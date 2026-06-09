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Fluchtaufruf für die ganze Stadt Erneut Tote nach israelischem Angriff im Libanon

SDA

9.6.2026 - 13:19

ARCHIV – Rauch steigt auf nach einem israelischen Luftangriff im Libanon. Foto: Mohammed Zaatari/AP/dpa
ARCHIV – Rauch steigt auf nach einem israelischen Luftangriff im Libanon. Foto: Mohammed Zaatari/AP/dpa
Keystone

Nur wenige Tage nach einer neuen Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon ist die Gewalt erneut eskaliert. Bei einem israelischen Angriff auf die Küstenstadt Tyrus wurden mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Keystone-SDA

09.06.2026, 13:19

09.06.2026, 14:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem israelischen Angriff auf die libanesische Küstenstadt Tyrus wurden mindestens acht Menschen getötet und 32 weitere verletzt.
  • Kurz nach dem Angriff rief die israelische Armee die Bevölkerung der gesamten Stadt zur Flucht auf.
  • Die Kämpfe gehen trotz einer erst vergangene Woche vereinbarten Waffenruhe weiter.
Mehr anzeigen

Ungeachtet einer Waffenruhe-Vereinbarung greift das israelische Militär weiter im Südlibanon an. Bei einem Angriff am Stadtrand der Küstenstadt Tyrus wurden nach vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet und 32 weitere Personen verletzt. Aus Kreisen des libanesischen Zivilschutzes hiess es zuvor, es seien neun Menschen getötet worden.

Kurz nach dem Angriff erteilte die israelische Armee einen Fluchtaufruf für die gesamte Stadt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, rund um die Stadt käme es zu israelischem Beschuss. Das israelische Militär äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Das israelische Militär rief ausdrücklich auch die Bewohner und Verbliebenen in den christlichen Teilen der Stadt zur Flucht auf. Viele Menschen hatten dort in den vergangenen Tagen Zuflucht gesucht, nachdem die restlichen Teile der Stadt bereits immer wieder unter Beschuss standen. Christen im Libanon stehen der Hisbollah zum Teil ablehnend gegenüber. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, sich in den Vierteln vor Angriffen zu verstecken.

Israel und der Libanon hatten sich vergangene Woche auf einen neuen Plan zur Umsetzung einer bisher unwirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung sieht das Einstellen der gegenseitigen Angriffe vor, den Rückzug der Hisbollah bis hinter den Litani-Fluss, also etwa 30 Kilometer hinter die israelische Grenze, und eine Entwaffnung der Hisbollah vor.

Die vom Iran unterstützte Organisation hat den Bedingungen nicht zugestimmt. Auch Israel will den Beschuss gegen die Schiitenmiliz im Südlibanon nach eigenen Angaben fortsetzen. Es wertet allein die Präsenz von Hisbollah-Kämpfern im Gebiet südlich des Litani-Flusses als De-facto-Verstoss gegen die Waffenruhe. Das israelische Militär ist weiterhin mit Truppen im Libanon präsent und rückte zuletzt auch immer weiter vor.

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