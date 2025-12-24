  1. Privatkunden
Nach tödlichem Anschlag auf General Erneut Sprengsatz in Moskau explodiert – zwei Polizisten tot

Sven Ziegler

24.12.2025

Die Polizei meldete eine Explosion in Moskau.
Die Polizei meldete eine Explosion in Moskau.
Screenshot

In Moskau sind zwei Verkehrspolizisten bei einer Explosion ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe jenes Ortes, an dem wenige Tage zuvor ein hochrangiger russischer General getötet worden war.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

24.12.2025, 08:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Moskau sind zwei Verkehrspolizisten bei der Explosion eines Sprengkörpers getötet worden.
  • Der Vorfall ereignete sich nahe einem Ort, an dem am Montag ein russischer General durch eine Autobombe ums Leben kam.
  • Die russischen Ermittlungsbehörden haben ein Strafverfahren eröffnet und untersuchen den Tatort.
Mehr anzeigen

In Moskau sind nach russischen Angaben bei einer Explosion zwei Verkehrspolizisten ums Leben gekommen. Wie der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten am Mittwoch meldete, wurde «ein Sprengkörper gezündet», als sich die Beamten in den frühen Morgenstunden einer verdächtigen Person nahe ihres Dienstfahrzeugs näherten. Der «Vorfall» habe sich nahe des Ortes in der russischen Hauptstadt ereignet, an dem am Montag ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs durch eine Autobombe getötet wurde.

Zuvor hatte der Ermittlungsausschuss im Onlinedienst Telegram einen «Vorfall im Süden Moskaus» gemeldet, bei dem «zwei Verkehrspolizisten verletzt wurden. Die Ermittler untersuchten demnach den Tatort und führten forensische Analysen aus, darunter "medizinische Untersuchungen und Untersuchungen auf Sprengstoff».

Hochrangiger General am Montag getötet

Auf Bildern im russischen Fernsehen waren viele Polizisten zu sehen. Der Ort war abgesperrt. Zeugen berichteten von einer Explosion, die sich gegen 01.30 Uhr (Ortszeit, 23.30 Uhr MEZ am Dienstag) ereignet habe.

Am Montag war in der Nähe in Moskau der russische Generalleutnant Fanil Sarwarow durch einen Sprengsatz getötet worden. Sarwarow leitete die operative Ausbildungsabteilung des russischen Generalstabs. Die detonierte Bombe war unter seinem geparkten Auto in einem Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt platziert worden.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Kiew hat sich zu einigen der Anschläge bekannt.

