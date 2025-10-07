  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Macht Trump den Trend rückgängig? Erneuerbare Energien überholen Kohle als meistgenutzte Elektrizitätsressource

Jan-Niklas Jäger

7.10.2025

Erneuerbare Energien sind weltweit auf dem Vormarsch. Doch es ist fraglich, ob der Trend anhält. (Symbolbild)
Erneuerbare Energien sind weltweit auf dem Vormarsch. Doch es ist fraglich, ob der Trend anhält. (Symbolbild)
Bild: sda

Erstmals werden erneuerbare Energien weltweit häufiger zur Erzeugung von Elektrizität genutzt als Kohle. Den grössten Anteil daran haben China und Indien. Die Energiepolitik von der USA gefährdet den Meilenstein.

Jan-Niklas Jäger

07.10.2025, 23:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Weltweit ist zum ersten Mal mehr Elektrizität durch erneuerbare Energien erzeugt worden als durch Kohle und Gas.
  • Vor allem China trägt zu diesem Trend bei.
  • Experten sprechen von einem «entscheidenden Wendepunkt», warnen aber auch vor einer möglichen Umkehr des Trends in naher Zukunft.
  • Sorgen bereitet vor allem die Energiepolitik der US-Regierung unter Donald Trump.
Mehr anzeigen

Es könnte ein historischer Wendepunkt sein: Zum ersten Mal wird elektrische Energie weltweit mehr als Kohle für die Gewinnung elektrischer Energie genutzt. Das ergibt sich aus Daten, die von der auf Energie spezialisierten Expertenkommission Ember erhoben worden sind.

Demnach, so berichtet die BBC, konnte der weltweit gestiegene Bedarf an Elektrizität durch Solar- und Windenergien aufgefangen werden. Zeitgleich verzeichnen Kohle und Gas einen Negativtrend.

Das Land, das den grössten Anteil an diesem Meilenstein hat, ist China. Die Volksrepublik nutzt mehr Solar- und Windenergien als alle restlichen Länder der Welt kombiniert. Auch in Indien befinden sich Kohle und Gas auf einem absteigenden Ast.

Negativtrend im Westen

Obwohl Expert*innen laut BBC von einem «entscheidenden Wendepunkt» sprechen, warnen sie davor, diesen mit zu viel Optimismus zu betrachten. Das liegt sowohl am Abschneiden der westlichen Welt bei den aktuellen Erhebungen als auch an der Prognose, die sich vor allem an einer Person aufhängt: US-Präsident Donald Trump.

Wirtschaft. US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren Energien

WirtschaftUS-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren Energien

Dessen energiepolitisches Konzept sieht eine Wiederbelebung der Kohleindustrie vor. Gleichzeitig versucht Washington, seine Öl- und Gas-Export zu steigern.

Die Internationale Energieagentur IEA ging 2024 noch davon aus, dass die USA ihre Kapazität für zusätzliche erneuerbare Energien bis 2030 um 500 Gigawatt erweitern würden. Dieser Wert wurde in diesem Jahr um die Hälfte nach unten korrigiert, also auf 250 Gigawatt. Die IEA hatte auch die jetzige Entwicklung im vergangenen Jahr prognostiziert.

Bereits jetzt nehmen Kohle- und Ölstrom zu und decken zusätzlich entstehenden Strombedarf ab. Gleichzeitig führten monatelange Probleme bei der Stromgenerierung durch Wind- und Wasserkraft zu rückläufigen Zahlen für erneuerbare Energien in den Ländern der Europäischen Union.

Mehr zum Thema

Schweizer Studie bestätigt. Klimawandel ist massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

Schweizer Studie bestätigtKlimawandel ist massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

Energie. Mehr Kohle trotz Klimakrise: Produktion auf Höchststand

EnergieMehr Kohle trotz Klimakrise: Produktion auf Höchststand

Energie. Trump schwärmt von Deutschland als Land der Kohlekraft

EnergieTrump schwärmt von Deutschland als Land der Kohlekraft

Meistgelesen

Polizistenhund verletzt Bub schwer – Polizei spielt den Fall herunter
«Das wird ihr nicht helfen»: Putin spricht über ukrainische Angriffe +++ Trump knüpft Raketen-Lieferung an Bedingungen
Selbsternannte Sittenwächter jagen in Polen «provokative» Frauen
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – familiäres Motiv angenommen