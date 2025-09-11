Sicherheitskräfte nach dem Anschlag an der Utah Valley University. KEYSTONE

Nach der tödlichen Schussattacke auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk in Utah suchen die Ermittler fieberhaft nach dem Täter. Eine gefundene Waffe, Videoaufnahmen und Fussabdrücke könnten den entscheidenden Durchbruch bringen.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei hat nach dem Mord an Charlie Kirk eine Waffe, Spuren und Videoaufnahmen sichergestellt.

Der Schütze floh nach der Tat vom Dach eines Gebäudes in ein Wohnviertel, ist aber weiter auf der Flucht.

Präsident Trump sprach von einer «politischen Ermordung» und machte die «radikale Linke» mitverantwortlich. Mehr anzeigen

Die US-Behörden haben nach dem tödlichen Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk in Utah erste konkrete Spuren gesichert. Wie die Behörden an einer Medienkonferenz mitteilten, wurde in einem Waldstück nahe der Utah Valley University das mutmassliche Tatgewehr entdeckt – ein hochpräzises Repetiergewehr.

Robert Bohls, Chef der FBI-Niederlassung in Salt Lake City, erklärte an einer Medienkonferenz, das Gewehr sei die Waffe, mit der Kirk erschossen wurde. Zusätzlich hätten Ermittler Fussabdrücke, Hand- und Armabdrücke sowie Videomaterial gesichert. «Wir haben gute Aufnahmen des Täters», sagte Beau Mason, Kommissar des Utah Department of Public Safety. Man setze nun Gesichtserkennung ein, um den Mann zu identifizieren.

Laut Mason sei der Täter kurz vor Mittag auf den Campus gekommen, habe über eine Treppe ein Dach erklommen und von dort das Feuer eröffnet. Anschliessend sprang er vom Gebäude und flüchtete in ein nahegelegenes Wohnquartier. Trotz intensiver Suche blieb der mutmassliche Schütze auch mehr als zwölf Stunden nach der Tat verschwunden.

Schon zwei Personen wieder frei

Charlie Kirk, 31 Jahre alt und Gründer einer einflussreichen konservativen Jugendorganisation, sprach zum Zeitpunkt des Angriffs vor rund 3000 Studierenden. Präsident Donald Trump bezeichnete den Vorfall als «politische Ermordung» und machte eine aufgeheizte Rhetorik der «radikalen Linken» mitverantwortlich.

Die Ermittlungen waren überschattet von Pannen. FBI-Direktor Kash Patel hatte zunächst verkündet, der Schütze sei bereits gefasst. Später musste er zurückrudern und einräumen, dass die Person wieder freigelassen wurde. Auch ein weiterer Festgenommener stellte sich als unschuldig heraus.