ungeklärten Gründen ab. «Nach gegenwärtigem Stand gehen wir davon aus, dass die Drohnen höchstwahrscheinlich absichtlich in den Nato-Luftraum eingedrungen sind», erklärte ein hochrangiger Nato-Offizier gegenüber der «Welt».

In der Nacht zum Mittwoch waren zudem mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, wie Warschau bestätigte. Mindestens drei davon wurden abgefangen. Als Reaktion darauf schränkte die polnische Flugsicherheitsbehörde (PAZP) den Flugverkehr an der Ostgrenze bis Anfang Dezember ein, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Russland stattete Drohnen mit zweitem Tank aus

Berichte ukrainischer Militärblogger legen ausserdem nahe, dass die abgeschossenen Drohnen mit zusätzlichen Treibstofftanks ausgerüstet waren. Normalerweise verfügen die russischen Gerbera-Modelle nur über einen Tank im Heck. In den über Polen entdeckten Versionen sei jedoch ein zweiter Tank in der Front verbaut gewesen, was eine Reichweite von über 700 Kilometern ermöglicht hätte, meldete n-tv.

❗️Before sending to 🇵🇱Poland, the 🇷🇺Russians equipped the Gerbera drones with additional fuel tanks, which increased their flight range.



As standard, the Gerbera has a single fuel tank located in the tail. The drones that crashed in Poland had another additional tank in the… pic.twitter.com/qcNBa3RlzF — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 10, 2025

Für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist klar, dass es sich nicht um ein Versehen handelt. Bei einer Pressekonferenz in Berlin sagte er: «Die Behauptung der russischen Regierung, dies sei sozusagen ein Zufall oder ein Versehen gewesen, ist nicht glaubhaft.» Er sprach von einer «neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen» und einer «ernsthaften Gefährdung des Friedens in ganz Europa».

Auch EU-Ratspräsident Antonio Costa zeigte sich alarmiert. Merz betonte zudem, die Nato-Luftabwehr habe zwar reagiert, aber «nicht so gut, wie sie hätte funktionieren müssen». Dies werde nun sowohl innerhalb der Nato als auch in der EU zu intensiven Diskussionen führen.