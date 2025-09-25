  1. Privatkunden
Luftraum gesperrt Wieder Drohnenalarm an Flughafen in Dänemark

dpa

25.9.2025 - 05:06

Erst am Montagabend hatte Drohnenalarm den Flughafen Kopenhagen lahmgelegt. (22. September 2025)
Erst am Montagabend hatte Drohnenalarm den Flughafen Kopenhagen lahmgelegt. (22. September 2025)
Bild: Keystone/Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

Gerade erst haben grössere Drohnen den Flughafen von Kopenhagen lahmgelegt. Nun ist ein anderer Flughafen betroffen. Diesmal scheint das Ausmass weitaus kleiner zu sein.

DPA

25.09.2025, 05:06

Nur zwei Tage nach dem Drohnenalarm am Flughafen Kopenhagen hat ein ähnlicher Vorfall zur vorübergehenden Sperrung des Luftraums über einem weiteren dänischen Airport geführt. Es seien Drohnen in der Nähe des Flughafens von Aalborg gesichtet worden, der dortige Luftraum sei gesperrt worden, teilte die Polizei der Region Nordjütland am späten Mittwochabend auf der Plattform X mit. Die Polizei sei vor Ort und ermittle. 

Der Vertriebs- und Marketingdirektor des Flughafens, Martin Svendsen, bestätigte die Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur Ritzau. Das Portal Flightradar24 berichtete ebenfalls davon und schrieb, dass drei ankommende Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet worden seien. Ein ankommender Flug und zwei abgehende Verbindungen seien gestrichen worden.

Drohnen auch nach Stunden noch in der Luft

Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard sagte nach Angaben der dänischen Sender DR und TV 2 gegen Mitternacht vor Reportern, dass gegen 21.44 Uhr mehrere Drohnen gesichtet worden seien, die sich noch immer in der Luft befänden. Wie viele es genau seien, könne er noch nicht sagen. Auch die Grösse lasse sich noch nicht einschätzen, man erkenne sie mit ihren Lichtern aber vom Boden aus. 

Wenn man die Möglichkeit erhalte und dies sicherheitsmässig vertretbar sei, werde man sie vom Himmel holen, kündigte Bøjgaard an. Eine Gefahr für Flugpassagiere oder Anwohner bestehe durch die Drohnen nach derzeitigem Stand nicht.

Deutlich kleinerer Flughafen als Kopenhagen

Erst am Montagabend hatte die Sichtung mehrerer grösserer Drohnen zur gut vierstündigen Sperrung des Flughafens von Kopenhagen geführt, der zu den wichtigsten Airports Skandinaviens zählt. Rund 100 Flüge wurden gestrichen, Zehntausende Passagiere waren von Beeinträchtigungen betroffen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach vom «bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur». Wer dahintersteckt, ist noch unklar. Mittlerweile läuft der Flugbetrieb in Kopenhagen wieder normal.

Die Drohnenaktivität in Aalborg ähnele in etwa derjenigen in Kopenhagen, sagte Bundespolizeichef Thorkild Fogde in einer nächtlichen Pressekonferenz. Man sehe ein ähnliches Muster, die Drohnen seien gut sichtbar und mit eingeschaltetem Licht unterwegs.

Der Flughafen in Aalborg ist weitaus kleiner als der dänische Hauptstadtflughafen. Der Flughafen-Website zufolge sollte der letzte Flug aus Kopenhagen dort eigentlich um 23.50 Uhr ankommen, der erste Flieger zurück in die Hauptstadt am nächsten Morgen planmässig um 6.20 Uhr abheben.

Nach Drohnensichtung in Kopenhagen: Dänemark deutet auf Russland

Nach Drohnensichtung in Kopenhagen: Dänemark deutet auf Russland

STORY: Dänemark hat die Drohnen, die in der Nacht zum Dienstag den Flugverkehr in Kopenhagen lahmlegten, als den bisher schwerwiegendsten Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes eingestuft und einen Zusammenhang mit Russland nahegelegt. Die Drohnenaktivität scheine darauf ausgelegt zu sein, «zu stören und Unruhe zu stiften», erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. «Ich kann jedenfalls nicht ausschliessen, dass es Russland sein könnte. Wir haben Drohnen über Polen gesehen, die dort nicht hätten sein dürfen. Wir haben Aktivitäten in Rumänien beobachtet. Wir haben Verletzungen des estnischen Luftraums beobachtet, wir haben am Wochenende Hackerangriffe auf europäische Flughäfen beobachtet, und jetzt gab es Drohnen in Dänemark, und es scheint, dass es auch Drohnen in Oslo und Norwegen gab. Deshalb kann ich nichts anderes sagen, als dass dies meiner Meinung nach ein schwerwiegender Angriff auf die kritische Infrastruktur Dänemarks ist.» Russland wies die Verdächtigungen umgehend zurück. «Der Vorfall am Himmel über dem Flughafen Kopenhagen offenbart den klaren Wunsch, die Nato-Staaten zu einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland zu provozieren», teilte der russische Botschafter in Dänemark mit. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von unbegründeten Vorwürfen.   Die Flugroboter über Kopenhagen wurden nach Einschätzung der dänischen Polizei von einem versierten Piloten gesteuert, der offenbar seine Fähigkeiten demonstrieren wollte. Das teilten die Ermittler mit. Ein Verdächtiger sei jedoch noch nicht identifiziert worden. Am späten Montagabend waren die Flughäfen in Kopenhagen und im norwegischen Oslo nach Drohnensichtungen für mehrere Stunden geschlossen worden. Zehntausende Passagiere sassen fest. Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnte Russland mit Blick auf das Eindringen russischer Militärflugzeuge in den estnischen Luftraum in der vergangenen Woche, das Bündnis werde sich verteidigen.  Am Dienstag kamen in Brüssel die Botschafter des Nordatlantikpaktes zusammen. Estland hatte den Gipfel  gemäss Artikel 4 des Nato-Gründungsvertrags einberufen. Der Artikel besagt, dass die Verbündeten «gemeinsam beraten, wenn nach Auffassung eines von ihnen die territoriale Integrität, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit» eines Mitglieds bedroht ist.

23.09.2025

