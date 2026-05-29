16-sekündiger Herzstillstand wohl Ursache für tödlichen Unfall

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Laut Ermittlern 16-sekündiger Herzstillstand wohl Ursache für tödlichen Unfall

dpa

29.5.2026 - 14:37

Ein Polizist an der Unfallstelle in Dinslaken
Ein Polizist an der Unfallstelle in Dinslaken
dpa

Ein 16-sekündiger Herzstillstand bei der Autofahrerin soll zum Unfall in Dinslaken geführt haben, bei dem zwei Schüler starben. Ein implantiertes Gerät der Frau lieferte entscheidende Hinweise.

DPA

29.05.2026, 14:37

Die Autofahrerin, die am Mittwochmorgen in Dinslaken mit ihrem Wagen in eine Gruppe von Schülern gefahren ist, hatte nach Erkenntnissen der Ermittler einen 16-sekündigen Herzstillstand. Das hat nach dpa-Informationen aus Polizeikreisen die Auswertung eines sogenannten Ereignisrekorders ergeben, den die Frau implantiert hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der Herzstillstand ursächlich für den Unfall war. «Bild» hatte zuvor berichtet.

Die Frau hatte laut Staatsanwaltschaft bereits im Mai vergangenen Jahres wegen eines plötzlichen Ohnmachtsanfalls am Steuer einen Unfall verursacht. Danach sei ihr das Gerät eingesetzt worden. Ein Ereignisrekorder überwacht die Herzaktivität kontinuierlich. Zur Frage des Herzstillstands wollte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Freitag keine Angaben machen.

Führerscheinbehörde: Frau durfte ohne Auflagen Auto fahren

Die 47-Jährige war am Morgen kurz vor Schulbeginn mit ihrem Auto in eine Gruppe von drei zwölfjährigen Jungen gefahren – Schüler des Dinslakener Otto-Hahn-Gymnasiums, die auf Fahrrädern auf dem Weg zum Unterricht waren. Zwei der Zwölfjährigen wurden so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starben. Der Dritte erlitt nur leichte Verletzungen und musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. 

Gegen die Autofahrerin wird laut Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Laut der zuständigen Führerscheinstelle beim Kreis Wesel durfte die 47-Jährige trotz des ersten Unfalls Auto fahren. «Nach eingehender und abschliessender Auswertung der erforderlichen medizinischen Unterlagen bestand keine rechtliche Grundlage zum Entzug der Fahrerlaubnis oder zur Erteilung von Auflagen», so eine Sprecherin.

Meistgelesen

16-sekündiger Herzstillstand wohl Ursache für tödlichen Unfall
Pia Sundhage, sind wirklich alle Schweizer so spiessig?
Was Merkel über Putin sagt +++ Westen untersucht Oreschnik-Fragmente

Videos aus dem Ressort

Albino-Büffel entgeht wohl dem Tod – Blonde Mähne rettet «Donald Trump» wohl das Leben

Albino-Büffel entgeht wohl dem Tod – Blonde Mähne rettet «Donald Trump» wohl das Leben

Wegen seiner blonden Mähne wurde dieser Albino-Büffel aus Bangladesch zum Social-Media-Star. Eigentlich sollte er geschlachtet werden. Doch die verblüffende Ähnlichkeit mit Donald Trump könnte ihm nun das Leben retten.

29.05.2026

Blue Origins Rakete «New Glenn» explodiert bei Triebwerkstest in Florida

Blue Origins Rakete «New Glenn» explodiert bei Triebwerkstest in Florida

29.05.2026

1000 PS und höchst umstritten - Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari260528_Papst_Ferrari_FINAL

1000 PS und höchst umstritten - Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari260528_Papst_Ferrari_FINAL

Der erste vollelektrische Ferrari sorgt schon vor dem Verkaufsstart für Diskussionen. Während Fans über das Design streiten, erhält der 550’000-Franken-Sportwagen prominenten Besuch aus dem Vatikan.

28.05.2026

Albino-Büffel entgeht wohl dem Tod – Blonde Mähne rettet «Donald Trump» wohl das Leben

Albino-Büffel entgeht wohl dem Tod – Blonde Mähne rettet «Donald Trump» wohl das Leben

Blue Origins Rakete «New Glenn» explodiert bei Triebwerkstest in Florida

Blue Origins Rakete «New Glenn» explodiert bei Triebwerkstest in Florida

1000 PS und höchst umstritten - Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari260528_Papst_Ferrari_FINAL

1000 PS und höchst umstritten - Papst Leo testet ersten Elektro-Ferrari260528_Papst_Ferrari_FINAL

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Munitionslager Mitholz. Das Räumungsprojekt in Mitholz dauert wohl zwei Jahre länger

Munitionslager MitholzDas Räumungsprojekt in Mitholz dauert wohl zwei Jahre länger

Schweiz – Polen. Parmelin zeigt polnischem Präsidenten Bildungsstätten in der Waadt

Schweiz – PolenParmelin zeigt polnischem Präsidenten Bildungsstätten in der Waadt

Staatsbesuch. Polnischer Präsident Nawrocki mit militärischen Ehren empfangen

StaatsbesuchPolnischer Präsident Nawrocki mit militärischen Ehren empfangen