Nach tödlichem Anschlag auf GeneralErneut Sprengsatz in Moskau explodiert – zwei Polizisten tot
Sven Ziegler
24.12.2025
In Moskau sind zwei Verkehrspolizisten bei einer Explosion ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe jenes Ortes, an dem wenige Tage zuvor ein hochrangiger russischer General getötet worden war.
In Moskau sind nach russischen Angaben bei einer Explosion zwei Verkehrspolizisten ums Leben gekommen. Wie der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten am Mittwoch meldete, wurde «ein Sprengkörper gezündet», als sich die Beamten in den frühen Morgenstunden einer verdächtigen Person nahe ihres Dienstfahrzeugs näherten. Der «Vorfall» habe sich nahe des Ortes in der russischen Hauptstadt ereignet, an dem am Montag ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs durch eine Autobombe getötet wurde.
Zuvor hatte der Ermittlungsausschuss im Onlinedienst Telegram einen «Vorfall im Süden Moskaus» gemeldet, bei dem «zwei Verkehrspolizisten verletzt wurden. Die Ermittler untersuchten demnach den Tatort und führten forensische Analysen aus, darunter "medizinische Untersuchungen und Untersuchungen auf Sprengstoff».
Hochrangiger General am Montag getötet
Auf Bildern im russischen Fernsehen waren viele Polizisten zu sehen. Der Ort war abgesperrt. Zeugen berichteten von einer Explosion, die sich gegen 01.30 Uhr (Ortszeit, 23.30 Uhr MEZ am Dienstag) ereignet habe.
Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Kiew hat sich zu einigen der Anschläge bekannt.